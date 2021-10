Leipzig

Schon jetzt wird deutlich: Die Umstellung der Leipziger Verkehrsbetriebe auf E-Mobilität hat für Leipzig viel größere Bedeutung als viele denken. Wie sie abläuft, entscheidet mit darüber, wie schnell in Leipzig der Durchbruch dieser neuen Technologie gelingt. Dass dies kein Selbstläufer wird, zeichnet sich schon jetzt ab. Denn die LVB bewegen sich auf Neuland, das enorme Probleme birgt, die schon in den nächsten Wochen gelöst werden müssen.

Das stadteigene Unternehmen muss zum Beispiel ausschließen, dass die neuen E-Busse in Leipzigs Baustellen-Staus reihenweise liegen bleiben. Oder ihnen bei extremer Kälte und im Schneechaos der Strom ausgeht. Unklar ist auch, ob Strom vielleicht bald teurer ist als Dieselkraftstoff – und dann Leipzigs Ticketpreise noch mehr in die Höhe schießen. Und wie oft die super-teuren Hightech-Busse in die Werkstatt müssen – vielleicht öfter als Dieselbusse? Eminent wichtig ist ebenfalls, was es mit den jüngst aufgetretenen seltsamen Bränden von E-Bussen in Düsseldorf, Hannover und Stuttgart auf sich hat. Die Münchner Verkehrsbetriebe haben deshalb jetzt immerhin alle baugleichen E-Busse vorsichtshalber aus dem Fahrbetrieb genommen.

Trotzdem: Die LVB gehen mit Riesenschritten in Richtung Zukunft. Und eine neue Technologie hat sich noch nie reibungslos auf dem Markt etabliert. Dass die Vorbereitungen jetzt besonders sorgfältig durchgeführt werden, ist kein Beinbruch. Ein Schnellschuss wäre viel riskanter.

Von Andreas Tappert