Leipzig

Viele andere Städte haben es bereits getan, jetzt ziehen die Leipziger Stadtwerke nach: Der Strom an ihren Ladesäulen für Elektrofahrzeuge wird am Dienstag kostenpflichtig. Stadtwerke-Kunden könnten immer noch sparen, hieß es am Donnerstag auf LVZ-Anfrage. Die Stadtpolitik kann offenbar mit dem Schritt leben.

Der Strom für E-Fahrzeuge war an den städtischen Ladesäulen jahrelang kostenlos angeboten worden, um die Elektromobilität zu fördern. Im Stadtrat stieß dies in den vergangenen Monaten zunehmend auf Unverständnis, vor allem in den Fraktionen von CDU und AfD. „Warum müssen wir Fahrern von relativ teuren Tesla-Autos noch den Strom schenken?“, hieß es dort immer lauter.

Stadtwerke-Kunden können sparen

Wie im vergangenen Jahr angekündigt, steuert das stadteigene Unternehmen jetzt um: Ab dem 16. März, 0 Uhr, wird der Strom an den 80 Ladesäulen des Unternehmens kostenpflichtig. Wer dann eine Schnellladesäule aufsucht, muss pro Kilowattstunde (kWh) 48 Cent zahlen, an einer Normalstation 38 Cent. Wer bereits seinen Haushaltsstrom, Gas oder Fernwärme von den Stadtwerken bezieht, kann günstiger tanken – an den Schnellladesäulen für 39 Cent, an den Normalstationen für 29 Cent. Dafür gibt es zertifizierten Öko-Strom, der zu hundert Prozent CO2-neutral ist.

Gleichzeitig reagiert das Unternehmen darauf, dass in der Vergangenheit immer wieder Elektrofahrzeuge deutlich länger an den Zapfsäulen standen als notwendig. Deshalb wird zusätzlich zu den neuen Ladestrom-Tarifen ein Standzeitzuschlag eingeführt, der den Missbrauch der knappen E-Ladeplätze als kostenlose Parkplätze unterbinden soll. Das Prinzip: Wer zwischen 8 und 20 Uhr an einer Schnellladesäule länger als zwei Stunden steht, muss für jede weitere angefangene Stunde fünf Euro brutto zahlen; an Normalstationen darf vier Stunden lang kostenlos gestanden werden – aber ab der fünften Stunde werden dort ebenfalls fünf Euro brutto je angefangene Stunde fällig.

Vertragsabschluss an der Ladesäule möglich

Für die Abrechnung haben sich die Stadtwerke ein neues Modell einfallen lassen. Statt wie bisher per Mail eine Ladekarte zu beantragen und zugeschickt zu bekommen, kann man sich jetzt im Netz unter www.l.de/e-mobilitaet online registrieren. „Das geht auch direkt an der Ladestation“, betont Projektleiterin Simone Grund. „Der Vertrag ist dann innerhalb von fünf Minuten abgeschlossen.“ Natürlich könne man für den Vertragsschluss und für Start sowie Stopp eines Ladevorgangs auch die Leipziger App nutzen (App Store/ Google Play Store). Bestandteil des Vertrages ist in jedem Fall eine Sepa-Lastschrift-Einwilligung, so dass die Ladevorgänge direkt vom Konto abgebucht werden können. „Die Kunden erhalten dann für jeden Tankvorgang eine Rechnung per E-Mail“, skizziert Anne-Sophie Hildebrand vom Bereich Produktmanagement das Vorgehen. An Gewerbekunden werde einmal im Monat eine Übersicht über alle Ladevorgänge versandt.

Die Stadtwerke betonen, dass auch das kostenpflichtige Angebot für Kunden wirtschaftlich interessant sei. Wer zum Preis von 29 Cent tanke, könne mit einem BMW i3 hundert Kilometer für 4,35 Euro fahren – bei einem Benzinfahrzug mit einem unterstellten Verbrauch von sieben Litern pro hundert Kilometern würden dagegen 9,80 Euro anfallen.

Neues Geschäftsfeld in Sicht

Die Stadtwerke registrierten, dass ihre 80 E-Ladesäulen mit ihren rund 200 Lademöglichkeiten immer besser genutzt werden. Waren im Januar 2020 noch 1500 Besitzer von Elektrofahrzeugen aus der Stadt und dem Umland als Kunden registriert, so waren es im Januar dieses Jahres 3000. „Das ist ein extremes Wachstum“, betont Sprecher Peter Krutsch. „Wir sehen die Ladesäulen deshalb als ein wachsendes wirtschaftliches Zukunftsfeld.“ Das wachsende Netz von Ladestationen könne langfristig nur betrieben werden, wenn Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz zusammengeführt würden. „E-Mobilität ist uns weiter wichtig, aber wir können nichts verschenken.“

Das scheint auch die Leipziger Politik so zu sehen. „Für mich ist das Angebot der Stadtwerke in Ordnung und total nachvollziehbar“, erklärte am Donnerstag Stadtrat Michael Schmidt (Grüne), Sprecher für E-Mobilität seiner Fraktion. Er habe lange Zeit gegen ein Bezahl-Angebot argumentiert, weil die Einführung eines elektronischen Bezahlmodells und die dafür erforderliche Technik teuer seien. „Aber jetzt ist offenbar der Punkt erreicht, an dem diese Kosten vertretbar sind.“

Politik steht hinter der Änderung

Stadtrat Sven Morlok (FDP) von der Freibeuter-Fraktion sieht dies ähnlich. „Ich halte es nicht für verwerflich, dass die Stadtwerke für den Strom Geld verlangen“, sagte er. In Leipzig müssten gleiche Bedingungen für alle Ladesäulen-Anbieter herrschen, um möglichst schnell ein möglichst großes Ladenetz aufzubauen. Ein kostenfreies Angebot der Stadtwerke, das letztlich von der Kommune subventioniert wird, sei da nicht hilfreich.

Von Andreas Tappert