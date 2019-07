Berlin

Die Debatte um die Sicherheit von Elektro-Rollern nimmt an Schärfe zu. Nun hat sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) in einem Brief an Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) in dessen Funktion als Präsident des Deutschen Städtetags gewandt. Angesichts zunehmender Meldungen über Unfälle mit den E-Scootern und über alkoholisierte Fahrer fordert Scheuer härteres Durchgreifen Verstößen. „Um den Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer jederzeit zu gewährleisten, sind wir dabei auf die Mitwirkung der Städte und Kommunen angewiesen“, heißt es in dem Brief.

Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vor. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe darüber berichtet. Scheuer schreibt, in der entsprechenden Verordnung seien für bestimmte Verstöße Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen - beispielsweise für die Mitnahme von Personen, oder wenn E-Scooter-Fahrer auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen fahren. Der Minister bittet die Kommunen, ihre Möglichkeiten „für eine sichere und sachgemäße Nutzung in vollem Rahmen“ auszuschöpfen.

Andreas Scheuer hat sich in einem Brief an Burkhard Jung, OBM von Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetags, gewandt. Die beiden trafen am 1. Oktober zur Einrichtungsfeier des Fernstraßen-Bundesamtes in Leipzig aufeinander. (Archivbild) Quelle: André Kempner

E-Scooter spielen in Sachsen bisher keine Rolle

„Die sonstigen Grundregeln des Straßenverkehrs gelten selbstverständlich ebenfalls für Elektrokleinstfahrzeuge“, heißt es weiter. Das bedeute insbesondere, dass die Bußgeld- und Strafvorschriften über das Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss auch bei E-Tretrollern anzuwenden seien.

Seit gut einem Monat sind Elektro-Tretroller - auch E-Scooter genannt - in Deutschland zugelassen. Mehrere Anbieter bieten die kleinen Fahrzeuge seither in etlichen Städten zum Verleih an. Nur in Sachsen scheint der Boom derzeit noch auszubleiben. Zumindest in Leipzig seien bisher keine schweren Unfälle mit den Trendgefährten festgestellt worden, sagte Polizeisprecher Alexander Bertram kürzlich zu LVZ.de.

Verkehrsverbände ziehen kritische Zwischenbilanz

In anderen Bundesländern häufen sich die Vorfälle. Verkehrsverbände hatten bereits eine kritische Zwischenbilanz gezogen. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat und der ADAC forderten angesichts erster Unfälle eine bessere Aufklärung über Sicherheitsgefahren. Aus Berlin und anderen Städten seien seit der Zulassung zum Teil schwere Unfälle gemeldet worden, hatte Christian Kellner, Hauptgeschäftsführer des Verkehrssicherheitsrats, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. „Das zeigt, wie gefährlich das Fahren mit E-Scootern ist und wie sehr es von einigen unterschätzt wird.“

E-Tretroller dürfen zwischen 6 und 20 Kilometer pro Stunde fahren und müssen eine Lenk- oder Haltestange haben. Vorgeschrieben sind auch zwei Bremsen, Licht und eine „helltönende Glocke“. Erlaubt sind sie ab 14 Jahren, eine Helmpflicht gibt es nicht. Fahren müssen E-Scooter auf Radwegen - gibt es keine, muss es die Fahrbahn sein.

Von dpa/ CN