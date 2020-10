Leipzig

„Hinter uns liegen 36 Stunden voller Anspannung und voller Sorgen der Menschen.“ Als Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr eine kurzfristig einberufene Pressekonferenz eröffnet, um die Inhaftierung des gesuchten Täters zu verkünden, ist ihm und seinen Kollegen von Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft die Erleichterung anzumerken.

Am Dienstagmorgen war es im Stadtteil Paunsdorf innerhalb von höchstens 45 Minuten zu drei versuchten Kindesentführungen gekommen. „Hinsichtlich der Frequenz der Abfolge und der Schwere der Taten hat auch uns das zunächst sprachlos gemacht“, räumt Kripo-Chef Lutz Mädler ein. Die Chronologie der Ereignisse nach bisherigen Erkenntnissen:

Dienstag, 6.20 Uhr: Im Bereich der Theodor-Körner-Grundschule in Paunsdorf spricht der Täter ein siebenjähriges Mädchen an, das gerade auf dem Weg zum Unterricht ist. Plötzlich packt er die Schülerin, zerrt sie zu einem nahe gelegenen Baum, um sich dort an ihr sexuell zu vergehen. Das Mädchen leistet erhebliche Gegenwehr, sodass der Unbekannte schließlich von ihr ablässt.

Dienstag, 6.36 Uhr: Ein Unbekannter stoppt in der Paunsdorfer Wiesenstraße das Auto einer 26-Jährigen, öffnet die Beifahrertür und versucht, in das Fahrzeug zu gelangen. Er verlangt von der Frau, ihn zu einem nicht näher bestimmten Ort zu bringen. Als sie aussteigt, nähert sich der Mann von hinten, packt sie und will sie vom Auto wegziehen. Er schlägt auch zu, doch die Autofahrerin wehrt sich und ruft laut um Hilfe, sodass er wegrennt.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend verkünden Polizei und Staatsanwaltschaft die Inhaftierung des gesuchten Täters. Von rechts: Polizeisprecherin Maria Braunsdorf, Kripo-Chef Lutz Mädler, Polizeipräsident Torsten Schultze, Oberstaatsanwalt Thomas Gast und Staatsanwalt Andreas Ricken. Quelle: Frank Döring

Dienstag, 7 Uhr: An der Kita „Kleiner Kiebitz“ in der Bisamstraße spricht der Mann eine Mutter an, die mit ihrer vierjährigen Tochter auf dem Weg zur Betreuung ist. Er versucht offenbar, sie abzulenken, um die Kleine zu packen und mit sich zu nehmen. Doch bevor es zum Schlimmsten kommt, zieht die Paunsdorferin ihre Tochter hinter sich her und fordert den Fremden auf, sie in Ruhe zu lassen. Etwa zu dieser Zeit schlägt der Täter an dieser Stelle erneut zu. Wieder spricht er eine Mutter an, packt dann plötzlich deren vierjährige Tochter und rennt mit ihr zum Paunsdorfer Wäldchen. Weil die Frau und weitere Passanten ihn verfolgen, setzt er das Kind wieder ab und flieht.

Dienstagvormittag: Die Polizei geht davon aus, dass zwischen allen Ereignissen höchstwahrscheinlich ein Zusammenhang besteht. Sie bildet verschiedene Einsatzabschnitte, mobilisiert geschlossene Einheiten, die Diensthundestaffel und einen Hubschrauber zur Suche. Mehr als 100 Beamte sind beteiligt. Im Zuge der Fahndung kontrollieren Einsatzkräfte in der Nähe der Tatorte verschiedene Personen und nehmen dabei zwei Männer vorläufig fest, auf welche die Personenbeschreibung zutrifft. Da jedoch gegen sie kein Tatverdacht besteht, kommen sie um 12.30 beziehungsweise 17.30 Uhr wieder auf freien Fuß.

Dienstag, 16.10 Uhr: Nach mehreren Vernehmungen liegt der Polizei eine recht konkrete Personenbeschreibung vor. Anhand des veröffentlichten Steckbriefs beobachtet eine Spaziergängerin einen Verdächtigen im Paunsdorfer Wäldchen.

Dienstag, 16.30 Uhr: Beamte nehmen den 42-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Sein Aussehen und markante Bekleidungsmerkmale decken sich mit den Beschreibungen von Augenzeugen.

Mittwochfrüh: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Paunsdorf und auch anderen Stadtteilen präsent, um die Schulwege und das Umfeld von Kindertagesstätten abzusichern. Streifenbeamte haben vor Unterrichtsbeginn und während der Zeit, in der Kindergartenkindern in den Einrichtungen abgegeben werden, die Einrichtungen im Blick. Das soll auch in den kommenden Tagen so bleiben.

Mittwoch, 16.30 Uhr: Der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts erlässt gegen den festgenommenen Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten sexuellen Missbrauchs eines Kindes, der versuchten Entziehung Minderjähriger und der Nötigung. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Er stammt aus Russland, hat einen deutschen Pass und wohnt in Leipzig. Bisher ist er nicht vorbestraft und auch nicht wegen einschlägiger Delikte auffällig geworden.

Mittwoch, 19 Uhr: Polizei und Staatsanwaltschaft verkünden vor der Presse die Inhaftierung des mutmaßlichen Kinderfängers. „Gegen ihn besteht ein dringender Tatverdacht hinsichtlich aller vier Tathandlungen“, bekräftigt Oberstaatsanwalt Thomas Gast. Der Beschuldigte schweigt bisher zu den Vorwürfen.

Von Frank Döring