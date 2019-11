Ring-Café als Schauplatz für Serie „Deutschland 89“

Leipzig

Die preisgekrönte deutsche Fernsehserie um einen DDR-Grenzsoldaten, der als Spion in die Bundeswehr eingeschleust wird, geht weiter: Nach „ Deutschland 83“ und „ Deutschland 86“ entsteht derzeit die dritte Staffel „ Deutschland 89". Gedreht wird seit Mitte August bis zum 2. Dezember in Berlin und Mitteldeutschland. Unter anderem auch am Montag und Dienstag dieser Woche im Leipziger Ringcafé, wo auf der Tanzfläche ein Mord passierte. „Hier sah es richtig aus wie DDR, mit DDR-Möbeln, alten Vorhängen an den Fenstern und Schildern ,Sie werden platziert’, schmunzelt Betreiberin Birgit Heßler. Auch in der Leipziger Oper sowie an Schauplätzen in Sachsen-Anhalt (Halle, Merseburg) spielen einige Szenen. Die Produktion wird von der Mitteldeutschen Medienförderung mit 450.000 Euro unterstützt.

Leipziger Hauptpost in der Stasi-Zentrale

Hauptdrehort ist allerdings ein Gebäude des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg. Dort wurden rund 20 Sets aufgebaut – neben Stasi-Zentrale und US-Botschaft unter anderem eine Abhörstation der Amerikaner, die Hauptpost von Leipzig sowie ein geheimer Folterkeller der CIA. Zu den Darstellern gehören Jonas Nay, Maria Schrader, Sylvester Groth, Corinna Harfouch, Anke Engelke und Fritzi Haberlandt.

Aus für DDR-Spione

Die Handlung in „ Deutschland 89“ setzt mit dem Mauerfall ein. Das DDR-Regime ist am Ende, am 9. November 1989 fällt der „antifaschistische Schutzwall“. Der kaltgestellte DDR-Spion Martin Rauch wird von den Ereignissen überrollt. Durch die Friedliche Revolution verliert er seine Identität und seine Heimat. Auch seine Genossen des Auslandsgeheimdienstes der DDR werden über Nacht arbeitslos. Jeder muss diesen gewaltigen Umbruch in seinem Leben verkraften und einen neuen Weg finden – sei es als Agent zum KGB nach Moskau oder zu einem westlichen, bisher feindlichen Geheimdienst zu wechseln. Oder als Geschäftsmann mit internationalen Kontakten in die Wirtschaft zu gehen. Oder sich ein ganz normales Leben aufzubauen.

Ausstrahlung 2020

Die erste Staffel wurde auch in den USA und Großbritannien ausgestrahlt. Ursprünglich für RTL produziert, hat sich ab der zweiten Staffel der Streamingdienst Amazon Video eingeklinkt. Die acht neuen Folgen werden in Deutschland, Österreich, Indien und Japan 2020 exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Philip Pratt, Chef der deutschen Eigenproduktionen von Amazon: „Die Deutschland-Reihe gehört für uns zu den einzigartigsten Serien, die für das deutsche Fernsehen produziert wurden. Wir freuen uns außerordentlich, Prime-Mitgliedern im kommenden Jahr das nächste Kapitel präsentieren zu können.“

Erfinder und Produzenten der Serie sind Anna und Jörg Winger. Die Filmfirma Ufa Fiction sitzt in Potsdam und produziert erfolgreiche Fernseh- und Kinoformate wie „Der Junge muss an die Frische Luft“, „Ku’damm 56“ und die Fortsetzung „Ku’damm 59“, „ Charité“, die Krimireihen Soko München und Soko Leipzig, aber auch „ Bauer sucht Frau“ oder „ Deutschland sucht den Superstar“.

Von Kerstin Decker