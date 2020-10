Leipzig

Der Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi trifft Leipzigs Stadtreinigung am Mittwoch besonders hart: Alle Wertstoffhöfe bleiben geschlossen; bei der Bioabfall-Entsorgung gibt es größere Einschränkungen, weil Fahrer streiken. Auch in städtischen Kitas und Horten muss umdisponiert werden. Die Gewerkschaft will für die Beschäftigten mindestens 150 Euro im Monat mehr erkämpfen.

„Bei den Kleinen machen sie Bambule “

Die ersten Streikenden treffen schon früh um 7 Uhr am Volkshaus in der Karl-Liebknecht-Straße ein, wo Verdi im Hof ein Zelt aufgebaut hat, in dem sich Teilnehmer des Ausstands in Listen eintragen und so Streikgeld beziehen können. Die Frühaufsteher sind meist Mitarbeiter der Stadtreinigung, deren Dienst schon in den frühen Morgenstunden beginnt. „Bei uns ist die Stimmung nicht gut“, erzählt einer von ihnen, der seit 28 Jahren in dem städtischen Eigenbetrieb arbeitet. Die Atmosphäre sei gereizt. Das liege zum Teil an Corona, aber auch an dem schlechten Kompromissangebot, das die Arbeitgeber unterbreitet hätten und das deutlich unter den Forderungen liege. „In der LVZ habe ich heute gelesen, dass sich die sächsischen Landtagsabgeordneten die Diäten um monatliche 293,54 Euro erhöht haben“, erzählt der Müllwerker, der im nächsten Jahr nach 48 Arbeitsjahren in Rente geht. „Bei uns Kleinen machen sie Bambule und bei den Großen ist es ganz selbstverständlich.“

Verdi lässt hinter dem Volkshaus die Muskeln spielen. Quelle: André Kempner

Gegen 9 Uhr bildet sich eine lange Schlange vor dem Verdi-Zelt und die Miene von Streikführer Sebastian Viecenz hellt sich deutlich auf. Denn wegen Corona hat die Gewerkschaft in diesem Jahr erstmals auf eine große Kundgebung in Leipzig verzichtet, zu der erfahrungsgemäß besonders viele Streikende kommen. Stattdessen sollen Unzufriedene „selbstverantwortlich“ streiken. „Diese Premiere ist gelungen“, meint Verdi-Bezirksgeschäftsführer Viecenz, der die immer länger werdende Schlange genau beobachtet.

„Die Stadtreinigung wächst nicht mit“

Unumstritten ist der Streik in Leipzig allerdings nicht. Wer in der freien Wirtschaft durch Corona Gehaltseinbußen erlebt oder gar seinen Job verliert, reagiert auf die Forderung der Stadtbediensteten nach mehr Gehalt nicht selten mit einem Kopfschütteln. Auch Rentner haben Streikenden schon zugerufen, dass diese sich ihre Rentenbescheide anschauen könnten – die lägen deutlich unter den Gehältern von Leipzigs Saubermännern.

Wir sind viele und könnten noch viel mehr werden – diese Botschaft geht von den Streik-Westen aus, die hinter dem Volkshaus aufgehängt wurden. Die Westen mussten nicht verteilt werden, weil es wegen Corona keine Kundgebung mit Ordnern gab. Quelle: André Kempner

Auch Verdi-Bezirksgeschäftsführer Viecenz hat das schon gehört. Er weiß auch, dass Leipzigs Stadtreinigung in der gesamten Region das einzige Entsorgungsunternehmen ist, das Gehälter nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes zahlt. Dennoch wird der Branchenprimus nach einem Ausstand am Freitag und Sonnabend vergangener Woche jetzt schon den dritten Tag in diesem Monat von Verdi bestreikt.

„ Leipzig wächst, aber die Stadtreinigung wächst nicht mit“, nennt Viecenz einen der Gründe. Es gebe auch „zu wenige Leute für die vielen Papierkörbe“ in der Stadt. Stattdessen gebe das Rathaus immer mehr Geld aus, um wilde Müllkippen zu beräumen. „Das ist doch hanebüchen“, ärgert sich der Gewerkschafter. Viele Beschäftigte des kommunalen Eigenbetriebs sehen dies ähnlich – nach Verdi-Angaben sind rund 70 Prozent von ihnen gewerkschaftlich organisiert.

Zusatzschicht am Sonnabend

Kurz vor Mittag kommuniziert die Geschäftsführung der Stadtreinigung die Auswirkungen des Arbeitskampfes: Alle Leipziger Wertstoffhöfe seien geschlossen, wird mitgeteilt. Außerdem gebe es größere Einschränkungen bei der Entsorgung des Bioabfalls; die Restabfalltouren hätten dagegen fast vollständig nach dem normalen Plan gefahren werden können. Die Leipziger sollten deshalb ihre Bio- und Restabfalltonnen zum gewohnten Termin bereitstellen und stehen lassen, bis sie geleert sind, heißt es. Dies geschehe bis zum Samstag, 24. Oktober. Die Wertstoffhöfe würden schon am Donnerstag wieder zu den gewohnten Zeiten öffnen.

Auch Verdi-Fahnen wurden diesmal wegen Corona nur im Hof geschwenkt. Quelle: André Kempner

Zugeknöpft zeigt sich die Firmenspitze allerdings bei Nachfragen der LVZ. Zum Beispiel dazu, ob Leipzigs Müllgebühren schon wieder angehoben werden müssten, wenn sich die Müllmänner mit ihren Gehaltsforderungen durchsetzen. „Unsere Betriebsleitung möchte sich nicht zu laufenden Tarifverhandlungen positionieren“, verlautbart daraufhin eine Sprecherin. Und: „Auswirkungen auf bestehende Gebührenkalkulationen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.“

Es wird wieder verhandelt

Bezirksgeschäftsführer Viecenz setzt darauf, dass der Streik Wirkung zeigt. „Donnerstag wird wieder verhandelt“, sagt er. „Wir hoffen, dass die Arbeitgeber dann am Wochenende ihre Position überdenken.“

Und was, wenn das nicht geschieht und es keine Einigung gibt? Wird dann wieder gestreikt? „Das werden wir nach den Gesprächen entscheiden“, sagt der Gewerkschaftsfunktionär.

Von Andreas Tappert