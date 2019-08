Leipzig

„Es heißt ja immer, die SPD soll dort hingehen, wo es kracht und manchmal stinkt“, sagt Martin Dulig, „wo man anpackt, wo es laut ist, wo man die Arbeit kennenlernen kann.“ In der Wahlkampfreihe „Dein Kollege Dulig“ stieg Sachsens Vize-Ministerpräsident und SPD-Chef am Donnerstag mit Arbeitern der Firma Kanal-Türpe in Leipzigs Untergrund.

Auf dem Campus der Sport-Uni saniert das Unternehmen derzeit Rohre – durch die nicht nur Regenwasser fließt. „Aber auch an solchen Orten muss man arbeiten“, konstatiert Dulig. „Dass es Leute gibt, die mit Leidenschaft dazu beitragen, dass wir vernünftiges Abwasser haben, dass alles vernünftig abfließt – Respekt! Nicht jeder möchte das gerne tun. Ich habe hier heute wieder Menschen kennengelernt, die ihre Arbeit mit Herzblut erledigen, weil sie es können.“ In den vergangenen Jahren war der Wirtschaftsminister schon mehrfach als Praktikant in Unternehmen unterwegs – unter anderem als Bergmann, Dachdecker und Konsum-Verkäufer, bei der Autobahnmeisterei, in einem Pflegewohnheim und auf dem Flughafen Leipzig-Halle.

Von lvz