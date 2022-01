E-Bus-Start in Leipzig: Bangemachen gilt nicht

Leipzig

Die Fahrgäste schwärmen und rufen nach mehr – und der Chef der E-Busflotte der Leipziger Verkehrsbetriebe schwelgt in Superlativen. Was will man mehr? Doch der E-Bus-Start der LVB ist noch längst nicht über den Berg: Corona torpediert die Lieferung wichtiger Teile für den neuen Bus-Port, die Strompreise schießen in atemberaubendem Tempo in die Höhe, und niemand weiß ganz genau, wie sich die neuen Elektrobusse in einem richtigen eisigen Schnee-Winter bewähren.

Baustellen im nächsten Sommer als Herausforderung

Und ob ihre Batterieladungen wirklich ausreichen werden, wenn im nächsten Sommer in Leipzig ein Baustellen-Chaos ausbrechen sollte, wie es im vergangenen Jahr geschah – mit Mega-Staus und extrem langen Umleitungen.

Aber denkbar ist auch, dass die neuen E-Busse diese Szenarien bewältigen. Die LVB haben mit ihren Ladestationen an Endstellen Sicherheitskomponenten in ihr Netz eingebaut und werden noch mehr davon schaffen. Und vielleicht gelingt es den Verkehrsplanern der Stadt ja auch wirklich, in diesem Jahr ein erneutes Baustellen-Chaos zu verhindern. Und vielleicht bleiben ja auch die befürchteten Staus auf dem westlichen Innenstadtring aus, wenn die Stadt dort demnächst Radstreifen einrichtet. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ...

Die Weichen sind gestellt – ein Zurück ist kaum möglich

Ungewöhnlich sind solche Ungewissheiten beim Start einer neuen Technologie nicht. Sie sind nie von Beginn an perfekt. Wer teure Kraftstoffe ablösen und die Luft in Leipzig sauberer machen will, muss Neuland betreten. Die LVB haben alle Weichen in diese Richtung gestellt. Ein Zurück ist kaum möglich. Bangemachen gilt nicht.

Von Andreas Tappert