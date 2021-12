E-Scooter in Leipzig: 20.000 Fahrten im ersten Monat

Leipzig

Der Start für die Elektro-Roller in Leipzig verlief recht ermutigend. „Im ersten Monat fanden rund 20.000 Fahrten mit den E-Scootern statt“, erklärt Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). „Die beiden Partner Voi und Tier konnten zusammen etwa 10.000 Kunden gewinnen. Das schätzen wir insgesamt als Erfolg ein.“

Der Verleih der Flitzer war offiziell am 1. November gestartet worden. Leipzig galt als die deutsche Metropole, die zuletzt auf den Trend aufgesprungen ist. Die Stadtverwaltung hatte die LVB beauftragt, ihr Serviceangebot um E-Scooter zu erweitern. Dazu lief im Frühjahr eine Ausschreibung, bei der letztlich der schwedische Verleiher Voi und das Berliner Unternehmen Tier zum Zuge kamen.

35 LVB-Stationen und 15 private Plätze

Außer an den 35 LVB-Mobilitätsstationen sind die Roller ausleihbar nun auch auf privaten Flächen zu finden – zum Beispiel am Olympia-Stützpunkt, der Mediacity und vor dem OBI-Baumarkt in der Brandenburger Straße, erläutert Backhaus. „Inzwischen gibt es mehr als 15 private Verleih-Stationen im Stadtgebiet bei interessierten Unternehmen und der Ausbau geht weiter.“ Ziel sei, bis Ende 2022 etwa 50 bis 60 private Flächen sowie 100 LVB-Mobilitätsstationen zu schaffen.

Der weitere Ausbau der Stationen sei besonders wichtig, weil Leipzig auf ein neuartiges Verleihsystem setze. Hier dürfen die Roller nur an festen Plätzen entliehen und auch wieder abgestellt werden. Die Kommune will dadurch unschöne Bilder wie in vielen anderen Städten vermeiden, wo die Scooter an entlegenen Ecken herumstehen oder -liegen, an Ampeln und Fassaden lehnen. In Köln landeten bereits mehr als 50 Fahrzeuge im Rhein.

Neues GPS hilft beim Wiederauffinden

„Die Probleme mit Vandalismus und Diebstahl fallen in Leipzig bislang im Vergleich zu anderen Städten gering aus. Das spiegeln uns auch beide Verleiher“, erklärt der Sprecher. Zwar seien auch in der Messestadt schon „Einzelfälle“ registriert worden, in denen die bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnellen Vehikel falsch abgestellt oder geklaut worden. „Doch mit der neuen GPS-Überwachung an den Rollern und mit Hilfe der Polizei konnte das in aller Regel schnell geklärt werden.“

Backhaus betont, dass für die Roller-Nutzer ohne Abstriche die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt. „Anders als zum Beispiel in Frankreich wurden die E-Scooter in Deutschland dabei wie Fahrräder eingeordnet. Das heißt: Es gilt eine Benutzungspflicht für Radwege. Wo es die nicht gibt, muss auf der Straße gefahren werden. Fußwege sind für die Fahrt generell tabu.“

Kosten bei 15 bis 19 Cent pro Minute

Zunächst sei das Pilotprojekt auf zwei Jahre befristet. Dann erfolge eine große Auswertung – als Grundlage für die Entscheidung über eine Fortsetzung. Zudem soll die Buchung der Scooter künftig auch über die App „Leipzig Move“ möglich sein, über die LVB-Kunden schon Fahrpläne abrufen, Fahrscheine erwerben, Mietfahrräder und -autos, sogar Taxis bestellen können. Wer einen Roller ausleihen will, zahlt aktuell in der Regel eine Grundgebühr in Höhe von einem Euro, pro Minute kostet die Fahrt 15 bis 19 Cent. Darüber hinaus gibt es Tages- und Monatspässe.

Von Jens Rometsch