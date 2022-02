Leipzig

Ohne Ehrenamt würde vieles nicht funktionieren. Das hört man immer wieder. Gerade in Krisenzeiten ist das Engagement für den Zusammenhalt einer Gesellschaft, die auseinanderzubrechen droht, so wichtig. Sechs Beispiele aus Sachsen und Thüringen, die von ihrer Motivation erzählen, warum Solidarität gerade in Krisenzeiten so viel wert sein kann.

Macht Blinde sichtbar: Tomke Koop aus Leipzig

Tomke Koop aus Leipzig kümmert sich ehrenamtlich um Menschen mit Behinderung. Quelle: Andre Kempner

Die Marketing-Managerin Tomke Koop engagiert sich seit 2019 ehrenamtlich in einer kleinen gemeinnützigen Unternehmergesellschaft, die sich für Blinde in der Gesellschaft einsetzt. „Mit der ‚HörMal Audiodeskription‘ wollen wir sehbehinderte Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen. Mit Hörerlebnissen und neuerdings mit einem Podcast“, erklärt die 28-Jährige, die in Schleswig-Holstein aufwuchs und wegen der Liebe nach Leipzig kam.

„Uns ist es wichtig, dass jeder Mensch Zugang zu gesellschaftlichen Ereignissen hat. Deshalb hat sich unser kleines Team auf Audiodeskription spezialisiert. Wir sind bei Live-Sport-Events im Handball und demnächst bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Leipzig vor Ort.“ Was verbirgt sich hinter der Audiodeskription, die die Blinden an Sport und Kultur teilhaben lässt? Es ist eine bildliche Hörbeschreibung, die ein Sprecher für den Sehbehinderten vor Ort liefert. „Ganz oft machen wir die Erfahrung, dass die, die es betrifft, gar nicht wissen, welche Möglichkeiten sie haben, um Veranstaltungen zu besuchen.“ Tomke Koop und die beiden anderen Helfenden erfahren große Dankbarkeit von den Zehn- bis 70-Jährigen, denen sie virtuelle Erlebnisse bescheren.

In einer Zeit, da die Menschen auf Abstand gehen mussten und gemeinsame Erlebnisse tabu waren, entstand der Podcast „SICHTBAR“. „Wir wollten denen etwas Gutes tun, die zu Hause sitzen und nicht wissen wohin. In Interviews erzählen ein blinder Lehrer, ein Basketballspieler im Rollstuhl und ein blinder Pianist von ihrem erfüllten Leben. Und ja, auch Menschen mit Behinderung können Musik machen“, freut sie sich mit ihren Kollegen über 3000 Abonnenten, die das Angebot nutzen. Tomke Koop bringt als Ehrenamtliche die Menschen zusammen – und hat selbst viele Freunde gewonnen: „Durch den persönlichen Kontakt weiß ich, was sie bewegt. Die Arbeit erdet mich und erweitert meinen Horizont“, lautet ihr Resümee.

Suppe und Herzlichkeit: Ehepaar Schulze aus Bad Düben

Carmen und Helmut Schulz kochen in der Suppenküche Bad Düben jeden Mittwoch eine warme Mahlzeit für Bedürftige. Quelle: Steffen Brost

Dienstags wird eingekauft, mittwochs gekocht. Über elf Jahre ist das nun so und geht es nach Carmen und Helmut Schulz (68), wird dies noch lange so sein. „Eine Suppenküche war immer mein Traum“, sagt die gelernte Fleischfachverkäuferin. In der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten Bad Düben, der beide angehören, traf sie mit ihrer Idee auf offene Ohren und Hilfe: „Wir dürfen hier alles kostenfrei nutzen.“ Seitdem bieten sie ehrenamtlich im Gemeindehaus einmal pro Woche ein kostenfreies Mittagessen an. „Die einen mussten anfangs Hemmschwellen überwinden, andere hatten Bedenken, dass sie beten müssen. Ich will aber keinen mit der Bibel erschlagen“, lacht die 59-Jährige. Die Kunde von der leckeren Hausmannskost hat sich längst rumgesprochen. Bohnen, Möhren, Linsen, Nudeln, Kartoffeln – die Suppenvielfalt ist schier unendlich. Der Renner sind Nudeln mit Tomatensoße. Ostern und Weihnachten gibt es ein Festessen. Ohne festen Sponsor und Spenden geht nichts, im Sommer wird Frisches aus dem eigenen Garten verarbeitet.

Den Kochlöffel aus der Hand gelegt haben die beiden wegen gesundheitlicher Probleme nur einmal. Und auch wenn Carmen Schulz der Rücken mächtig zu schaffen macht – aufgeben kam für die dreifache Mutter nie in Frage. Erst recht nicht in der Pandemiezeit. „Warum auch? Wir schützen uns, sind geboostert, halten Hygieneregeln ein.“ Kommen darf jeder, nach dem Warum wird nicht gefragt. Sie wissen, wie wichtig den bis zu 25 Frauen und Männern diese Zeit ist, auch wenn das Essen nur to go mitgegeben werden kann, ein Zusammensitzen nicht möglich ist. „Für einige ist es die einzige warme Mahlzeit, für andere eine Chance, mit anderen zu reden, mal sein Herz auszuschütten.“ Ihren Gästen begegnen die Schulzes mit Wärme und Herzlichkeit. Es gibt aber klare Regeln: „Es wird nicht getratscht, gehetzt oder politisiert.“

„Vater“ der Oschatzer Türme: Hans-Günter Sirrenberg

Hans-Günter Sirrenberg vom Verein „Rettet St. Aegidien“ in Oschatz. Quelle: Christian Kunze

„Hier trifft man Menschen von überall und nebenan“, sagt Hans-Günter Sirrenberg über die Stadtkirche St. Aegidien. Das Gotteshaus mit den zwei Türmen in der 14 000-Einwohner-Stadt im Süden des Landkreises Nordsachsen übe eine Faszination aus, die keine Grenzen kennt. Ob Besucher aus allen Teilen der Welt oder Oschatzer und Engagierte aus Nachbarorten: Sie teilen das Einzigartige des Bauwerks, tragen es weiter, durch Fotos, Berichte, Gespräche, Taten. Tausende Besucher und rund 40 Männer und Frauen, die ehrenamtlich Gäste im „Oberstübchen“ begrüßen, sind es, die während der vergangenen Monate beigetragen haben, dass keiner das Handtuch warf.

„Türmerdienst leisten, heißt Stadtgeschichte lebendig vermitteln. Bei Begegnungen im Verein und auf dem Turm trifft Lebenserfahrung auf Leidenschaft.“ Weil jeder Mitstreiter sich auf seine Weise einbringe, werde es nie langweilig. „Viele Türmer sind seit Jahrzehnten oder von Geburt an Oschatzer – oder nach längerem Fernbleiben von der Heimat wieder zurückgekehrt. „Sie bereichern das Team mit Enthusiasmus und Interesse für die Historie – mehr braucht es nicht“. Nicht selten tun Ehepaare, ehemalige Klassenkameraden, Arbeitskollegen oder Familienmitglieder gemeinsam Dienst. „Die Tätigkeit verbindet, führt konfessionell Gebundene und Nichtreligiöse zusammen, ebenso Vereinsmitglieder und solche, die es nicht sind.

„Aufstieg und Ausblick sind stets ein Erlebnis, und gerade in der Pandemie, ohne Fernreisen, haben Einheimische den Turm als Ausflugsziel schätzen gelernt“, sagt Sirrenberg. Türmer und Gäste gleichermaßen können hier den Alltag „unter sich lassen“. Dazu gehört es auch, an jene zu erinnern, die nicht mehr da sind. „Gilt es, für immer von einem Türmer Abschied zu nehmen, stehen auch wir an der Seite der Angehörigen“, so Sirrenberg.

Botschafterin des Zusammenhalts: Martina Voll aus Borna

Engagiert sich seit Jahrzehnten im Gewerbeverein Borna für bedürftige Kinder: Martina Voll Quelle: Jens Paul Taubert

Im Dezember musste die Weihnachtsfeier pandemiebedingt ausfallen. So wie schon im Jahr zuvor. Dabei war die Veranstaltung, zu der der Gewerbeverein Borna seit bald drei Jahrzehnten bedürftige Kinder einlädt, längst zu einer Tradition geworden. „Wir holen das nach“, sagt Martina Voll. Sie ist das Gesicht der alljährlichen Bornaer Benefizaktion. Die Bescherung von Mädchen und Jungen ist der 72-Jährigen gerade in diesen Zeiten besonders wichtig. Es gehe auch um den Zusammenhalt in der Stadt Borna. Schließlich erlebt Martina Voll jede Woche, wie hunderte Gegner der Corona-Maßnahmen immer am Montag an ihrem Haus vorbeilaufen. „Ich verstehe das nicht“, sagt die Frau.

Sie und ihre Mitstreiter vom Gewerbeverein haben die Schwachen und Bedürftigen im Blick. Das war auch der Auslöser in den 90er-Jahren, eine Weihnachtsfeier im Bürgerhaus „Goldener Stern“ zu organisieren, auf der „Kinder, die es nötig haben“, beschenkt werden, Bewirtung inclusive. Dafür sammeln Martina Voll und ihre Mitstreiter Spenden. Es dürften jährlich an die 3000 Euro gewesen sein, die dann die Bescherung der Kinder möglich machten. Eine Arbeit, die sie keineswegs allein leistet, betont Martina Voll und verweist darauf, dass das alles nur dank vieler Helfer möglich ist.

Dabei hat sie keineswegs nur die Jüngsten im Blick. Weil gerade Senioren in Coronazeiten unter Einsamkeit leiden, gab es auch eine Bescherung für die Bewohner im Betreuten Wohnen der Volkssolidarität. Die Freude dort war ebenso groß wie bei den Kinderweihnachtsfeiern. Jemanden wie Martina Voll berührt es, wenn sie bei der Weihnachtsfeier in die Kinderaugen blickt. Deshalb wurde die Bescherung, die im Dezember stattfinden sollte, nur verschoben. „Es wird eine Feier geben.“ Die Geschenke dafür haben Martina Voll und ihre Helfer schon besorgt.

„Gemeinsam statt einsam“: Gudrun Brunsch aus Meuselwitz

Gudrun Brunsch ist ehrenamtliche Vorsitzende der Volkssolidarität in Meuselwitz. Im Moment hält sie den Kontakt zu den anderen Mitgliedern vor allem telefonisch. Quelle: Kay Würker

Gudrun Brunsch ist bereits seit über 25 Jahren Mitglied der Volkssolidarität. Als die Vorsitzende und Leiterin der Ortsgruppe in Meuselwitz vor fünf Jahren aufhörte, übernahm sie das Ehrenamt. Seitdem kümmert sie sich engagiert um die Organisation von Treffen, Veranstaltungen, aber auch um die finanziellen Angelegenheiten. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie im vergangenen Jahr sogar mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Brunsch ist mit ihren 70 Jahren bereits in Rente, zuvor hatte sie in der Stadtbibliothek gearbeitet. Bis zu ihrem Ehrenamt hatte sie keine Erfahrung darin, Veranstaltungen zu organisieren oder Mitgliedsbeiträge zu verwalten. Doch mittlerweile habe sie sich „eingefuchst“, wie sie selbst sagt. „Es macht Spaß, auch wenn durch Corona nicht mehr viel möglich ist“, sagt sie. Das Problem: Es gibt keine Räumlichkeiten, in denen die ganze Gruppe mit Hygienekonzept zusammenkommen kann. Der große Veranstaltungsraum – der Bürgertreff in Meuselwitz – ist wegen Umbaus gesperrt. Für viele sei auch das Risiko einer Ansteckung zu hoch. „Die Leute sind ja auch schon über 80.“

Für Gudrun Brunschs Ehrenamt bedeutet das vor allem telefonischen Kontakt zu den 17 Mitgliedern zu halten. Zu Geburtstagen kommt sie dennoch vorbei, um zu gratulieren. Oder bei Krankenbesuchen. Und im Sommer haben sie sich mal in der Eisdiele getroffen. Die einmal im Monat stattfindenden Kaffee- oder Bingonachmittage fallen seit Beginn der Pandemie aus. Ein Highlight waren auch immer die großen Veranstaltungen an Weihnachten oder zum Oktoberfest, erinnert sich Brunsch. „Da hab ich zum Beispiel Künstler organisiert“, sagt sie. „Es ist schon viel Arbeit, alles zu organisieren. Aber es ist eine Beschäftigung und die Leute freuen sich.“ Trotz oder gerade wegen der Pandemie bleibt Gudrun Brunsch weiterhin für ihre Mitglieder da. Denn gerade jetzt gelte umso mehr: „Lieber gemeinsam statt einsam“.

Fürs Wir-Gefühl im Wohngebiet: Martin Friebel aus Döbeln

Martin Friebel engagiert sich für die Menschen in ihrer Wohnungsgenossenschaft Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Nach vorn blicken, das ist schon immer Martin Friebels Credo gewesen. Der 75-Jährige ist seit 13 Jahren Chef der „Heinzelmännchen“-Truppe bei der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln (Mittelsachsen). Nach einem erfüllten Arbeitsleben hatte er die Hände nicht in den Schoß legen wollen und können. Die Idee, innerhalb der Wohnungsgenossenschaft das „Wir-Gefühl“ zu verstärken, indem verschiedene Freizeitgruppen gegründet werden, kam dem Unruhegeist damals gerade recht. Seine Idee: Eine schnelle Eingreiftruppe, in der jedes Mitglied über handwerkliche Fähigkeiten verfügt. Über die Jahre ist die Mannschaft auf 21 Helfer gewachsen, kümmert sich um Werterhaltung im Wohngebiet und so auch ums Wohlergehen der Bewohner. Martin Friebel, der sich gemeinsam mit seiner Frau einfach gern kümmert, ist stolz darauf. Auch auf „Martins Weihnachtswelt“, die zur Freude der Wohngebietsbewohner jedes Jahr vor seinem Wohnblock erstrahlt.

„Ich häng mich gern rein“, sagt er und lacht. Dieses Lachen ist ihm nicht vergangen – trotz Corona, und trotz der Krebserkrankung, die ihn das gesamte Jahr 2021 Kraft gekostet hat und auch jetzt noch nicht besiegt ist. Beides war und ist für ihn kein Grund, sich zurückzuziehen. Er bleibt auch Chef des WGF-Beirates, ist vermittelndes Glied zwischen dem Vorstand und Mietern. Sein Gespür dafür, wenn irgendetwas schief läuft, hilft ihm – und anderen – in vielen Situationen. „Ich weiß, dass man vieles verändern kann, wenn man nur miteinander redet“, sagt er. So versucht er auch auf jene einzuwirken, die ihm ein Problem antragen: „Erst miteinander reden, nicht gleich aufregen.“

Die Pandemie hat vielen Aktivitäten der Heinzelmännchen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen den Kopf in den Sand zu stecken, ist nicht Martin Friebels Ding. Gemacht hat die Truppe, was ging: Mal bei einem Umzug geholfen, Blumen gepflanzt, Bänke renoviert, damit die Mieter im nahenden Frühjahr wieder vor ihren Häusern in der Sonne sitzen können.

