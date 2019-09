Malteser in Leipzig: „Das ist menschlich sehr bereichernd“

Leipzig

Ehrenamtler bilden das Rückgrat der Gesellschaft. In ihrer Freizeit arbeiten sie als Jugendtrainer, geben Schülern Nachhilfe, lesen Kindern Geschichten vor, unterstützen Senioren oder engagieren sich in Flüchtlings-Unterkünften. Die LVZ-Serie porträtiert diejenigen, die das Leben anderer besser machen. Heute: Franziska Spranger, die beim Besuchs- und Begleitungsdienst der Malteser Senioren Zeit und Aufmerksamkeit schenkt.

Sie haben nicht viel gesprochen beim vorletzten Besuch. Franziska Spranger schob die im Rollstuhl sitzende Helga Köhler aus dem Zimmer des Senioren-Wohnparks, raus an die Luft. „Wir haben uns auf eine Bank gesetzt, die Augen geschlossen und die Sonne genossen“, erzählt Spranger. Kurz darauf brachte die junge Frau die alte Dame zurück. Sie wirkte sehr schwach, und Spranger ahnte, dass der Abschied von der 86-Jährigen näher kam.

Mal ein Kaffee, mal zur Behörde

Kennengelernt hatten sich die beiden 2014. Zusammen mit Christine Müller, der damaligen Leiterin des Besuchs- und Begleitdienstes der Malteser, hatten sie sich beschnuppert und festgestellt: Das passt. Im Schnitt traf die heute 29-Jährige Leipzigerin Helga Köhler einmal pro Woche – mal auf einen Kaffee, mal zu einem Behördengang, mal zum Plaudern, mal zum Organisieren.

Unterbrechung im ereignisarmen Alltag

Seit dem Jahr 2000 koordiniert der Malteser Hilfsdienst sein Angebot, das Ehrenamtliche mit älteren, einsamen und kranken Menschen zusammenbringt. Für viele bedeutet Besuch eine wohltuende Unterbrechung im ereignisarmen Alltagsablauf. In Leipzig nahm der Dienst 2014 seinen Anfang. Aktuell setzt sich ein Dutzend Helfer für rund ebenso viele Senioren ein, doch „weil der Bedarf wächst, soll der Dienst in nächster Zeit wesentlich ausgebaut werden“, kündigt Franziska Pieloth an, die seit Juli neue, hauptamtliche Leiterin des Besuchs- und Begleitdienstes ist. „Wer sich engagieren möchte, ist herzlich willkommen!“

Einfühlungsvermögen ist gefragt

Gefragte Eigenschaften dafür sind Einfühlungsvermögen, ein offenes Ohr, Humor und ein starker Arm zum Unterhaken. Alle Ehrenamtlichen durchlaufen zunächst die Erste-Hilfe-Ausbildung der Malteser und eine Grundausbildung für den sozialen Dienst, in der sie auf typische Situationen vorbereitet werden. Dazu gibt es Möglichkeiten zur Weiterbildung, beispielsweise im Bereich Seniorengesundheit. Eine feste Instanz sind vor allem regelmäßige Gruppenabende, an denen man Erfahrungen austauschen kann.

Lust auf soziales Engagement

Den Entschluss, ehrenamtlich aktiv zu werden, fasste Franziska Spranger, als ihr eigenes Leben eine Struktur bekommen hatte, die Lücken für soziales Engagement ließ. Die gebürtige Leipzigerin studierte nach dem Abitur bis 2014 Germanistik und verdiente zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Leipzig ihr Geld. Seit 2017 lehrt sie Deutsch im Bildungsprogramm der Anerkannten Schulgesellschaft Sachsen (ASG).

Tipps zum emotionalen Selbstschutz

Neben der Arbeit und dem Musizieren im Akkordeon-Orchester Bernhardtiner bekam sie Lust, sich für ein soziales Projekt einzusetzen. Auf einem Ehrenamts-Portal im Internet blieb sie am Besuchs- und Begleitungsdienst hängen. Spranger rief bei den Maltesern an, und einem ersten Informationsgespräch folgte eine Art Grundausbildung – unter anderem mit Erste-Hilfe-Kurs, Infos zum Umgang mit alterstypischen Erkrankungen, aber auch Tipps zum emotionalen Selbstschutz. Denn natürlich kann die Konfrontation mit dem Schicksal eines Anvertrauten an die eigenen Nieren gehen. Spranger ist offenbar ein Mensch, der über die richtige mentale Balance zwischen Empathie und nötiger Distanz verfügt. „Trotzdem beschäftigt einen natürlich das, was man sieht und hört“, räumt sie ein.

Gewachsene Vertrautheit

Zu Helga Köhler wuchs mit der Zeit eine herzliche Vertrautheit. „Für mich war es ein schönes Gefühl, wenn zur Verabredung bereits die Hausschuhe für mich an der Wohnungstür standen und es nach frischem Kaffee duftete“, erzählt sie lächelnd. Mit der 58 Jahre älteren, alleinstehenden Frau spielte sie ungezählte Partien „Mensch, ärgere dich nicht“, begleitete sie zum Optiker, zum Arzt, besuchte mit ihr eine Ausstellung im Panometer und das Messegelände, kaufte mit ihr ein. Auch Gruppenausflüge der Malteser zur Musikalischen Komödie oder zum Weihnachtsmarkt machten beide mit.

Verständnis für ältere Generation

Stück für Stück lernte die junge Frau Köhlers Biografie kennen – tragische und schöne Geschichten. „Ich habe viel daraus für mich mitgenommen“, sagt sie, „man bekommt mehr Verständnis für die ältere Generation, und mein Interesse am Leben meiner Großeltern ist gewachsen, ich habe sie mehr gefragt als früher.“

Im Laufe der insgesamt vier Jahre erlebte sie die schleichenden körperlichen und geistigen Veränderungen an Helga Köhler. Kurz vor ihrem Urlaub Mitte 2018 stand Spranger zum letzten Mal an ihrem Bett. Vier Tage später erfuhr sie vom Pflegedienst, dass die 86-Jährige für immer eingeschlafen war. „Ich war traurig – und doch froh, dass sie von ihren Beschwerden erlöst war“, sagt die junge Frau.

„Menschlich sehr bereichernd“

Unmittelbar danach wollte sie keine nächste Begleiterrolle anbieten, zumal sie bald danach auch den Tod ihres Großvaters zu verarbeiten hatte. Doch jetzt will Franziska Spranger es wieder angehen. „Vor allem, weil dieser Dienst menschlich sehr bereichernd ist“, findet sie. Zuwendung als Geschenk – für beide Seiten.

Interessenten für das Ehrenamt bei den Maltesern können eine Mail schicken an franziska.pieloth@malteser.org

Von Mark Daniel