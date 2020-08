Drogenrazzia in Leipzig: Kokain und Bargeld sichergestellt

Leipzig

Bei einer Razzia hat die Polizei in Leipzig Rauschgift und größere Mengen Bargeld sichergestellt. Die Beamten durchsuchten am Dienstag Wohnungen und ein Büro in mehreren Stadtteilen, teilten sächsisches Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Leipzig am Mittwoch mit. Details zu den einzelnen Örtlichkeiten nannten die Behörden auf Nachfrage nicht. An den Durchsuchungen waren auch Spezialeinsatzkräfte beteiligt. Sie beschlagnahmten 500 Gramm Kokain und weitere Betäubungsmittel, Computertechnik, Vermögenswerte in Höhe von rund 90 000 Euro sowie etwa 65 000 Euro in bar.

Ein Verdächtiger in Haft

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren, das die Staatsanwaltschaft mit der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift von Zollfahndungsamt Dresden und LKA führt. Der Tatverdacht wegen Drogenhandels richtet sich gegen vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 22 und 41 Jahren. Den Behörden zufolge handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Zwei von ihnen, eine 22-jährige Frau und ihr 34-jähriger mutmaßlicher Komplize wurden vorläufig festgenommen. Die Frau kam am Mittwochvormittag wieder auf freien Fuß. Es habe kein Haftgrund vorgelegen, hieß es. Der 34-Jährige sei hingegen bereits einschlägig vorbestraft, er kam in Untersuchungshaft.

An der Razzia waren insgesamt 66 Einsatzkräfte der Polizei, darunter Beamte des LKA Sachsen, der Polizeidirektion, der Bereitschaftspolizei und des Zollfahndungsamtes Dresden sowie zwei Staatsanwälte beteiligt. Die Ermittlungen dauerten an, so die Behörden. Schwerpunkt sei jetzt die Untersuchung und Auswertung der Asservate, wie etwa der sichergestellten Computertechnik.

Von Frank Döring