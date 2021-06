Drogen und Gewalttaten: Großeinsatz am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig

Es geht gegen Drogenhandel, Gewaltkriminalität und illegale Migration: Bei einem Großeinsatz sind seit Mittwochmittag Beamte der Bundespolizei im Einsatz. In Leipzig zählen der Hauptbahnhof und dessen unmittelbares Umfeld zu den Schwerpunkten der Razzia. Allerdings erstreckte sich der Großeinsatz dieses Mal gleich über mehrere Bundesländer. So sind auch die Bundespolizeiinspektionen Magdeburg und Erfurt dabei, die sich insbesondere auf die Bahnhöfe Halle und Altenburg konzentrieren.

Die grenzübergreifende Kooperation ist sinnvoll, da etwa die Bahnstrecke Altenburg-Leipzig-Halle vermehrt benutzt wird, um Betäubungsmittel aus der Grenzregion ins Landesinnere zu bringen, so Behördensprecherin Yvonne Manger gegenüber der LVZ. Zudem kristallisiere sich der Bereich Leipzig-Halle als Knotenpunkt für unerlaubte Migration heraus – sowohl als Transit- als auch als Zielregion. Zunehmend kämen Migranten auf Lkw-Ladeflächen illegal ins Land, würden auf Autobahn-Rastplätzen aufgegriffen oder am Hauptbahnhof, von wo sie in andere Regionen Deutschlands oder ins europäische Ausland weiterreisen wollen.

Drogendepots im Citytunnel

In der Messestadt ist neben der Bundespolizei auch die Gemeinsame Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe) beteiligt. Dieser Spezialeinheit gehören Beamte von Bundes- und Landespolizei gleichermaßen an, weil es gerade im Bahnhofsumfeld, das zu einem der dauerhaftesten Kriminalitätshotspots in Sachen zählt, zu Überschneidungen von Befugnissen der Behörden kommt. Allein diese Einheit absolvierte beispielsweise im vergangenen Jahr mehr als 5600 Personenkontrollen, deckte dabei über 500 Ordnungswidrigkeiten sowie mehr als 700 Straftaten auf, nahm rund 60 Tatverdächtige fest und stellte mehr als 16 Kilogramm illegale Drogen sicher.

Mehrere Stunden lang sind im Hauptbahnhof Personenkontrollen geplant. Quelle: Andre Kempner

Zahlen wie diese zeigen, dass der Leipziger Hauptbahnhof nicht nur bei Reisenden beliebt ist, sondern auch Kriminelle anzieht. Besonders augenfällig ist die offene Drogenszene zwischen Schwanenteich, Bürgermeister-Müller-Park, kleinem Willy-Brandt-Platz, Bahnhofsvorplatz und Zentralhaltestelle. Damit gingen in den letzten Jahren auch eine Reihe schwerer gewaltsamer Auseinandersetzungen einher – nach Einschätzung der Behörden handelt es sich um Konflikte innerhalb der Dealerszene. Bei ihren Schwerpunkteinsätzen muss die Bundespolizei immer wieder feststellen, wie flexibel die Rauschgifthändler ihre Umgebung nutzen. Versteckten sie eine Zeit lang ihren Nachschub in Erddepots oder Bäumen, etwa hinter der Oper, sind nach Behördenangaben inzwischen auch Versorgungsschächte des Citytunnels betroffen. Auch Verbindungen in die Eisenbahnstraße gibt es nach Erkenntnissen der Ermittler.

Junkies im Parkhaus

Ein Thema des aktuellen Polizeieinsatzes sind aber auch die Begleitumstände der Drogenszene: Denn im Bahnhofsumfeld spielt auch Beschaffungskriminalität, etwa Diebstähle und die Belästigung von Reisenden, eine Rolle. Im Treppenhaus des Parkhauses West nehmen Junkies nicht nur ihre Drogen, sondern hier registriert die Polizei auch Einbrüche in Autos. Mit massiven Kontrollen will die Polizei auch beim Einsatz am Mittwoch darauf reagieren. Es gehe auch darum, mit starker Präsenz sowie hohem Fahndungs- und Kontrolldruck die Probleme einzudämmen.

Bei der Gelegenheit wollen die Einsatzkräfte auch gegen die nach dem Corona-Lockdown wieder zunehmenden Gepäckdiebstähle vorgehen, berichtete die Leipziger Bundespolizeisprecherin. Denn seit die Zahl der Reisenden vor allem auch am Flughafen Leipzig wieder merklich zunimmt, ergeben sich auch für Ganoven mehr Tatgelegenheiten.

Im Visier haben die Beamten bei ihrem Fahndungseinsatz auch Personen, die mit Haftbefehlen gesucht werden. Ein besonderer Grund dafür: In der Corona-Zeit war die Vollstreckung einer ganzen Reihe von Haftbefehlen ausgesetzt worden, um die Belegung in den Gefängnissen zu reduzieren. Dies spielt aktuell keine Rolle mehr.

Der Einsatz am Mittwoch soll bis gegen 20 Uhr andauern. Über Ergebnisse will die Bundespolizei am nächsten Tag informieren.

Von Frank Döring