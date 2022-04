Leipzig

Die Lust auf Mord und Totschlag ist der „Soko Leipzig“ auch in ihrem 22. Jahr nicht vergangen. Anfang April haben die Dreharbeiten zur nächsten, der 23. Staffel der erfolgreichen ZDF-Krimireihe begonnen. Bis März 2023 stehen 180 Drehtage für insgesamt 25 neue Folgen auf dem Plan, darunter auch Specials und Doppelfolgen. Ausgestrahlt werden sie ab Herbst, genaue Termine gibt es noch nicht.

Zwei Generationen im Team der Kommissare

Nachdem Kommissar Moritz Brenner ins Team eingestiegen ist, musste sich die Truppe neu zusammenraufen. „Mittlerweile ist Moritz angekommen, das Team steht, die großen Vertrauensfragen sind geklärt“, so Produzentin Katharina Rietz. Die vier Hauptdarsteller verkörpern jetzt zwei Generationen – zwei erfahrene Kommissare Anfang 50 und zwei junge Kommissare Anfang 30. Die Schauspieler Melanie Marschke (52) und Marco Girnth (52) sind seit der ersten Folge dabei, Amy Mußul (30) kam 2019 dazu und Johannes Hendrik Langer (37) im Herbst 2021. „Das ermöglicht uns nun eine große Brandbreite an privaten Themen zwischen Familiengründung und flügge werdenden Kindern“, so Katharina Rietz. Eines der Drehbücher für die neue Staffel hat auch wieder Marco Girnth geschrieben.

Tanya Momella Mallory (links) ist als Producerin beim Drehen vor Ort dabei, und Katharina Rietz entwickelt als Produzentin die neue Staffel der „Soko Leipzig“. Quelle: Christian Modla

Außendreh auf Leipziger Gewässern

Dieser Tage finden Außendrehs auf verschiedenen Leipziger Gewässern statt. Dabei geht es um die Geschichte einer Ruderin aus dem Olympiakader, die wegen Long Covid ihre Karriere beenden muss. Ihr Freund hatte ihr verschwiegen, dass er positiv getestet war. Auf diese Weise spiegelt sich auch Corona in der neuen Staffel wieder. Ansonsten hatte die Pandemie sehr starke Auswirkungen auf die Arbeit hinter den Kulissen: Szenen mit Küssen oder Umarmungen wurden gestrichen und umgeschrieben. Auf Mord durch Erwürgen mussten die Drehbuchschreiber ebenfalls verzichtet, statt dessen werden die Opfer aus „coronagerechtem“ Abstand erschossen oder vergiftet. Weitere Außenschauplätze sind in der kommenden Staffel die Universität Leipzig, der Störmthaler See, das Kulturhaus Böhlen – dort wurde bereits im November gedreht – oder Orte in der Leipziger Innenstadt.

Ufa bemüht sich um Thema Nachhaltigkeit

Auch die in der Inselstraße ansässige Filmfirma Ufa Fiction stellt sich dem Thema Nachhaltigkeit und „green production“: Einer der Dienst-BMWs der Kommissare fährt mit Elektroantrieb. Bei Strom und Papier wird auf sparsamen Verbrauch geachtet, das technische Equipment wird nach und nach auf weniger energieintensive Geräte umgestellt.

Von Kerstin Decker