Leipzig

In den vergangenen Tagen hat sich die Stadt in ein Winterwonderland verwandelt. Auch wenn der plötzliche Kälteeinbruch – besonders was den Verkehr betrifft – für viel Chaos gesorgt hat. Das tief verschneite Leipzig ist auch wunderschön. Während die Straßen nach und nach geräumt werden und der Verkehr wieder rollt, frieren die Seen langsam zu und die Leipzigerinnen und Leipziger genießen ihre Stadt auf Skiern und Schlitten.

Die LVZ hat diese besondere Winteratmosphäre in einem Video festgehalten. Hier können sie Leipzig im Schnee aus einer besonderen Perspektive erleben. Viel Spaß.

Von LVZ