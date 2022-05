Leipzig/Zwickau

Ist die deutsche Bürokratie notwendig oder überzogen? Inwiefern erschwert sie Projekte und Vorhaben? Wir lassen Protagonisten zu Wort kommen, für die Schreibkram an Behörden unabdingbar ist.

Oberbürgermeisterin Constance Arndt: Der Aufwand ist hier bisweilen einfach zu groß

Die Zwickauer Oberbürgermeisterin Constance Arndt(44, Bürger für Zwickau) gewöhnt sich nur schwer an die quälende Bürokratie: Jeden Tag merke ich als Oberbürgermeisterin, dass ich einen bürokratischen Apparat führe. Als ich vor knapp anderthalb Jahren ins Amt kam, war es ein völlig neues Terrain für mich. Ich hatte vorher als Geschäftsleiterin bei einem Modeunternehmen gearbeitet. Mit meiner Art habe ich in der Verwaltung manchmal für Verwirrung gesorgt. Die Bürokratie, die Verwaltung und ich mussten uns aneinander gewöhnen.

Als Kommune sind wir den Gesetzen und Vorschriften verpflichtet. Wir haben nicht die Freiheit, sie nach Gutdünken auszulegen. Das ist auch richtig. Dennoch empfinde ich die Bürokratie manchmal als regelrecht quälend.

Allein welche Stellen bei umfangreichen Baumaßnahmen beteiligt werden müssen: das Umweltbüro, das Bauordnungs- und das Stadtplanungsamt, die untere und die obere Naturschutzbehörde, manchmal noch die untere Wasserbehörde – die Feuerwehr hat auch immer was zu sagen. Die einfachsten Dinge werden da auf einmal sehr schwierig.

Die Zwickauer Oberbürgermeisterin Constance Arndt merkt jeden Tag, dass sie einen bürokratischen Apparat führt. Quelle: Kai Kollenberg

Wir wollen als Stadt zum Beispiel eine Bücherzelle aufstellen – also eine umfunktionierte Telefonzelle, in denen Bücher getauscht werden können. Zuerst denkt man, das sei schnell gemacht. Aber so eine Bücherzelle darf schon einmal wegen der Vorschriften nicht überall hin. Man muss einen Platz finden, wo die Zelle fest im Boden verankert werden kann. Denn sie darf nicht umfallen. In einer Stadt wie Zwickau ist so ein Ort nicht leicht zu finden, der Denkmalschutz hat ein großes Mitspracherecht.

Dann muss man für die Bücherzelle eine Baugenehmigung bedenken, bevor irgendetwas passiert. Denn egal, ob kleine Bücherzelle mit einer Grundfläche von weniger als einem Quadratmeter, ob Einfamilienhaus oder Theater: Ohne Baugenehmigung nichts. Die Gründe dafür sind nachvollziehbar. Dennoch sind es diese Momente, bei denen ich denke: Man muss das doch anders hinkriegen.

Die Corona-Pandemie hat noch einmal gezeigt, wo es hakt

Auch Corona hat mir noch einmal gezeigt, wo es hakt. Wir hatten Phasen, in denen wir Not hatten, die Betreuung der Kinder sicherzustellen. Durch Infektionen und Quarantäne gab es einen so großen Personalausfall, dass wir einzelne Kitas schließen mussten. Ich habe damals in meiner Naivität überlegt, ob wir nicht einfach Schwimmmeister oder Sporttrainer, die wir gerade nicht benötigten, zur Unterstützung in der Betreuung einsetzen könnten. Mit dieser kühnen Idee bin ich gescheitert, weil für die Kinderbetreuung nur Fachpersonal eingesetzt werden darf. Auch das kann ich auf der einen Seite verstehen. Auf der anderen Seite habe ich mir schon gedacht: Haben wir nun eine Krise oder haben wir keine?

Natürlich verwalten wir als Stadtverwaltung Steuergelder und müssen mit ihnen sachgemäß umgehen. Der Bürger hat einen Anspruch darauf, dass man alles sehr gewissenhaft umsetzt und dass alles Geld sachgemäß verwendet wird. Die Handlungsmacht der Kommunen wird aber durch die Bürokratie oft beschnitten. Mit mehr pauschalen Mitteln im Bereich der Fördermittel wäre ein Großteil des Antragswustes zu vereinfachen. Dann müsste man nicht mehr jede Einzelmaßnahme beantragen. Der Aufwand ist hier bisweilen einfach zu groß.

Die Frage ist aber immer die Gleiche: Ab welchem Moment sind wir bereit, uns von den bürokratischen Hürden zu befreien?

Regisseur Armin Zarbock: Man braucht einen langen Atem

Armin Zarbock (58) ist freischaffender Regisseur und Schauspieler. Der Miturheber der Theatergruppe „Adolf Südknecht“, die seit zehn Jahren Improtheater und den Blick auf Leipziger Historie verbindet, berichtet vom Aufwand, den Fördermittelanträge mit sich bringen: Förderanträge stelle ich seit 2006. Ein bürokratischer Akt, den niemand mag, doch er ist nun mal notwendig und braucht Vorlauf. Die Arbeit beginnt etwa zwölf Monate vor Abgabetermin, oft sogar früher. In einer mehrtägigen Klausur kreise ich mit August Geyler und Claudius Bruns ein Thema per Brainstorming ein, wir diskutieren über künstlerische Lesart und Handlungsstruktur, den Spielort, sofern nicht in Horns Erben gespielt wird, und die personelle Besetzung. Es folgen Recherche und Verschriftlichung für die Fördermittelgeber.

Verdichtung ist schwer

Eine ausführliche Projektbeschreibung als Hintergrundmaterial ist hilfreich. Die Herausforderung aber besteht darin, das Projekt auf maximal 300 Zeichen zu verdichten. Positiver Nebeneffekt: Es verdeutlicht auch mir selbst, was die Essenz ist, der Kern des Projektes. Im Schnitt hat so eine Antragstellung einen Arbeitsaufwand von 50 Stunden, je nach Größe des Projekts. Natürlich gehören zur Arbeit im Nachgang auch Auswertung, Zahlen, Pressespiegel und dergleichen sowie Ausgabe-Belege.

Manche Punkte in den Formularen sind schwer zu begreifen. Da wird unterschieden zwischen Eigenanteil, Eigenleistung und Eigenmitteln. Ich blicke da nach wie vor nicht immer durch, bekomme aber Unterstützung von Susann Schreiber, die bei uns in Finanzfragen und rechtlichen Feinheiten den Durchblick hat. Auch in anderen Punkten braucht es eine gewisse Erfahrung, die richtigen Kniffe zu erkennen. Denn die Beiräte der Geldgeber – in unserem Fall meist das Kulturamt Leipzig und die Kulturstiftung Sachsen – müssen überzeugt werden.

Armin Zarbock an seinem Schreibtisch bei der Durchsicht von Unterlagen zu Förderanträgen. Quelle: Jonas Dengler

Eine Rolle dabei spielt das, was ironisch „Antragslyrik“ genannt wird: Es gibt Adjektive, die gerne gelesen werden – Klassiker wie „niedrigschwellig“ oder „im urbanen Raum verortet“. Weiteres Kriterium ist natürlich die Relevanz: „Romeo und Julia“ ohne aktuelle Lesart würde durchs Raster fallen. Förderungswürdiger durch die aktuelle Brisanz könnte es werden, wenn Julia aus der Ukraine stammen würde und Romeo aus Russland.

Natürlich muss man sich bei den Anträgen durchbeißen, Routine entwickeln und wissen, dass stets einige abgelehnt werden. Umso glücklicher sind wir, dass unser Langzeitprojekt „Adolf Südknecht – Die Seifenoper-Improschau“, das jetzt seine 100. Folge feiert, seit drei Jahren eine institutionelle Förderung bekommt, also jährlich eine fixe Summe. Das ist eine Anerkennung unserer Qualität und gibt uns Planungssicherheit.

Genehmigungen schwierig

Richtig bürokratisch wird es, wenn wir Aufführungen im öffentlichen Raum planen, das funktioniert nur mit zahlreichen Genehmigungen. Für die auf einer Straße in Sellerhausen spielende Folge zum Mauerbau am 13. August letzten Jahres hatten wir viel Korrespondenz mit dem Straßenbauamt, der LVB und sogar der Deutschen Bahn wegen der Beeinträchtigung des Verkehrs. Eine Veranstalter-Haftpflicht war nötig, Sicherung von Feuerschutz, Fluchtwegen und der Corona-Hygienebestimmung. Für eine Stunde Theater ein irrer Aufwand.

Trotzdem will ich mich nicht beschweren. Das hat alles seine Berechtigung. Unterm Strich ist mir dieser Schreibkram lieber als die Abhängigkeit von Mäzenen, wie es in vielen anderen Ländern üblich ist.

Wirt Carl Pfeiffer: Diese Regeln sind Gift für die Stimmung

Carl Pfeiffer (54) ist Gastronom in Leipzig. Er berichtet von hohen Hürden, die ihm Behörden in den Weg stellen: 1995 habe ich meine erste Kneipe aufgemacht und bekam sofort einen intensiven Grundkurs, wie Bürokratie zur Pest werden kann. Ich übernahm damals das „Weisse Rössel“ in der Karl-Liebknecht-Straße. Das war bereits eine alteingesessene Kneipe in Leipzig, und ich dachte, ich könnte sie einfach weiter betreiben. Leider aber stellte die Gewerbebehörde fest, dass die Pissoirs 55 Zentimeter auseinander waren und nicht wie vorgeschrieben 60. Die Folge: Die Toiletten mussten in den Keller. Ein halbes Jahr Bauzeit und über 100 000 Mark Kosten.

Als ich meinem ersten „Röseling“ vor vier Jahren eröffnete und den Namenszug als Aufkleber ins Schaufenster kleben wollte, erfuhr ich, dass dafür ein Bauantrag nötig sei. Anträge in unzähligen Ämtern, Kosten, Zeitverlust – ich musste millimetergenaue Zeichnungen anfertigen, Flurkarten beschaffen, die umliegenden Hauseigentümer um Erlaubnis bitten. Wegen eines Aufklebers, der in Sekunden entfernt werden kann.

Wünscht sich weniger Bürokratie: Gastronom Carl Pfeiffer vor seinem neuen „Röseling“-Laden in Leipzig. Quelle: Jonas Dengler

Für die Eröffnung meines neuen „Röseling“ in der Gottschedstraße musste ich beweisen, dass ich dazu befähigt bin, Alkohol zu verkaufen. Ich benötigte eine steuerliche Unbedenklichkeitserklärung, eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister und vom Insolvenzgericht sowie ein polizeiliches Führungszeugnis. Das sind lösbare Aufgaben, auch wenn es Geld kostet und Zeit verbraucht, die ich lieber anders verbracht hätte. Das eigentliche Problem ist die Bearbeitungszeit der Behörden. Mehr als eineinhalb Monate lang habe ich auf eine Genehmigung gewartet, die ich an sechs anderen Standorten längst habe.

Noch ein Beispiel für Bürokratie: Die Schirme vor der „Luise“ sollten wegen einer Baustelle versetzt werden, die Bodenplatten waren im Weg und man konnte darüber stolpern. Deshalb fragte ich die Gewerbebehörde, ob ich stattdessen Bodenhülsen bekommen könnte, dann gebe es keine Platten über die man fallen kann. Das könne ich beantragen, hieß es, man rate mir aber davon ab. Wenn Schirme nicht im Boden verankert sind, werden sie von der Gewerbebehörde genehmigt. Werden sie in Bodenhülsen gestellt, dann ist das Tiefbauamt zuständig – und das würde darauf bestehen, dass Schirme nur zwei Meter breit sein dürfen. Meine Schirme stehen weiterhin auf Bodenplatten und sind vier mal vier Meter groß. Wie alle Gastronomieschirme.

Entwicklung wird behindert

Regeln sind wichtig. Aber sie müssen sinnvoll und nachvollziehbar sein und der Gesellschaft einen Nutzen bringen. Im Laufe der Jahrzehnte sind allerdings eine Unmenge Regeln entstanden, die die Wirklichkeit überhaupt nicht abbilden und am ursprünglichen Zweck meilenweit vorbeilaufen. Diese Regeln halten nur auf und behindern die Entwicklung. Obendrein sind sie Gift für die Stimmung bei eigentlich jedem, denn es sind ja nicht nur Unternehmen, die unter der Bürokratie leiden. Ich kenne niemanden, der nicht vollkommen absurde Geschichten darüber zu erzählen weiß.

Der Staat und die Verwaltung sind Dienstleister für uns, nicht umgekehrt. Diese Strukturen sind geschaffen worden, um unser aller Leben zu verbessern und nicht, um uns zu gängeln. Die Verwaltung sollte respektvoll mit uns umgehen und Lösungen finden. Stattdessen werden Vorschriften und Gesetze wie Fetische durchs Land getragen, und wir haben uns zu verneigen. Das bremst alle Entwicklungen aus und ist obendrein stinklangweilig.

Von Mark Daniel