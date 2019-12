Drittklässler im Gewandhaus beim Weihnachtsliedersingen

Leipzig

„Alle Jahre wieder“ – für viele Leipziger Grundschüler ist das Weihnachtsliedersingen im Gewandhaus der Höhepunkt. Zehn Lieder haben sie am Dienstag dort gesungen. Begleitet wurden sie von den Nachwuchsstreichorchestern und Bläsern der Musikschule Leipzig „ Johann Sebastian Bach“. Wie immer war der Saal schnell ausgebucht.

Dana Gentsch von der Musikschule moderiert die Veranstaltung und singt mit den Kindern. Quelle: André Kempner

„Es ist eine tolle Atmosphäre, wenn alle gemeinsam singen. Und Weihnachtslieder können auch gerappt werden“, freute sich Musikschulleiter Matthias Wiedemann. Etwa 2000 Drittklässler profitieren vom Projekt „Singt euch ein!“ der Musikschule, die im Tandem mit Grundschulen der elementarsten Form des Musizierens, dem Singen, und dem bewussten Umgang mit der eigenen Stimme wieder mehr Gewicht verleiht. 100 „Singt Euch ein“-Klassen gibt es in diesem Schuljahr – eine Rekordbeteiligung. Seit 2017 finanziert die Stadt die Personalkosten des Projektes. Dadurch soll die musikalische Bildung der jungen Leipziger über das Lehrplanangebot hinaus gefördert werden. Noch im vergangenen Schuljahr konnten die beiden regulären Wochenstunden im Fach Musik dafür genutzt werden. Obwohl die Stundentafel in den Grundschulen inzwischen reduziert wurde, ist es gelungen, den „Singt euch ein!“-Projektunterricht abzusichern. „Die Kinder singen nicht nur gern und motiviert, sondern teilen auch gerne musikalische Erlebnisse“, so der Musikschulleiter. Schirmherrin des Projektes ist Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke).

Von M.O.