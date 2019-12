Dreifache Mutter in Leipzig unter Bahn erstickt: Geldstrafe für Unfallfahrer

Leipzig

„Diese eine Sekunde des Versagens hat großes Unglück gebracht.“ Nach knapp sechs Stunden Hauptverhandlung zog die Leipziger Amtsrichterin Gudrun Engelhardt am Mittwoch dieses bittere Fazit und verurteilte den angeklagten Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung. Der 57-jährige Igor B. hatte vor drei Jahren in der Goethestraße plötzlich seine Autotür geöffnet und damit einen folgenschweren Unfall verursacht.

Es war am 3. November 2016 gegen 17.15 Uhr, als Anja W. (48) mit ihrem Rad in Richtung Augustusplatz fuhr. Zur selben Zeit parkte Igor B. seinen Mercedes am Straßenrand, um in einer Bankfiliale schnell etwas zu erledigen. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft öffnete er seine Fahrertür, als die Frau schon fast am Auto vorbeigefahren war. Doch mit ihrer rechten Pedale blieb sie an einer Kante der Tür hängen. Sie verlor das Gleichgewicht, stürzte auf die Straßenbahngleise und wurde von der kurz hinter ihr fahrenden Linie 15 erfasst.

Brustkorb gequetscht

Radfahrer-Unfälle durch plötzlich geöffnete Autotüren sind Alltag in Leipzig, stellte die Staatsanwaltschaft fest. Doch an diesem Tag im November war das erste Todesopfer zu beklagen. Anja W. wurde derart massiv unter dem Triebwagen eingeklemmt, dass ihr Brustkorb gequetscht wurde. Die Mutter von drei Kindern erstickte binnen weniger Minuten qualvoll. „Das war die Todesursache“, so Rechtsmediziner Benjamin Ondruschka, „sie hatte keine tödlichen Sturzverletzungen.“

Angeklagter Igor B. vor Prozessbeginn: Er verursachte nach Ansicht des Amtsgerichts einen tödlichen Unfall. Quelle: Kempner

Laut Dekra-Gutachter Peter Zwicker war die Straßenbahn mit 24 Kilometern pro Stunde unterwegs, als der Fahrer etwa zehn Meter von der gestürzten Frau entfernt eine Notbremsung einleitete. Tempo 50 wären hier erlaubt, so der Experte, bei weniger als 20 Kilometern pro Stunde wäre die Bahn rechtzeitig zum Stehen gekommen. Zwicker stellte aber auch klar: Für den Autofahrer wäre die nahende Radfahrerin erkennbar gewesen, auch wenn etwa der Lichtstrahl der Straßenbahnscheinwerfer kurzzeitig die Sicht via Rückspiegel eingeschränkt haben könnte. Selbst dann hätte sich der Angeklagte per Schulterblick vergewissern können, ob jemand kommt. Zumal der Bereich in der Goethestraße besonders für Radfahrer gefährlich ist. Gerade mal 1,60 Meter ist für sie Platz zwischen einer Straßenbahn und geparkten Autos, so der Dekra-Fachmann. Eine geöffnete Autotür benötigt 40 bis 50 Zentimeter – viel Platz zum Ausweichen ist da nicht mehr.

Pilot bei Aeroflot

„Mein Mandant hat von einem Kontakt mit der Radfahrerin nichts gespürt“, erklärte Verteidiger Hermann Frank. „Er hat sie nicht gesehen.“ Für den Rechtsanwalt handelte es sich um eine „Aneinanderreihung unglücklicher Verstöße“.

„Es tut mir sehr, sehr leid“, sagte der aus der Ukraine stammende Geschäftsführer eines kleinen Betriebs am Ende des Prozesses. „Eigentlich bin ich ein sehr konzentrierter Mensch.“ Immerhin war Igor B. viele Jahre als Pilot bei der Aeroflot tätig. Doch auf die Forderung seines Verteidigers – 50 Tagessätze à 40 Euro – ging das Gericht nicht ein. Richterin Engelhardt folgte eher der Argumentation der Anklagebehörde, die sich für das Dreifache ausgesprochen hatte und verhängte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 45 Euro.

Von Frank Döring