Leipzig

Am Samstagabend wird es dunkel in der Messestadt: Auch dieses Jahr ist Leipzig einer der zahlreichen Schauplätze für die „Earth Hour“. Von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr werden in Gebäuden und Denkmälern weltweit die Lichter ausgeknipst, um auf Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Leipziger Wahrzeichen für eine Stunde im Dunkeln

Insgesamt 31 Gebäude schalten am 26. März für 60 Minuten ihre Strahler ab. Mit dabei sind das Alte Rathaus, das Naturkundemuseum, das Stadthaus und die Höfe am Brühl. Auch viele Kirchen verzichten am Samstagabend auf ihre Beleuchtung, darunter die Michaeliskirche und die Nikolaikirche. Einige Unternehmen wie die Sparkasse, die in ihrem Hauptsitz in der Humboldtstraße ihre Lichtwerbung ausschalten wird, hüllen sich am Wochenende ebenfalls für eine Stunde in Dunkelheit.

65 000 Watt können durch die Aktion mit den Leipziger Bauwerken eingespart werden, betont Rainer Barth, Leiter der Abteilung Stadtbeleuchtung des Verkehrs- und Tiefbauamtes. In den Jahren zuvor habe man sogar noch mehr Strom sparen können. Jedoch nutze die Stadt nun zunehmend mehr energieeffiziente LED-Scheinwerfer, so auch am Neuen Rathaus.

15 Jahre „Earth Hour“

Die Aktion, die vom australischen WWF ins Leben gerufen wurde, geht dieses Jahr schon in die 16. Runde. Ihren Anfang fand sie 2007 in Sydney, von wo aus sie sich in den folgenden Jahren auf der ganzen Welt verbreitete. Mittlerweile ist sie die größte, friedliche Klimaschutzaktion der Welt. Für die diesjährige „Stunde der Erde“ haben sich deutschlandweit bisher 632 Städte und Gemeinden, 437 Unternehmen sowie 7299 private Haushalte gemeldet, wie aus einer interaktiven Karte des WWF hervorgeht. Damit nehmen deutlich mehr Städte und Gemeinden teil als im Vorjahr.

Für Klimaschutz und Frieden

Grund dafür könnte sein, dass der Aktion in diesen Krisenzeiten eine besondere Bedeutung zukommt: Dieses Jahr soll nicht nur ein Zeichen für die Umwelt, sondern auch für den Frieden auf der ganzen Welt und besonders in der Ukraine gesetzt werden. „Uns allen wird gerade schmerzhaft deutlich, dass fossile Brennstoffe nicht nur das Klima, sondern auch Kriege anheizen“, so der WWF.

Russlands Krieg und dessen wirtschaftliche Auswirkungen haben die Abhängigkeit von fossiler Energie ersichtlich gemacht. Nicht zuletzt deswegen fordern auch in Sachsen Bündnisse und Bewegungen wie der BUND und Fridays for Future den Ausbau erneuerbarer Energien. „Hier bietet die Earth Hour eine gute Gelegenheit, die Politik daran zu erinnern, dass sie dafür konkrete Maßnahmen auf den Weg bringen muss und das möglichst schnell.“ 

Von Fabienne Küchler