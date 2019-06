Leipzig

Er wurde mit 102 Kilogramm Marihuana erwischt – und kam frei: Einem kroatischen Transportunternehmer, der vor dem Landgericht Leipzig wegen Drogenschmuggels in großem Stil angeklagt war, blieb eine Verurteilung und damit auch Gefängnis erspart.

Es war am 3. Oktober vorigen Jahres, als die Polizei in der Sommerfelder Straße im Leipziger Südosten einen gelben Fiat Ducato stoppte. Am Steuer: Spediteur Josip H. (64). Zunächst handelte es sich um eine reine Routinekontrolle. Der Kroate gab gegenüber den Beamten an, Bauteile für einen Fahrzeughersteller zu transportieren. Doch dann entdeckten die Kontrolleure mit Folie umwickelte Rauschgift-Päckchen mit einem geschätzten Marktwert von rund einer halben Million Euro – und der Transportunternehmer landete wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in der Messestadt in Untersuchungshaft.

Von Drogen nichts gewusst

Seit 2010 sei er selbstständiger Fuhrunternehmer, berichtete er vor Gericht, habe Bezüge für Autositze fast jede Woche nach Deutschland gebracht. Von den Drogen habe er nichts gewusst, beteuerte Josip H. während des Prozesses. „Ich hätte es ansonsten nicht gemacht.“ Auch bei dieser Tour sei er davon ausgegangen, Autoteile geladen zu haben.

Auftraggeber der Tour nach Wolfsburg war demnach Goran T. (37), ein früherer Schulfreund seines älteren Sohnes. Seinen Transporter will er zu dessen Restaurant in Zagreb gebracht haben, Goran T. habe ihn später beladen zurückgebracht. 500 Euro sollte Josip H. nach eigener Aussage für die Fahrt bekommen, 200 Euro Tankgeld inbegriffen.

Unterwegs wurde der Spediteur dann per Handy nach Leipzig umdirigiert, das geht aus den Ermittlungsakten hervor. Hier traf er allerdings nicht auf den vorab angekündigten Abnehmer, sondern auf eine Polizeistreife.

Videokonferenz mit Dealer

Die 8. Strafkammer des Landgerichts unter Vorsitz von Richter Rüdiger Harr scheute keinen Aufwand, um die Vorgänge aufzuhellen. So wurde etwa eine Videokonferenz mit dem mutmaßlichen Drogendealer Goran T. in Kroatien anberaumt. Der Mann war in seiner Heimat mit nahezu einer halben Tonne Rauschgift festgenommen worden und es bestand die Hoffnung, dass er zu dem Leipziger Verfahren aussagen würde. Doch der Kroate ließ entgegen einer ursprünglichen Ankündigung, sich äußern zu wollen, den Termin platzen.

Am Ende reichte die Beweislage aus Sicht des Gerichts nicht für eine Verurteilung und Josip H. wurde freigesprochen. Seine Behauptung, er habe von der Drogenlieferung nichts gewusst, sei ihm nicht eindeutig zu widerlegen gewesen, hieß es. Nach Angaben der Polizei sah man den Paketen von außen nichts Verdächtiges an, zudem roch die Ladung auch nicht. Es war daher zumindest nicht auszuschließen, dass Josip H. dem früheren Klassenkameraden seines Sohnes blind vertraut und sich um den Inhalt seiner Fracht nicht gekümmert hatte.

Ob diese Entscheidung Bestand haben wird, ist allerdings offen. Die Staatsanwaltschaft hatte nach Gerichtsangaben eine Haftstrafe von sechs Jahren gefordert und nunmehr Revision gegen das Urteil eingelegt.

Von Frank Döring