Der Leipziger Zoo ist das neues Zuhause von drei Kalifornischen Seelöwen-Weibchen. Mit den einjährigen Tieren soll eine Seelöwengruppe für die geplante Erlebniswelt „ Feuerland“ aufgebaut werden, wie der Zoo am Montag mitteilte. Der Seelöwen-Damen aus Nürnberg sollen sich zunächst an ihre neue Umgebung, ihre Pfleger und die Leipziger Seebären Danny und Lippi gewöhnen.

„Ein besonderes Augenmerk bei der Ankunft und Eingewöhnung dieser Tiere richten wir auf den Zeitpunkt der konstanten Nahrungsaufnahme. Beginnen die Tiere recht schnell zu fressen, ist es für uns ein Zeichen, dass sie sich wohlfühlen“, erklärte Kurator Ruben Holland. Das Wasserbecken hätten die drei Neulinge bereits erkundet und zeigten sich dabei sehr interessiert an ihrer Umgebung.

Besucher können die Seelöwen den Angaben zufolge bereits in der Seebärenanlage besuchen, später sollen die Tiere in der Erlebniswelt „ Feuerland“ zu sehen sein. In den nächsten Wochen werden demnach noch weitere Tiere für die Gruppe erwartet.

Von liko