Leipzig

Am 1. November hat Leipzig als letzte deutsche Großstadt ein Verleihsystem für E-Scooter in Betrieb genommen. Vorerst 230 der elektrobetriebenen Roller verkehren nun auf den Straßen der Messestadt. In Zukunft sollen es bis zu 700 werden. Der große Unterschied im Vergleich zu anderen Kommunen: In Leipzig können die Nutzerinnen und Nutzer die Zweiräder ausschließlich an dafür ausgewiesenen Flächen abholen. Und sie müssen sie dort auch wieder parken.

Am Montag also der offizielle Startschuss des zweijährigen Pilotprojekts: Inoffiziell war dieser bereits am 25. Oktober erfolgt, als die Anbieter Tier und Voi erstmals ihre Scooter im Stadtgebiet aufstellten (die LVZ berichtete). Das Debüt bezeichnen beide Unternehmen als geglückt, auch wenn die Zahlen zunächst eine andere Sprache sprechen: Laut dem Anbieter Voi wurden am Montag vergangener Woche nur knapp 100 Fahrten durchgeführt, am Wochenende waren es dann aber schon 480. Auch das Unternehmen Tier spricht von einer ähnlichen Größenordnung. Allerdings hatten die Mobilitätsdienstleister ihre Fahrzeuge auch ohne große Ankündigung etabliert.

Mit einer vollen Akkuladung sollen Kunden etwa 50 Kilometer zurücklegen können. Laut dem Unternehmen Voi werden in Leipzig Mitarbeiter unterwegs sein, die die Akkus bei Bedarf austauschen. In Zukunft ist es laut Ioana Freise von Tier Mobility zudem avisiert, Ladestationen zu errichten, an die die Scooter direkt angeschlossen werden können.

35 Standorte gibt es bislang

Wie berichtet, erfolgt die Vermietung im Stadtgebiet über sogenannte Mobilitätsstationen. Bisher können die Roller an 35 Standorten angemietet werden. Den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) zufolge soll die Zahl in diesem Jahr auf 50 anwachsen, 2022 dann auf 100.

Die E-Scooter können ausschließlich an festgelegten Standorten geparkt werden. Quelle: André Kempner

Hat Laissez-Faire in anderen Städten mitunter für chaotische Bilder gesorgt, möchte Leipzig mit einem reglementierten Vorgehen für Ordnung sorgen. In den Apps der Anbieter werden Bereiche angezeigt, in denen das Abstellen möglich ist. Der Praxistest offenbart allerdings, dass das Parken häufig auch einige Meter neben der markierten Zone erfolgen kann.

Stationen bieten Übergang zum ÖPNV

Wie Michael Jana, der Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt Leipzig, erklärt, ermögliche die Bindung an feste Stationen neben dem ordnungsgemäßen Abstellen den „nahtlosen Übergang zu einem anderen Verkehrsmittel“. So befinden sich die Verleihstandorte häufig in der Nähe von Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Anbieter Tier und Voi bezeichnen dieses System als „einzigartig in Deutschland“.

Alkohol am Lenker ist tabu

Dass die beiden Unternehmen den Zuschlag erhalten haben, hängt auch mit den Rahmenbedingungen zusammen: Ab dem Jahr 2022 sollen die E-Scooter an die App Leipzig Move angebunden sein. Für die Unternehmen ebenfalls lukrativ: Sie können abseits der LVB-Stationen eigene Standorte errichten – etwa an Supermärkten. Der Berliner Anbieter Tier hat nach Angaben eines Sprechers schon drei Vereinbarungen getroffen. So sind am Obi-Markt in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs, an der Media-City und am Dorint-Hotel Stationen errichtet worden. Auch Voi hat bereits sein Netz erweitert. Wie das Unternehmen gegenüber der LVZ bestätigt, ist darunter unter anderem ein Spätverkauf in der Rosa-Luxemburg-Straße. Für Fahrten mit dem E-Roller gelten allerdings dieselben Promillegrenzen wie für Autofahrer.

Von Florian Reinke