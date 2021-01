Leipzig

Es ist Ende Oktober, noch vor der Verschärfung der Corona-Kontaktbeschränkung und dem Lockdown. An einem Mittwochabend trifft sich um 19 Uhr in den Räumen der Caritas in der Elsterstraße 15 eine Gruppe Ehrenamtliche. Statt – vor allem in Nicht-Corona-Zeiten – mit Freunden in eine Bar zu gehen oder andere Hobbys zu betreiben, haben sie ein eher spezielles Ehrenamt. Während andere in der Nachbarschaftshilfe aktiv sind, Senioren betreuen oder Schülern bei den Hausaufgaben helfen, unterstützen sie straffällig gewordene in den Justizvollzugsanstalten bei der Resozialisation. Was verwundern mag: Die meisten von ihnen sind junge Frauen.

Ein Kern des Ehrenamtes : die Ehrenamtstreffen

In den Räumen der Caritas machen sie es sich gemütlich so gut es geht. Es gibt ein paar Getränke, sowie kleine Snacks für das abendliche Programm. Die zweistündigen Treffen sind grob strukturiert: im ersten Teil referiert ein Gast zu einem speziellen Thema, beispielsweise zur Sicherungsverwahrung oder den Haftbedingungen. Die Gäste sind Anwälte, Pfarrer, Suchtberater oder etwa Dozenten von der Uni. „Das ist wichtig, um den ehrenamtlichen die Lebenswelt der Inhaftierten näher zu bringen”, erklärt Andrea Birkner, die im Caritasverband Leipzig e.V. in der Straffälligenhilfe arbeitet.

Im zweiten Teil des Abends steht der Austausch im Vordergrund. Wie läuft es mit dem ’Knacki’, heißt es dann manchmal recht locker, aber nicht abwertend. Die Ehrenamtlichen beschreiben, wie die Treffen mit den Gefangenen oder beim Ausgang gelaufen sind. War der Insasse angespannt? Ist er redselig oder mauert er? Die langjährigen Helfer können den neuen wichtige Tipps geben. Deswegen fahren sie wenn möglich auch in Fahrgemeinschaften zu den Besuchen. Auf dem Hinweg nimmt dies die Nervosität und im nachhinein können sie über das Erlebte sprechen.

Wer ehrenamtlich tätig sein will, muss zunächst bei drei Ehrenamtstreffen dabei sein. „Das ist wichtig, damit die Interessierten die Straffälligenhilfe kennenlernen und abschätzen können, ob diese Aufgabe wirklich etwas für sie ist”, erklärt Birkner. „Die Betroffenen haben schon genügend soziale Abbrüche erlebt, wir wollen nicht, dass sie so etwas auch unter dem Namen „ Caritas” erleben“. Denn das würde auch bedeuten, dass die Inhaftierten ständig wechselnde Ehrenamtler haben. Aktuell erschwert aber auch Corona das Engagement. In den Besuchsräumen herrscht Maskenpflicht. Das erschwere die Kommunikation, manche nuscheln oder sprechen kein perfektes Deutsch, berichtet eine Ehrenamtliche in der Austauschrunde. Im Frühjahr konnten wegen des Corona-Lockdowns gar keine Besuche stattfinden.

Warum braucht es die ehrenamtliche Hilfe?

„Viele, die vor allem eine längere Haft absitzen, verlieren den Kontakt nach draußen”, erklärt Andrea Birkner. „Anfangs kommen noch Freunde und nutzen das Besuchsrecht. Über die Zeit, verliert sich häufig der Kontakt, oft sogar zur Familie.” Michael Gerczewski arbeitet seit Anfang der 90er Jahre in den JVA Leipzig und Torgau, seit 2013 nur noch in der JVA Leipzig. Die Schuldner- und Insolvenzberatung kam Ende der 90er Jahre auf Wunsch des damaligen Leiters der JVA Torgau zu unserem Beratungsangebot dazu und bildet heute den Schwerpunkt der Arbeit.

Gerczewski hat damals gemerkt, dass die Menschen in Haft immer nur mit denselben Themen und Personen zu tun haben: mit den Justizvollzugsbeamten, Beratern, Anwälten, Psychologen und ihren Mithäftlingen, aber nicht mit Menschen außerhalb dieses Kontextes. Er ist überzeugt: „Gerade familiengelöste Gefangene brauchen nicht nur hauptamtliche professionelle Unterstützung, sondern gerade auch individuellen persönlichen Kontakt zu Menschen, die ihnen ohne berufliche Verpflichtung ihr persönliches Interesse und ihre Bereitschaft zur Hilfe entgegen bringen.“

Eine bunt gemischte Truppe

Die beiden hauptamtlichen Sozialpädagogen Andrea Birkner und Michael Gerczewski sind eher für die fachliche Beratung der Straffälligen zuständig, während die Ehrenamtlichen mehr für den sozialen Austausch da sind. Die Gruppe der Ehrenamtlichen ist bunt gemischt. Da ist Leo, 64, der auf dem Bau arbeitet, aber auch kirchennah ist und sich schon lange dort engagiert. Gottfried ist mit 81 Jahren der älteste von ihnen und wurde in diesem Jahr mit der Goldenen Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet. Er ist Rentner und hat früher als Ingenieur gearbeitet. Sven ist nun auch im Ruhestand, hat früher aber im MDR-Chor gesungen. Die Zusammensetzung der Ehrenamtlichen mischt sich immer wieder durch. Momentan kommen auch viele junge Frauen, die in sozialen Berufen arbeiten oder etwa auch Jura studieren.

Per Mitfahrgelegenheit zum Ehrenamt

Lisa Goller (28) ist seit gut einem Jahr bei der Straffälligenhilfe aktiv. Quelle: André Kempner

Lisa Goller ist Erzieherin und hat Sozialpädagogik studiert. Durch einen Zufall ist sie zu ihrem Engagement gekommen. Auf einer Mitfahrgelegenheit traf sie einen Justizvollzugsbeamten in Ausbildung – und das Interesse für das Thema war geweckt. Nun ist sie schon über ein Jahr bei der Straffälligenhilfe bei der Caritas aktiv. Nach den ersten Treffen hat die Caritas schnell jemand gefunden, den sie betreuen kann. „Gerade für die Anfänger suchen wir jemanden aus, der nicht mehr zu lange sitzen muss”, erklärt Birkner. Die Straffälligen melden ihr Interesse bei der Caritas und dann vermittelt sie intern, wie etwa an Lisa. Im November schrieb sie den ersten Brief an ihn. „Ich habe ihm erklärt, dass diese Aufgabe neu für mich ist und mich hat interessiert, wie es ihm momentan geht”, sagt Lisa. Zwei Mal im Monat schreiben sie sich. Ihr Straffälliger kennt jedoch nicht ihre Adresse. Aus Sicherheitsgründen läuft das über den Verband.

Anfangs musste Lisa auch überlegen, wie viel sie von sich preisgeben will. Da bald die Corona-Pandemie begann, konnte sie ihren Häftling zunächst nicht besuchen. „Er hatte mir auch ein Foto von sich mitgeschickt. Ich war mir aber nicht sicher, ob ich eines schicken sollte. Deswegen war der Austausch beim Ehrenamtstreffen sehr wichtig”, berichtet die 28-Jährige. Letztendlich hat Lisa keins geschickt, das sei okay für ihn gewesen. „Er schreibt mal mehr, mal weniger. Ich weiß aber, dass er sich freut, mit jemanden außerhalb des Gefängnisses Kontakt zu haben.“

Neben der Arbeit gemeinnützig engagieren

Franziska ist schon seit mehr als vier Jahren dabei. Sie arbeitet in einem Großkonzern im Personalbereich. „Mir ist wichtig, dass ich neben der Arbeit noch etwas mache”, erklärt die 30-Jährige. Die Straffälligenhilfe fand sie schon länger interessant. „Ich lese gerne zu diesem Thema und höre Podcasts. Dann bin ich mit einer Freundin zum Tag der offenen Tür einer JVA gegangen. Dort bin ich an einem Infostand auf die Caritas gestoßen und habe Michael getroffen.“

Bald entschloss sie sich, sich dort zu engagieren. Während bei Lisa gleich der Kontakt mit dem ersten Straffälligen funktionierte, meldete sich der Erste bei Franziska nicht zurück. „Das passiert immer mal wieder”, erklärt Birkner. „Manchmal haben sie Stress oder kein Geld für Briefmarken.” Ihren jetzigen Häftling hat sie drei Jahre lang betreut. Bald wird er entlassen. In dem Fall endet die Arbeit der Ehrenamtlichen. Dann können sie einen Neuen übernehmen. Den Grund für die Haftstrafe erfahren die Ehrenamtlichen nicht von der Caritas. „Manchmal verraten sie es einem im Gespräch“, berichtet Franziska. „Aber auch dann ist es meist nicht die ganze Wahrheit. Nur wegen des Fahrens ohne Führerscheins sitzen sie nicht mehrere Jahre. Da steckt dann noch mehr dahinter“.

Unterschiedliche Reaktionen aus dem Umfeld

Aus ihrem Umfeld bekommen Lisa und Franziska ähnliche Rückmeldungen. Die Eltern seien schon ein wenig besorgt, wenn sie von ihrem Ehrenamt erfahren. Freunde hingegen hinterfragen das Engagement zwar mitunter kritisch, sind aber auch sehr interessiert. Dennoch kommt oft der Satz: Ich könnte das nicht! Mit zu hohen Erwartungen sollten Interessierte dennoch nicht in das Ehrenamt gehen. „Auch wenn wir einen Teil dazu beitragen können, dass sie nicht komplett den Kontakt zur Welt da draußen verlieren – wir sind Gesprächspartner, aber keine Therapeuten oder Coaches”, betont Franziska. Weitermachen wollen die beiden in jedem Fall.

Von Kathleen Retzar