Echte Schafe auf Leipzigs Weihnachtsmarkt – Ausschuss tagt

Der Petitionsausschuss des Leipziger Stadtrates befasst sich an diesem Freitag ein weiteres Mal mit dem Ersuchen des Vereins Pro Lebensglück, die Schafe vom Leipziger Weihnachtsmarkt von ihrem vierwöchigen Krippen-Dienst zu befreien. Wie berichtet, finden die Tierschützer, dass die Wiederkäuer nicht auf den adventlichen Rummel, sondern auf die Weide gehören. Ihre Kritik: „Eine artgerechte Haltung sieht anders aus.“ Die entsprechende Online-Petition „Gegen die Haltung von Schafen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt“ war vom Petitionsausschuss vor einigen Wochen angenommen worden (die LVZ berichtete). Nun liegt der Standpunkt der Stadtverwaltung zu dem Thema vor. Um dieses Papier geht es in der Beratung des Gremiums.

„Emotionale und lebendige Gestaltung“

Das Dezernat für Kultur holt in der Rathaus-Stellungnahme ganz tief Luft und führt als Argument für den Erhalt der Schafe auf dem weihnachtlichen Markt unter anderem das Integrierte Stadtentwicklungskonzept „ Leipzig 2030“ (Insek) an. Demnach setze die Kommune auf „Qualität im öffentlichen Raum“ und auf einen „attraktiven Tourismusstandort“ mit „imageprägenden Großveranstaltungen“. Die „emotionale und lebendige Gestaltung“ des Weihnachtsmarktes spreche alle Zielgruppen an. Wörtlich heißt es: „Damit steigt sowohl die anlassbezogene Aufenthaltsqualität in der Innenstadt als auch die Verweildauer von Besuchern des Weihnachtsmarktes.“

„Tiefenentspannte Tiere“

Auf die Lebensumstände der Tiere des Geithainer Schäfers Harald Weber geht der Verwaltungsstandpunkt dann auch noch ein. Demnach sind die Krippen-Schafe trotz Markt-Hektik nach Ansicht ihres Besitzers „tiefenentspannt“. Es handele sich um „robuste Kreuzungen“ aus den Rassen Dober/Kameruner beziehungsweise Dexel/Ostfriese. Überdies stehe der Schäfer im ständigen Austausch mit der Amtstierärztin. Beanstandungen habe es in den vergangenen 20 Jahren nie gegeben. Das Kulturdezernat kommt folglich zu dem Schluss: Die echten Schafe unterm großen Tannenbaum sollten den Leipzigern erhalten bleiben.

Noch ist nichts entschieden

Doch noch ist nichts entschieden – auch wenn anderslautende Medienberichte kursieren. Ausschussmitglied Jürgen Kasek (Grüne) würde gern noch Marktamtsleiter Walter Ebert hören. Und dann landet das Thema ja auch noch in der Ratsversammlung ...

