Das Leipziger Ordnungsamt teilte am Freitag mehrere angekündigte Demonstrationen für Samstag mit, die sich auch auf die Verkehrslage in der Messestadt auswirken können. Den Anfang macht von 11 bis 12.30 Uhr die Veranstaltung unter dem Motto „ Independence Day 2020 – Ami go home! And take away your military bullshit!“ mit rund 50 Teilnehmenden. Ihre Demonstrationsroute soll sie vom Markt über die Petersstraße zum oberen Martin-Luther-Ring, in die Harkortstraße und schließlich zur Wächterstraße führen.

Am Nachmittag ziehen dann erneut Gegner der Corona-Beschränkungen unter dem Motto „Versammlung für die Freiheit“ mit etwa 150 angemeldeten Teilnehmern vom Markt zum Augustusplatz. Bei ihrem Rundgang zwischen 16 und 18.30 Uhr passieren sie die Katharinenstraße, den Brühl und die Goethestraße.

Ab 17 Uhr gehen zum Ende noch circa 200 Demonstrierende mit „Wut und Widerstand gegen Besatzung und Faschismus“ auf die Straße. Sie wollen ein Zeichen gegen die erneuten Angriffe der Türkei im Nordirak setzen und treffen sich dafür zunächst am Rabet und laufen anschließend die Eisenbahnstraße runter Richtung Mecklenburger Straße. Von dort gehen sie weiter über die Brandenburger Straße und den Georgiring und enden schließlich gegen 19.30 Uhr am Augustusplatz.

