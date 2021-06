Leipzig

Es ist einer der aufsehenerregendsten und auch grausamsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre: Die Stückelmorde an zwei Frauen in Leipzig beschäftigen am nächsten Freitag erneut das Landgericht. Gleich zweimal hatte der Bundesgerichtshof (BGH) die Urteile gegen den Mörder Dovchin D. (40) in Teilen kassiert. Im Kern geht es um die Frage, wie lange der Mongole für seine Bluttaten tatsächlich hinter Gittern bleiben muss.

Spurensuche am Tatort am Apostelhaus in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Im März 2018 hatte die 1. Strafkammer den aus Ulan Bator stammenden Vater einer kleinen Tochter wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Überzeugung der Richter erwürgte der Angeklagte im April 2016 die Portugiesin Maria D. (43) und im November 2016 die Grünauerin Anja B. (40) in seiner Wohnung in der Demmeringstraße. Beide Leichen zerstückelte er. Zwei Tüten mit Kopf, Händen und Füßen von Anja B. waren unter einer Ziegeldecke im Keller des Wohnhauses von Dovchin D. entdeckt worden, der Torso unter Gerümpel im Apostelhaus. Sterbliche Überreste von Maria D. wurden auch im Elsterbecken gefunden. Der Angeklagte hatte die Verbrechen gestanden.

Stückelmörder von Leipzig: Corona verhinderte früheren Prozessbeginn

Auf die Revision von Verteidiger Stefan Wirth hielt dieses Urteil nur in Teilen stand: Der BGH hob den Schuldspruch im Fall Anja B. auf, bestätigte lediglich die Entscheidung hinsichtlich des heimtückischen Tötungsverbrechens an Maria D. Daher war Dovchin D. bereits vor dem im Januar 2019 begonnenen ersten Revisionsprozess rechtskräftig wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Im März 2019 entschied die 11. Strafkammer des Landgerichts, dass Dovchin D. neben der rechtskräftigen Verurteilung wegen Mordes auch des Totschlags an Anja B. schuldig sei. Zudem stellten die Richter erneut die besondere Schwere der Schuld fest.

Gegen dieses Urteil ging der Verteidiger erneut erfolgreich in Revision, der BGH verwies den Fall ein weiteres Mal zurück ans Landgericht. Ursprünglich sollte der dritte Prozess gegen Dovchin D. schon im November 2020 starten. Doch wegen Corona musste die Verhandlung verschoben werden. Am 25. Juni wird nun die 7. Strafkammer vor allem über Frage der besonderen Schwere der Schuld zu entscheiden haben.

Würde dies bejaht, wäre ausgeschlossen, dass Dovchin D. nach 15 Jahren Haft auf Bewährung entlassen wird. Doch gerade eine derartige Strafaussetzung nach Abbüßen eines Großteils der Haft verfolgt Verteidiger Wirth mit seiner erneuten Revision.

Von Frank Döring