EU-China-Aktionstage in Leipzig: Linke kritisieren Gewalt einer Minderheit

Eine für kommenden Samstag in Leipzig angemeldete Demonstration im Kontext des abgesagten EU-China-Gipfels sorgt in der Stadt bereits jetzt für Aufregen. Im Schatten dessen sind vom 11. bis 14. September allerdings auch Diskussionsrunden und Vorträge organisiert, die sich ebenfalls kritisch mit den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und China auseinandersetzen sollen. Die vergangenen Ausschreitungen in Leipzig und Warnungen vor weiterer Gewalt lassen den Diskursen allerdings kaum noch Raum. Die sächsischen Linken kritisieren dies scharf und rufen zur Besonnenheit auf.

„Wir könnten in diesen Tagen über eine soziale Wohnungspolitik, eine ökologische Verkehrswende oder eine humane Wirtschaftsordnung reden. Stattdessen gilt die Empörung nun der sinnlosen Gewalt. Das haben auch die vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich in Connewitz und anderswo für wichtige Forderungen einsetzen, nicht verdient“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt und der Leipziger Landtagsabgeordneten Juliane Nagel. Die Diskursverschiebung spiele nur denjenigen in die Hände, die für Missstände wie die Wohnungsnot verantwortlich seien. „Das gewalttätige Handeln einer Minderheit hilft jedoch niemandem dabei, wichtige Forderungen umzusetzen – auch uns nicht“, so Nagel und Gebhardt.

Steine gewinnen keine Mehrheit

Wer Steine oder brennende Bengalos auf bewohnte Häuser oder Polizisten werfe und damit in der Bevölkerung Sympathien für politische Forderungen erzeugen wolle, irre sich gewaltig. „Gesellschaftliche Mehrheiten sind so nicht zu gewinnen, im Gegenteil. Das gelingt nur mit friedlichem, kreativem Protest und demokratischen Mitteln – in Leipzig und anderswo. Dazu rufen wir auf“, teilten die Linken-Politiker am Dienstag mit.

Für den kommenden Samstag (16 Uhr) wurde im Internet eine, wie es heißt, „antiautoritäre Demonstration“ auf der Leipziger Eisenbahnstraße angekündigt. „Verleihen wir unserer Wut Ausdruck, gegen die Festung Europa und das autoritäre Regime Chinas. In Solidarität vereint gegen Kapitalismus, Überwachung und Regimegewalt – für Freiheit – antinational und global“, heißt es im Mobilisierungstext.

Behörden sehen Konfliktpotenzial

Nach Angaben der Leipziger Stadtverwaltung erwarten die Organisatoren 800 Teilnehmer. Auch mit Blick auf die zuletzt drei Nächte andauernden Auseinandersetzungen in Leipzig in Folge einer Hausbesetzung im Leipziger Osten unweit der Demonstrationsroute rechnen die Sicherheitsbehörden auch für kommenden Samstag mit erheblichen Konfliktpotenzial. Eine konkrete Einschätzung soll allerdings erst am Freitag vorliegen.

Die bereits am Freitag beginnenden und bis Montag andauernden Aktionstage „No Summit, but Solidarity“ werden dagegen im ehemaligen Karstadt-Kaufhaus in der Leipziger Innenstadt stattfinden. Auf dem Programm stehen mehr als ein Dutzend Vorträge, Diskussionen und Filmvorführungen, die sich kritisch mit China und den Beziehungen zur Europäischen Union auseinandersetzen.

Weitere Informationen: noeucn.org

Von Matthias Puppe