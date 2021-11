Leipzig

Vor dem Hintergrund der sich täglich verschärfenden Corona-Situation hat Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen und Kontakte zu reduzieren. „Bitte lassen Sie Sich, lasst Euch impfen oder boostern! Bitte schränken Sie oder schränkt Ihr freiwillig Ihre/Eure Kontakte ein“, schrieb Jung per Facebook-Mitteilung. Die Lage sei, so Jung wörtlich, „wirklich dramatisch“. So schnell wie derzeit habe sich das Virus noch nie im Verlauf der Pandemie ausgebreitet.

Am Donnerstag hat das Robert Koch-Institut für den Freistaat Sachsen erstmals mehr als 6000 Neuinfektionen gemeldet, zugleich erreichte die Sieben-Tages-Inzidenz mit 522 einen neuen Höchststand. Die Stadt Leipzig verzeichnete knapp 800 Neuinfektionen, die Inzidenz beträgt 316. Das ist der niedrigste Wert in Sachsen.

Gesundheitsamt bereits im Krisenmodus

Jung, auch noch Präsident des Deutschen Städtetages, wies auf die angespannte Lage in den Kliniken hin: So müssten täglich mehr Menschen eingeliefert, Operationen verschoben werden. „Wenn der Anteil der Hospitalisierungen bleibt wie derzeit, dann kommt auf unsere Kliniken und für die Menschen eine gewaltige Herausforderung zu. Leider spricht alles dafür“, erklärte Jung.

Wie Jung betonte, habe er am Mittwoch „erstmals seit langem wieder“ den Krisenstab der Stadt Leipzig einberufen. Nach LVZ-Informationen befindet sich auch das Leipziger Gesundheitsamt wieder im Krisenmodus: Seit dem 27. Oktober wird die Behörde erneut von Reservisten der Bundeswehr und Mitarbeitern aus anderen städtischen Ämtern unterstützt, es handelt sich um insgesamt zehn Personen. Zudem wurden zwischenzeitlich 17 neue Stellen besetzt, teilte das Gesundheitsamt mit. Insgesamt seien 80 Prozent des Personals in der Gesundheitsbehörde mit Aufgaben in Zusammenhang mit Corona beschäftigt.

Bereits in den vorigen Pandemie-Wellen hatte die Behörde Hilfe angefordert, Bundeswehrangehörige leisteten etwa bei der Kontaktnachverfolgung Unterstützung. Wie das Gesundheitsamt gegenüber der LVZ einräumte, sei eine lückenlose Kontaktnachverfolgung mit der aktuellen Personalsituation nur bis zu einer Inzidenz von 150 möglich – der Wert aktuell liegt bereits mehr als doppelt so hoch.

In den Gesundheitsämtern im Freistaat hat sich die Vorgehensweise bei der Kontaktnachverfolgung daher schon geändert: Das Sächsische Sozialministerium spricht von der „Containment-Phase“: Die Kontaktpersonennachverfolgung konzentriert sich dabei auf den Schutz besonders gefährdeter Personengruppen.

Von Florian Reinke