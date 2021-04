Dreh für Soli-Musikvideo der Punkband „Broilers“ im Leipziger Süden

Leipzig

Es eine Kombination, die wie die Faust aufs Auge passt: Punk, Alkohol und Solidarität. All das kam, wenn auch nur kurz, am Samstag im Leipziger Süden zusammen. Der Anlass: ein Dreh für das neue Musikvideo der Broilers, Punkband aus Düsseldorf, 1992 gegründet, sieben Alben, die letzten zwei davon auf Platz eins der Charts. Das neue erscheint am 23. April, heißt „Puro Amor“, und zumindest einer der 14 Songs steht gänzlich im Zeichen der Corona-Krise: „Alles wird wieder Ok!“

Unterstützung für Corona-geplagte Betriebe

Aufmunternde Worte in einer für die meisten Menschen sowie kleinere Unternehmen belastenden Zeit. Mit dem dazugehörigen Musikvideo wollen die Broilers zumindest einigen dieser Unternehmen eine Plattform bieten, sie zeigen und ihnen so etwas Aufmerksamkeit verschaffen. Es wurde ein Aufruf gestartet, Corona-geplagte Betriebe konnten sich für eine Teilnahme bewerben. Mehr als ein Dutzend landeten in der Endauswahl, zwei davon aus Leipzig: die Connwitzer Likörfabrik in der Südvorstadt sowie die Kasten Brauerei in Connewitz.

Von links: Romy Thomas, Patrick Galander- Apelt, Doreen Galander, Marcus Buschmann, Rico Weigelt – das Team der Connwitzer Likörfabrik. Quelle: Christian Modla

Am Samstag rückt die Filmcrew in der Karl-Liebknecht-Straße 114 an – wenn auch ohne die Band selbst –, das fünfköpfige Team der Likörfabrik posiert für Porträtaufnahmen und kurze Videoclips von den einzelnen Arbeitsabschnitten: Flaschen abfüllen, etikettieren, abpacken. Aus der Gesamtheit aller Aufnahmen, die über ganz Deutschland verteilt entstehen, wird anschließend eine Videocollage zusammengeschnitten. Erscheinen soll das Endergebnis am 5. Mai. Trotz der – vor allem wirtschaftlich – schwierigen Situation herrscht an diesem Vormittag in der ehemaligen Schlachterei, wo die Likörfabrik seit 2018 residiert, beste Laune, es wird herumgealbert und -gewitzelt.

Durchhalten ist die Devise

Die Frage drängt sich auf: Warum sollte ein Unternehmen, das alkoholische Produkte verkauft, trotz Corona solche Schwierigkeiten haben? Simpler Grund: Gastronomiebetriebe machten 80 Prozent ihrer Kundschaft aus, erklärt Patrick Galander-Apelt. „Wir sind betroffen, weil andere betroffen sind.“ Immerhin, so sagt er, seien noch die Spätis offen, die die Liköre in die Regale stellen. Um die Kundschaft besser zu erreichen, arbeite man derzeit am Online-Shop, um dort die vier hauseigenen Sorten – Rhabarber, Gurke, Melone und Kastanie – an Mann und Frau zu bringen.

Schwierig ist die Situation für Teile des Teams auch deshalb, weil sie ihre Tätigkeit als Likörexperten nur im Nebengewerbe ausführen: Galander-Apelt arbeitet hauptberuflich im Felsenkeller, seine Kollegen Marcus Buschmann und Rico Weigelt organisierten bis vor einem Jahr Konzerte. Die Hoffnung auf eine zeitnahe Wiederaufnahme ihrer Hauptberufe, konkret auf einem Konzertsommer 2021, ist winzig. Trotzdem ist Durchhalten die Devise. Oder wie es die Broilers sagen: Alles wird wieder Ok. Irgendwann.

Von Christian Neffe