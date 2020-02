Weltpolitik an der Pleiße - EU-China-Gipfel in Leipzig: Auch Linke fordern Verlagerung an den Stadtrand

Im Herbst 2020 werden in Leipzig 27 Staats- und Regierungchefs zu einem EU-China-Gipfel erwartet. Das Treffen soll in der Innenstadt staatfinden. Angesichts von drohenden Einschränkungen für das öffentliche Leben der Messestadt, fordern nun auch die Linken eine Verlagerung.