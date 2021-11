Drohnen im Einsatz: Leipziger Stadtverwaltung setzt jetzt auf fliegende Augen

Leipzig

Wenn die Stadtverwaltung Luftbilder brauchte, dann musste sich bislang jemand in ein Kleinflugzeug setzen. Nun gibt es eine kostengünstigere und weniger aufwändige Alternative: Seit Neuestem setzt das Amt für Geoinformatik und Bodenordnung eine Drohne ein, die präzise Bilder sowohl für die Vermessung als auch die Inspektion von öffentlichen Liegenschaften und Bauwerken liefert.

„Wir sind noch in der Erprobungsphase“, sagte am Montag Amtsleiter Matthias Kredt bei der Vorstellung des Quadrocopters DJI Phantom 4RTK im Johannapark. „Die ersten Flüge sind sehr vielversprechend“, lobte er. „Wir haben hier im Johannapark Passpunkte gesetzt – hochgenau bestimmte Punkte, damit wir die Luftbilder, die wir durch diese Befliegung gewinnen, in unser Koordinatensystem transformieren können.“

Marco Glöckner, Clemens Palm und Steffen Hülsmann (von links) wurden extra als Drohnenpiloten für die Stadtverwaltung ausgebildet. Quelle: André Kempner

Auch im Vergleich zu Vermessungsgeräten wie Tachymetern ist die Drohne günstiger. Sie kostet mit Zusatzausrüstung knapp 6000 Euro. Gerade an unzugänglichen oder gefährlichen Stellen könne damit berührungslos gearbeitet werden. „Bei uns geht es im Wesentlichen um Geländeaufnahmen und die Herstellung von Lageplänen“, erläuterte Kredt. Die Drohne erfasse in großer Geschwindigkeit große Flächen.

15 Stadtbedienstete zu „Drohnen-Piloten ausgebildet“

Steffen Hülsmann ist einer von 15 Stadtbediensteten, die extra zum „Drohnen-Piloten“ ausgebildet wurden. Sie dürfen mit ihrem „Drohnen-Führerschein“ bis zu vier Kilogramm schwere Fluggeräte steuern. Die DJI Phantom selbst ist mit Akku, der eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten hat, nur 1391 Gramm schwer und kann in Höhen von bis zu 100 Metern arbeiten. „Sie ist mit einem zusätzlichen RTK-GNSS Empfänger ausgerüstet, der alle gängigen Satellitensignale – GPS, Galileo, Gonass und Beidoe – empfangen und auswerten kann.“

Programmiert wird die Drohne bereits in der Dienststelle. Dann steigt sie automatisch auf die vorgegebene Höhe, fliegt streifenförmig das Gelände ab, nimmt allein Bilder auf und kehrt zum Landepunkt zurück. Quelle: Andre Kempner

Die 20-Megapixel-Kamera ermögliche eine Bodengenauigkeit von drei Zentimetern aus 100 Metern Höhe. Programmiert wird die Drohne bereits in der Dienststelle. „Sie steigt so automatisch auf die vorgegebene Höhe auf, fliegt dann streifenförmig das Gelände ab, nimmt alleine Bilder auf und kehrt zum Landepunkt zurück“, beschrieb Hülsmann einen Drohnen-Flug.

„Die Einsatzgebiete sind sehr vielfältig“

„Die Einsatzgebiete sind sehr vielfältig“, sagte Amtsleiter Kredt. Im Umweltamt arbeitet man bereits mit fliegenden Augen, um etwa Waldschäden zu erfassen. Auch andere Bereiche der Stadtverwaltung implementieren derzeit Drohnen-Technik, etwa für Gebäudedokumentationen und -inspektionen. „Dachflächen können wir von unten nicht ohne Weiteres besichtigen“, sagte Kredt. „Da spart man erhebliche Kosten für Gerüstbau oder andere Aufbauten.“ Die Drohnen ließen sich auch mit Infrarotkameras bestücken, die die Wärmeabstrahlung am Dach messen. So könnten Schäden an Schuldächern erkannt werden. „Wir können aber mithilfe von Drohnen auch das Drei-D-Stadtmodell ergänzen“, so Kredt. Denn ständig kämen neue Gebäude dazu. Das Modell bildet in hoher Genauigkeit das ganze Stadtgebiet mit 154.000 Gebäuden in virtueller dreidimensionaler Form ab.

Von Klaus Staeubert