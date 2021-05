Leipzig

Neuer Job für den früheren Chef der Leipziger Konzernholding LVV: Norbert Menke (58) ist neuer Geschäftsführer der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung GmbH (SAS).

Die Gesellschaft fungiert als zentrale Koordinierungsstelle des Strukturwandels im Lausitzer und Mitteldeutschen Braunkohlerevier mit Sitz in Weißwasser sowie Büros in Borna und Dresden. Der Freistaat gründete die Gesellschaft im Jahr 2019, um den Strukturwandel in den sächsischen Regionen zu begleiten und zukunftsfähige und nachhaltige Perspektiven für die Wirtschaft, Gesellschaft und Menschen zu schaffen. Gesellschafter sind mit 51 Prozent das Land Sachsen und mit 49 Prozent die Sächsische Aufbaubank (SAB).

„Langjährige Erfahrungen in kommunalen Infrastrukturunternehmen“

„Mit Prof. Dr. Menke konnten wir einen hochqualifizierten Geschäftsführer für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen, der umfangreiche Kenntnisse im Themenbereich Energie, Mobilität und Umwelt sowie langjährige Erfahrungen aus kommunalen Infrastrukturunternehmen mitbringt“, erklärte Vorstandsvorsitzende der Sächsischen Aufbaubank, Katrin Leonhardt.

Menke, der seine Tätigkeit bei der Agentur für Strukturentwicklung bereits am 1. Mai aufgenommen hat, war zuvor in verschiedenen Führungspositionen in Unternehmen mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, Infrastruktur und Wirtschaft tätig. Die Geschäftsführung der kommunalen Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV), der Dachgesellschaft von Leipziger Stadtwerke, Wasserwerke und Verkehrsbetriebe, übernahm er 2014. Er wurde dort jedoch schon 2018, ein Jahr vor dem regulären Auslaufen seines Vertrages, von dem Posten abgelöst.

Von K. S.