Drei Raubüberfälle in Leipzig am Wochenende – Gruppe attackiert Jugendliche

Leipzig

Am Wochenende ereigneten sich in Leipzig drei Raubdelikte, zu denen die Polizeidirektion Leipzig Ermittlungen aufgenommen hat.

Fall 1:In Lausen-Grünau werden zwei Jugendliche beraubt

Am Freitagabend kamen zwei Jugendliche (13 und 14 Jahre) um 21.10 Uhr mit der Straßenbahn Linie 3 an der Endhaltestelle Lausen an. Beim Aussteigen wurden die beiden Jugendlichen von einer Gruppe junger Männer angesprochen. Unweit der Haltestelle, auf Höhe eines Parkplatzes, wurden die beiden Jugendlichen von der Personengruppe unter Androhung körperlicher Gewalt aufgefordert, Bekleidungsstücke und persönliche Gegenstände zu übergeben, was die Geschädigten auch taten. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Haltestelle. Einer der Tatverdächtigen führte ein Fahrrad mit sich. Die beiden Jugendlichen blieben unverletzt. Es entstand ein Stehlschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Fall 2:14-Jähriger von Gruppe geschlagen und beraubt

Am späten Samstagabend fuhr ein Jugendlicher (14 Jahre alt) mit der Straßenbahn Linie 11 vom Leipziger Süden in Richtung Hauptbahnhof. Bereits in der Bahn fiel ihm eine Gruppe von etwa fünf jungen Männern auf, die mit ihm am Hauptbahnhof ausstiegen. Der 14-Jährige wurde von der Gruppe angesprochen und aufgefordert, persönliche Sachen zu übergeben. Er wurde geschlagen und die Tatverdächtigen nahmen ihm den Rucksack und Bekleidungsstücke ab. Anschließend flüchtete die Gruppe unerkannt. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, die keiner medizinischen Behandlung bedurften, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Stehlschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Fall 3: 21-Jähriger bedroht Opfer in Leipzig-Volkmarsdorf

Kurz vor Mitternacht – ebenfalls am Sonnabend – fragte ein zunächst unbekannter junger Mann zwei Geschädigte in der Wurzner Straße nach Geld und hielt dabei einen pistolenartigen Gegenstand in der Hand. Die zwei Geschädigten konnten flüchten und alarmierten die Polizei. Bei der Tatortbereichsfahndung konnten die eingesetzten Kräfte den Tatverdächtigen stellen. Er führte eine Softairwaffe mit Metallkugeln und Betäubungsmittel bei sich. Der 21-Jährige, der unter Drogen- und Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde vorläufig festgenommen und es wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Die Ermittlungen wegen des versuchten schweren Raubes, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurden aufgenommen.

Von lvz