Leipzig

Insgesamt drei Kundgebungen sollen am heutigen Sonntag in Leipzig stattfinden. Die erste sei für 15 Uhr angemeldet worden und solle bis 18 Uhr andauern, teilte Polizeisprecher Olaf Hoppe auf Nachfrage mit. Versammlungsort ist die Eisenbahnstraße Ecke Elisabethstraße. Es handelt sich um eine Solidaritätsdemo für das Opfer eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs, der sich laut Aufruf am Abend des 3. Dezembers an der Ecke Elisabeth- und Konradstraße ereignet hat. Es wird zum Kampf gegen patriarchale Strukturen aufgerufen.

Laut Hoppe ist die zweite Kundgebung von 13.12 bis 14.18 Uhr angezeigt. Versammlungsort ist der Wiedebachplatz, angemeldet wurde die Versammlung von der Satirepartei Die Partei. Sie steht unter dem Motto „Alle Connewitzer sind schön“.

Die letzte Kundgebung beginnt um 18 Uhr und soll bis 19.30 Uhr. Versammlungsort ist die Wolfgang-Heinze-Straße in Höhe der Herderparks. Dort ruft die linke Szene zum „Kampf den FaschistInnen in Uniform“ auf. Die Versammlungsbehörde der Stadt Leipzig hatte vor wenigen Tagen auf LVZ-Anfrage noch mitgeteilt, dass zwei Kundgebungen unter ähnlichem Motto am Sonntagabend auf der Karl-Liebknecht-Straße Ecke Hardenbergstraße stattfinden sollen. Diese wurden laut Olaf Hoppe jedoch kurzfristig abgesagt, stattdessen findet die Versammlung nun in Connewitz statt.

In einem Beitrag auf der Plattform indymedia.org unter dem Titel „Kampf den FaschistInnen in Uniform“ wurde bereits am 8. Dezember zu der Versammlung Leipzig-Connewitz aufgerufen. Den Autoren nach sei zunächst eine Demo geplant gewesen, dies werde jedoch „aufgrund der Verordnung des sächsischen Infektionsschutzgesetz[es]“ nicht zugelassen, weshalb nun eine stationäre Kundgebung stattfinden solle. „Das Ganze ist ein großer Einschnitt in das Versammlungsrecht, welches wahrscheinlich weiter beschnitten wird“, heißt es mit Verweis auf das neue Sicherheitsgesetz in Frankreich und dem von der EU geplanten Verbot der Verschlüsselung von Messenger-Diensten wie WhatsApp und Telegram. Es wird zum Tragen von Masken und dem Einhalten von Abständen bei den Kundgebungen aufgerufen. „Auch wenn es erst einmal eine Kundgebung ist, kommt zahlreich und wütend“, heißt es.

13. Dezember in Anspielung auf „ACAB“

Des Weiteren wird auf mutmaßliche rechte und rechtsextreme Netzwerke und Verbindungen in Polizei und Politik Bezug genommen: „Während Innenminister Seehofer versucht die gesamte Problematik klein zu reden und nur Einzelfälle sieht, sehen wir, dass diese Problematik System hat. Die Dunkelziffer der rechten bis rechtsoffenen PolizistInnen dürfte weitaus höher sein“, schreiben die Autoren, und weiter: „Die Feindbilder der Sicherheitsbehörden zeichnen ganz klar Migrant*innen, People of Color*, Obdachlose und Linke. Etwas, was sie mit FaschistInnen jeglicher Coleur gemeinsam haben.“

Der Tag der Veranstaltung, der 13. Dezember, ist nicht grundlos gewählt und bezieht sich auf die Zahl 1312 und damit die Buchstabenkombination ACAB, die für „All cops are bastards“ steht. Bereits im vergangenen Jahr fand eine dementsprechende Demo in Leipzig am gleichen Tag statt, mehrere hundert Menschen liefen vom Südplatz bis zum Connewitzer Kreuz, um – laut offiziellem Motto – „gegen Polizeigewalt und Willkür“ zu demonstrieren. Fünf Polizisten seien durch Böller- und Steinwürfe leicht verletzt worden, teilte die Polizei damals mit.

