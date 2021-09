Leipzig

Auf den städtischen Fahrradwegen wird es in Zukunft wohl enger: Im Herbst sollen E-Roller im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts nach Leipzig kommen. Die Stadt hatte sich lange dagegen gesträubt, doch jetzt nehmen die Pläne konkrete Züge an: Leipzig möchte demnach erproben, wie sich E-Roller ins Stadtbild integrieren lassen, ohne zu einem Chaos auf den Bordsteinen zu führen.

Denn die Roller werden von einigen so gehasst, wie von politischen Entscheidungsträgern geliebt: In anderen Großstädten sorgen die elektrisch betriebenen Fahrzeuge für Verärgerung, weil sie als Stolperfallen Gehwege blockieren. Leipzig ist die letzte verbliebene deutsche Metropole, die die Scooter etablieren möchte.

Zwei Unternehmen haben den Zuschlag bekommen

Marc Backhaus, Pressesprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), erklärt die bisherige Zurückhaltung folgendermaßen: „Leipzig war, geprägt von den Erfahrungen der anderen Großstädte, eher vorsichtig.“ Die Verkehrsbetriebe hätten daher eine Ausschreibung unter zwei Prämissen arrangiert: Das Verleihsystem solle demnach an die Mobilitätsstationen gekoppelt werden, außerdem sei die Anbindung an die App „Leipzig Move“ Voraussetzung gewesen.

Am Ende haben die Hersteller „Tier“ aus Berlin und „Voi“ aus Schweden den Zuschlag bekommen, die Unternehmen operieren bereits in anderen deutschen Großstädten, sind also bekannte Akteure auf dem Markt. Zudem wird ihnen die Möglichkeit eingeräumt, eigene Stationen aufzubauen – etwa an Supermärkten. Wer einen Scooter ausleihen möchte, zahlt eine Grundgebühr in Höhe von einem Euro, pro Minute kostet die Fahrt 15 bis 19 Cent. Wann es genau losgeht, bleibt aber noch unklar. „Ein Datum nenne ich erst, wenn die ersten Linien gemalt sind“, sagt der LVB-Sprecher mit Blick auf die Markierungen für die Abstellmöglichkeiten.

Die genannten Mobilitätsstationen liegen an verschiedenen Haltestellen der Verkehrsbetriebe. Dort werden etwa Fahrräder und E-Autos verliehen – in Zukunft dann eben auch E-Roller. 45 Stationen soll es Backhaus zufolge noch in diesem Jahr geben, derzeit sind es knapp 30. Bis 2022 soll die Anzahl auf 100 anwachsen. Gerechnet wird vorerst mit drei bis fünf Rollern pro Standort. Doch warum braucht es dafür ein Pilotprojekt?

In anderen Städten können die Roller überall geparkt werden – in Leipzig nicht

Wie Backhaus erzählt, sei es die Art und Weise, in der das Verleihsystem organisiert wird. „Das Abholen und Abstellen ist nur an den Stationen möglich“, berichtet er. Das ist der Unterschied zu Hamburg, Berlin und Co: In den Metropolen konnten die Roller bisher überall geparkt werden, wohl ein Grund, warum sie dort für einige Bürger zu regelrechten Hassobjekten avanciert sind.

Fahren dürfen die Scooter auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen, so erklärt es der ADAC. „Nur wenn diese fehlen, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden“, heißt es demnach. All das regelt die Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge, sie umfasst Gefährte, die eine Lenk- oder Haltestange, eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 Kilometer pro Stunde und eine Straßenzulassung aufweisen.

Roller-Sündern drohen Bußgelder

Mit der Bindung an Stationen konterkariert Leipzig auch den bisherigen Kurs der Politik. Verkehrsexperten haben die Roller bisher als Mittel gesehen, um die „letzte Meile“ zu überwinden – also den Weg von der Haltestelle bis zum Zielort. In Leipzig wird das so nicht funktionieren, das soll es aber auch gar nicht. „Wir versuchen die Mobilität zwischen den Stadtteilen zu verstärken“, sagt Backhaus, er fasst das unter dem Begriff „Mikromobilität“ zusammen.

Dass die Roller immer ordentlich an den Mobilitätsstationen abgestellt werden, gilt allerdings nicht als ausgemacht. Auf Nachfrage gesteht das auch Backhaus ein: So könnten sie zwar nur an den festen Standorten abgeholt und abgestellt werden. „Es ist aber möglich, die Fahrt, etwa zum Einkaufen, zu unterbrechen“, so der LVB-Sprecher. Beim unsachgemäßen Parken könnte es daher auch in Leipzig Bußgelder geben. Städte wie Hamburg gehen bereits diesen Schritt. Dort sollen Nutzerinnen und Nutzer sogar verpflichtet werden, bei der Rückgabe ein Foto aufzunehmen, um das richtige Abstellen zu belegen.

