Leipzig

Sie tauchen immer öfter im Stadtbild auf – aber nicht so oft wie erwartet: Die neuen E-Busse der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) touren seit einem Jahr auf der Buslinie 89, seit November auf der Linie 76 und seit 12. Januar auch auf der Linie 74. Doch vor allem auf den Linien 74/76 sind immer wieder Dieselbusse zu sehen – weil E-Bussen der Saft ausgeht. Denn im nagelneuen Bus-Port auf dem Lindenauer Busbahnhof wird noch an den Ladestationen gearbeitet.

Projektleiter Torsten Schmidt kontrolliert täglich den Fortgang der Arbeiten im neuen Bus-Port (im Hintergrund). Quelle: André Kempner

In der Westhälfte des neuen Lindenauer Bus-Ports haben Elektriker meterhohe Hubbühnen ausgefahren, um an der Decke der Riesen-Halle die 21 Hauben zu verkabeln, über die die E-Busflotte der LVB geladen werden soll. „Bis April wollen wir mit allen 21 Ladestationen in der Westhälfte am Netz sein“, sagt Torsten Schmidt, Projektleiter E-Bus der LVB. Zurzeit funktioniert allerdings noch keine davon, obwohl der Bus-Port eigentlich im Dezember fertig sein sollte. „Auftragnehmer wurden durch Lieferschwierigkeiten zurückgeworfen“, berichtet der Projektleiter. Die Folge: Rund 15 E-Busse müssen jede Nacht an nur vier provisorischen Ladestationen mit Strom „betankt“ werden.

„Manche fahren deshalb am Morgen nur mit halbvollen Batterien aus dem Bus-Port“, schildert Flottenchef Schmidt die Lage. „Das ist auch kein Problem, weil sie an unseren Ladestationen an den Endstellen Strom nachtanken können.“ Doch wenn die halbvollen Busse bis dorthin deutlich länger brauchen – weil sie unterwegs in Staus stehen – schrumpft die verfügbare Ladezeit und reicht manchmal nicht zum „Nachtanken“ aus.

Kirmes in Bovenden 2017 Quelle: Richter

Deshalb sind aktuell seltsame Dinge im LVB-Liniennetz zu beobachten: Sobald ein E-Busfahrer signalisiert, dass das Stromtanken nicht geklappt hat und die Reichweite seines Fahrzeugs zu gering wird, schickt die Leitstelle einen Bus mit Verbrennungsmotor auf Tour und zieht den E-Bus aus dem Linienbetrieb – vorzugsweise an der Lindenauer Nathanaelkirche. Fahrgäste sehen dann auf den E-Bus-Linien 74/76 plötzlich Dieselbusse auftauchen, die dort eigentlich gar nicht mehr fahren sollten.

Flottenchef Schmidt ist trotzdem begeistert von der neuen Technik. „Unsere Planungen zur schrittweisen Einführung waren sportlich, aber trotzdem läuft es gut“, sagt er. „Es zeigt sich, dass die neue Technik gut funktioniert. Wir sammeln weiter Erfahrungen.“ Es gebe praktisch keine elektro-spezifischen Probleme. „Störungen wie eine Reifenpanne können auch an Dieselbussen auftreten.“

278 Tonnen Kohlendioxid vermieden

Weil immer mehr E-Busse aus dem neuen Bus-Port ins Liniennetz ausrücken – am Donnerstag waren es 15 –, wächst die positive Umweltbilanz. Bei den bislang zurückgelegten 250 000 Kilometern haben die E-Busse der LVB 278 Tonnen Kohlendioxid vermieden. Ebenso 0,8 Kilogramm Feinstaub, 1475 Kilogramm Stickoxid und 189 Kilogramm Kohlenmonoxid. „Für diese Berechnungen wurden die E-Busse mit einem neuen Diesel der Euro 6-Norm verglichen“, betont Schmidt. „Wenn wir E-Busse mit den ganz alten Dieselbussen verglichen hätten, wären die Werte noch höher ausgefallen.“

Im April soll die Westhälfte des Bus-Ports ans Netz gehen (Foto). Aktuell laufen dort die Verkabelungsarbeiten. Quelle: André Kempner

Die LVB setzen deshalb weiter voll auf neue Technik: Bis zum Sommer sollen im Bus-Port auch die Osthälfte verkabelt und damit sämtliche 50 Ladestationen nutzbar sein. Anschließend werden weitere zehn E-Gelenkbusse bis zum Jahresende eintreffen. „Danach werden noch mehr Fahrzeuge angeschafft“, skizziert Schmidt die Pläne. „Wir richten deshalb schon die Freifläche neben dem Bus-Port her und werden sie noch überdachen.“ Es wird auch erwogen, das riesige Dach des Bus-Ports mit Solarpaneelen zu bestücken, um die Busse direkt mit Sonnenstrom zu laden. „Alles ist so gebaut, dass das problemlos möglich ist“, betont Marc Backhaus, Sprecher der stadteigenen L-Gruppe, zu der die LVB gehören.

Einblicke in den neuen Busbahnhof Lindenau. Quelle: Andre Kempner

Dass die drastisch gestiegenen Stromkosten die Kalkulation der LVB über den Haufen werfen könnten, schließt das Unternehmen aus. „Wir haben einen langfristigen Vertrag mit den Leipziger Stadtwerken, die uns Ökostrom zu einem fest vereinbarten Preis liefern“, sagt Backhaus.

„Bei Kälte sinkt die Reichweite“

Dass ein Wintereinbruch den E-Bussen extreme Probleme bescheren könnte, glaubt Schmidt nicht. „Mit der Kälte wird die Reichweite der Busse sinken, aber das haben wir einkalkuliert“, sagt er. Mit einer kompletten Lade-Infrastruktur sei dies zu bewältigen. „Und bei Temperaturen von minus 20 Grad bekommen auch Dieselbusse Probleme.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von extrem langen Staus, wie sie jetzt durch das Anlegen von Radfahrstreifen auf dem westlichen Innenstadtring befürchtet werden, gehen die LVB nicht aus. „Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation tatsächlich entwickelt“, meint Sprecher Backhaus. Die E-Busse könnten auch auf Flächen der Straßenbahn ausweichen, und bei Stopp-and-Go-Fahrten würde durch das Bremsen Energie in die Fahrzeugbatterien zurück gespeist.

Von Andreas Tappert