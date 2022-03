Leipzig

Vom dünn besiedelten Grünland zur begehrten Wohnlage: Einst prägte die Landwirtschaft den grünen Flecken, der gerade mal fünf Kilometer südöstlich vom Stadtzentrum liegt. Nirgendwo in Leipzig war die Dichte an Gärtnereien so hoch wie in Probstheida. Ein gutes Drittel der Bewohner lebte 1970 sogar im selben Haus. Die „Lange Lene“, ein 1968 erbauter zehngeschossiger Block mit 800 Wohnungen in der Lene-Voigt-Straße, ist auch heute noch mit 335 Metern Deutschlands längstes Wohnhaus.

Die „Lange Lene“, Deutschlands längstes Wohnhaus. In dem 1968 erbauten Block gibt es 800 Wohnungen. Quelle: Volkmar Heinz

Völkerschlachtdenkmal, Glockenturm und Wasserturm

An solchen Superlativen fehlt es dem mit 4,85 Quadratkilometer großen Stadtteil, der sich rechts und links der Prager Straße erstreckt, wahrlich nicht. Der Norden Probstheidas ragt wie ein steiler Zahn aus dem ehemaligen Straßenangerdorf heraus. Hier liegt der Südfriedhof. Er ist mit 78 Hektar einer der größten und zugleich schönsten Parkfriedhöfe Deutschlands. Aus seiner imposanten Kapellenanlage reckt sich der Glockenturm 63 Meter empor. Gleich daneben thront das Völkerschlachtdenkmal auf einem aufgeschütteten Hügel. Von der Aussichtsplattform des 91 Meter hohen Kolosses genießen jährlich bis zu 300.000 Besucherinnen und Besucher einen grandiosen Blick über Leipzig.

Der Wasserturm in Probstheida ist seit 1907 in Betrieb und mit rund 1500 Kubikmetern Fassungsvermögen der größte unter Leipzigs oberirdischen Wasserspeichern. Bis zum Zweiten Weltkrieg war er noch 65 Meter hoch, dann wurde das spitze Dach zerstört. Heute misst der Turm nur noch 53 Meter. Quelle: André Kempner

Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist aber auch der Wasserturm gegenüber, mit 1500 Kubikmetern Fassungsvermögen der größte unter Leipzigs oberirdischen Wasserspeichern. Im Zweiten Weltkrieg verlor er allerdings sein Spitzdach, sodass er von 65 auf 53 Meter schrumpfte.

Probstheida – das Land der drei Türme. Sie waren es auch, die 1988 für die stilisierte Silhouette auf der Flagge zur 775-Jahr-Feier Pate standen – übrigens der letzte Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung, der in Probstheida groß gefeiert wurde. Den 800. Geburtstag des 1910 nach Leipzig eingemeindeten Dorfes hatte im Jahr 2013 wohl niemand in der Stadtverwaltung mehr auf dem Schirm.

Dietmar Beyer mit dem Banner zur 775-Jahr-Feier Probstheidas im Jahr 1988. Im Hintergrund die schick renovierte Immanuelkirche. Quelle: André Kempner

Gärtnereien wie auf einer Perlenschnur aufgefädelt

Das orangefarbene Banner von damals bewahrt Dietmar Beyer heute noch auf. Man kann ihn gut und gerne ein Probstheidaer Gewächs nennen. Der Mann mit dem grau-weißen, zerzausten Haar und dem spitzbübischen Lachen ist 65 Jahre alt. Er kennt Probstheida und die Probstheidaer wie kaum ein anderer. Beyer betrieb jahrzehntelang eine Gärtnerei. Er spricht von „13, 14, vielleicht sogar 15 Gärtnereien“, die es in Probstheida gab. Viele davon wie auf einer Perlenschnur aufgefädelt an der Russenstraße. Für diese Dichte gab es einen einfachen Grund: „Gutes Wasser, Schichtenwasser“, sagt er. Dort, wo heute Wiesen den Dorfanger säumen, befanden sich einst Teiche. Mittlerweile arbeitet er vor allem noch als Dienstleister. Das frühere Gewächshaus ist voll mit Bäumen, Stauden und Sträuchern, deren Besitzer sie im Winter selbst nicht vor Frost schützen können. Daneben steht sein Geburtshaus oder das, was davon noch übrig ist. Beyer hat es jetzt abgerissen. Das Haus, Baujahr 1873, war nur auf Feldsteinen errichtet, zeigte überall Risse. „Es war leider nicht mehr zu erhalten“, bedauert er. Sohn Wolfgang, ein Zimmermann, wird an der Stelle ein neues Haus bauen. „Keine Betonburg“, versichert Beyer senior. „Klassisch, drei Giebel, nachhaltig gebaut aus Holz. Wenn das fertig ist, wird man denken, das steht schon hundert Jahre.“

Größtes Leipziger Wohnungsbauprojekt nach der Wende

Gebaut wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten viel in Probstheida. Die vielen freien Flächen und die zentrumsnahe Lage weckten gleich nach der Wende Begehrlichkeiten bei Investoren. Anfang der 1990er-Jahre hätten sie Schlange gestanden, erinnert sich Angela Seifert, die vor 30 Jahren den Bürgerverein Probstheida mit aus der Taufe hob.

Mehr als 1000 Wohnungen sind nach Wende allein in Probstheida neu entstanden. Quelle: André Kempner

„Der Stadtteil hat sich ab 1990 vom kleinen Vorort am Rand der Stadt zum großen Wohnstandort entwickelt“, erzählt die 77-Jährige. In Probstheida lebten Anfang der 1990er-Jahre 3624 Einwohner, heute sind es fast doppelt so viele. „Probstheida war das größte Wohnungsneubaugebiet in Leipzig“, schildert Seifert. Zwischen Prager Straße und Preußenstraße schossen Ein- und Mehrfamilienhäuser wie Pilze aus dem Boden. Allein im „Sonnenpark“ entstanden so mehr als 1000 Wohnungen. Und es geht immer weiter. In diesem Jahr soll auch die Erschließung der neuen Siedlung „Auf dem Gemüseacker“ mit 53 Reihenhäusern an der Feldstraße starten. An der Prager Straße 226 werden im Sommer 34 Wohnungen mit einer Mietpreisbindung über 15 Jahre fertig. Darauf ist man im Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung ganz besonders stolz: „Das ist das erste gelungene Konzeptverfahren mit 100 Prozent sozialem Wohnungsbau.“ Das Grundstück hat die Stadt nicht verkauft, sondern für die Dauer von 65 Jahren verpachtet. Mit diesem Verfahren will die Kommune in Zeiten explodierender Baukosten wieder preiswerten Wohnungsbau ermöglichen. Am Dorfanger, dem historischen Kern Probstheidas, sollen noch in diesem Jahr die Neubau- und Sanierungsarbeiten auf dem Komplex der früheren Iskra-Gedenkstätte enden. Für die Stadtplaner ist der Job damit in Probstheida nahezu erledigt. Der Stadtteil, heißt es im Stadtplanungsamt, sei „weitgehend fertig entwickelt“.

Neue Kindertagesstätten, neue Grundschule

Bereits in Betrieb sind zwei neue Kindertagesstätten mit jeweils 120 Plätzen, die 2020 in der Bockstraße öffneten. Im vergangenen Jahr kam eine vierzügige Grundschule in der Thierschstraße hinzu. Auch die Kirchgemeinde trägt sich seit Langem mit dem Gedanken, einen Kindergarten für 120 Mädchen und Jungen aufzubauen, scheitert damit bislang aber an den Behörden. Das Einkaufszentrum Sonnenpark öffnete 2020 seine Pforten. Für den Aldi in der Bockstraße gebe es Erweiterungsabsichten, heißt es im Rathaus. Und das Bruno-Plache-Stadion soll noch in diesem Jahr einen barrierefreien Zugang bekommen.

Auch das Stadion kann sich übrigens in die Liste der Probstheidaer Superlative einreihen. Es war bei seiner Eröffnung vor 100 Jahren das damals größte vereinseigene Stadion in Deutschland. Das Eröffnungsspiel sahen 50.000 Zuschauer, nur 1949 kamen noch mehr. Zum FDJ-Pfingsttreffen wurden 70.000 Besucher gezählt. Seit 2015 hat die Stadt das Stadion an den 1. FC Lok Leipzig verpachtet. Der darf aus Sicherheitsgründen allerdings nur noch 12.321 Zuschauer einlassen.

Das Bruno-Plache-Stadion war vor seiner Eröffnung vor 100 Jahren das damals größte vereinseigene Stadion in Deutschland. Zum Eröffnungsspiel, das der SC Victoria Hamburg gegen Gastgeber VfB mit 3:2 Toren gewann, sahen 50.000 Zuschauer. Den absoluten Besucherrekord erlebte das Stadion mit 70.000 Menschen beim FDJ-Pfingsttreffen 1949. Seit 2015 hat die Stadt das Stadion, das nach einem Arbeitersportfunktionär benannt ist, an den 1. FC Lok Leipzig verpachtet. Dieser darf aus Sicherheitsgründen nur noch 12.321 Zuschauer empfangen. Quelle: Wolfgang Sens

Fehlende Straßenbahn zum Herzzentrum bleibt Dauerthema

Nach Angaben des Stadtplanungsamtes wird ab dem kommenden Jahr auf dem Gelände der Herzklinik eine Rettungswache entstehen. Von sechs Kliniken, die in Leipzig angesiedelt sind, befinden sich allein zwei mit 1000 Betten in Probstheida. Dass nach wie vor keine Straßenbahn zum Herzzentrum fährt, können viele im Quartier allerdings nicht verstehen. Vor einigen Jahren wurde das Thema öffentlich sehr kontrovers diskutiert. Kritik an der Linienführung kam vor allem aus den neu entstandenen Siedlungen, deren Bewohner Lärmbeeinträchtigungen befürchten. Probstheida-Urgestein Dietmar Beyer kann das nicht verstehen. „Wenn ich mich so gewehrt hätte, dann gäbe es das Herzzentrum nicht. Dann würde ich heute auf der Wiese, wo das Herzzentrum steht, mit meinen Enkeln Drachen steigen lassen. Das haben wir nämlich vor 40, 50 Jahren gemacht.“

Auch wenn Politik und Stadtverwaltung mittlerweile andere Schwerpunkte setzen, ist das Straßenbahn-Ausbauprojekt in Probstheida nicht vom Tisch. Laut Verkehrs- und Tiefbauamt sieht der Flächennutzungsplan zwei Freihaltetrassen für mögliche Neubaustrecken vor: eine über 1,5 Kilometer von der Prager Straße über Franzosenallee, Feldstraße und Russenstraße bis zur Klinik in der Strümpellstraße und eine über 2,3 Kilometer von der Endstelle Holzhäuser Straße übers freie Feld. Realisierung? Irgendwann!

Auf der grünen Wiese entstanden: das Helios-Parkklinikum und das Herzzentrum. Ein Viertel der rund 4000 Krankenhausbetten in Leipzig befindet sich allein in Probstheida. Quelle: André Kempner

Trotz aller Veränderungen: „Probstheida ist noch immer ein kleines, liebenswertes Dorf“, sagt Ex-Gärtnerei-Besitzer Dietmar Beyer. Das sieht offensichtlich nicht nur er so. Viele Probstheidaer sind ihrem Stadtteil treu geblieben. Der Altersdurchschnitt liegt bei 50,1 Jahren. Stadtweit sind es 42,4 Jahre. Nur in fünf der 63 Leipziger Stadtteile sind die Menschen noch älter als hier.

„Es ist vieles verloren gegangen“

Ein bisschen trauert Ingrid Doctor den alten Zeiten dennoch nach. „Es ist vieles verloren gegangen“, bedauert die 78-Jährige, die in der Preußenstraße geboren wurde und nach mehreren Umzügen heute wieder dort lebt. „Wir hatten die Gärtnereien, zwei Bäckereien, Schuhgeschäfte, Textilladen, drei Fleischer.“ Nichts davon hat sich gehalten. Zu groß war die Konkurrenz der großen Einzelhandelsketten. Selbst an die einst üppige Gaststättenlandschaft erinnern mittlerweile nur noch Namen. Feldschlößchen, Pappelschänke, Kronenquell, Endstation, Deutloff oder Café Trift. Auch das Peter Pan, das zwischenzeitlich im Neubaugebiet nahe dem Helios-Parkkrankenhaus existierte, ist mittlerweile wieder Geschichte. Heute seien die Probstheidaer froh, sagt Ingrid Doctor, dass es wenigstens das Brauhaus Napoleon gibt, das zu DDR-Zeiten als Tierarzneimittelfabrik genutzt wurde. „Probstheida ist zur Schlafstadt geworden“, resümiert Andreas Hapke (68), der sich ebenfalls im Bürgerverein engagiert.

Das Brauhaus Napoleon ist eine der wenigen gastlichen Adressen in Probstheida. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier Tierarzneimittel hergestellt. In den 1990er-Jahren wurde das Gebäude saniert und erweitert, um wieder Gäste empfangen zu können. Quelle: André Kempner

Gemeinschaftsleben, nicht zuletzt das Zusammenwachsen von Alt- und Neu-Probstheidaern gestaltet sich schwierig. „Der einzige Ort, wo sich Alteingesessene und Neuzugezogene begegnen, ist die Kirche“, sagt Dietmar Beyer, der dem Kirchenvorstand seit den 1980er-Jahren angehört.

Ingrid Doctor, Angela Seifert, Andreas Hapke, Veronika Fischer und Martin Bergmann sind im Bürgerverein engagiert. Seit 2014 ist die Villa in der Leuckartstraße 5 der Sitz des Vereins. Der ehemalige Kinobesitzer von Probstheida hatte auf die Rückübertragung seines Eigentums verzichtet, solange die Stadt es für gemeinnützige Zwecke nutzt. Inzwischen kann der Verein aber die Miete für das Objekt nicht mehr aufbringen. Quelle: Klaus Staeubert

Bürgerverein – Begegnungsort und Interessenvertreter

Als Begegnungsort versteht sich auch der Bürgerverein. An seinen Seniorensportangeboten beteiligen sich regelmäßig 80 ältere Menschen. Der Verein organisiert Kreativ- und Spielenachmittage, hat eine Bibliothek mit 10.000 gespendeten Büchern aufgebaut.

10.000 Bücher, von Privatleuten gespendet, stehen in der Bibliothek des Bürgervereins, die für jedermann offen ist. Was nach dem Auszug des Vereins damit passiert, ist noch unklar. Quelle: Klaus Staeubert

Martin Bergmann leitet im Auftrag des Bürgervereins ein Kinder- und Jugendfreizeitzentrum. Täglich kommen zwischen 15 und 20 Mädchen und Jungen in die Einrichtung. „Es gibt bei uns in Probstheida ganz wenige Freiflächen, wo Jugendliche auch mal ein bisschen Musik aufdrehen können“, beschreibt der 29-Jährige, was es so schwer macht, junge Menschen für ihren Stadtteil zu begeistern. Über Jahre versuchte der Verein, Erwerbslosen eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt zu bauen. Sie arbeiteten gebrauchte Möbel auf, mit den Verkäufen konnte der Verein auch seine gemeinnützige Arbeit kofinanzieren. Nachdem das Jobcenter die Förderung zurückgefahren und schließlich eingestellt hatte, konnten die Verkaufserlöse die Kosten aber nicht mehr decken. Das Soziale Möbelprojekt, das der Verein 2009 mit Hilfe des Europäischen Sozialfonds aufgebaut hatte, wurde 2020 beerdigt. Die Miete für sein Domizil in der Leuckartstraße 5 kann der Bürgerverein mittlerweile nicht mehr aufbringen. Er wird wohl ausziehen müssen. Was dann aus der Bibliothek wird, weiß gegenwärtig niemand. Wenn sich keine Lösung findet, wird sie wohl entsorgt.

Martin Bergmann leitet das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum in der Franzosenallee 23. Quelle: André Kempner

Der Bürgerverein hatte sich 1991 nicht zuletzt auch deshalb gegründet, um den Bewohnerinnen und Bewohnern Probstheidas eine Stimme zu geben. „Einige Leute sagten: ,Wir müssen aufpassen, dass hier nicht alles untergeht‘“, erzählt Vereinsmitglied Angela Seifert. Denn überall brach damals soziale Infrastruktur weg, wurden Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Diese Sorge jedenfalls besteht heute definitiv nicht mehr.

Von Klaus Staeubert