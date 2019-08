Leipzig

Die beiden Männer an der Absperrung vor der Oper beweisen Stehvermögen. Rund zwei Stunden lang harren die Autogrammjäger am Samstag zweier weiblicher Stars, perfekt ausgerüstet mit Fotoausdrucken und Klemmbrett fürs wackelfreie Unterzeichnen.

Als Angela Merkel und Christine Lagarde das offizielle Pressefoto vor dem Musentempel erledigt haben und Richtung Eingang steuern, scheint der Traum von der Promi-Signatur geplatzt. Doch dann hält die Kanzlerin inne, weicht vom Kurs ab und nimmt die designierte Präsidentin der Europäischen Zentralbank mit zu den Männern.

Kurz darauf verschwinden die beiden sowie ein paar nachgezogene Trittbrettfahrer glücklich mit zwei Signaturen – und Merkel eine Stunde später mit einer neuen Doktorwürde.

Christine Lagarde (M), designierte Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), und Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin, geben Autogramme vor der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Leipziger Handelshochschule (HHL). Quelle: Jan Woitas/dpa

Für Führungsstil ausgezeichnet

Seit 12 Uhr mittags darf sich die Regierende ehrenhalber Doktorin der Wirtschaftswissenschaften an der HHL Leipzig Graduate School Of Management nennen. Vier Wissenschaftler hatten die Entscheidung auf Basis eines Gutachtens getroffen.

Vor allem wegen Merkels Führungsstils, die den Leitgedanken des Leipziger Führungsmodells an der Bildungseinrichtung entspricht, wie mehrfach bei der Verleihung in der Leipziger Oper betont wird.

Grande Dame Lagarde

Nach der Zeugnis-Vergabe an 220 Studenten aus 65 Ländern und der „Meistersinger“-Ouvertüre des Gewandhausorchesters unter Leitung von Opernintendant Ulf Schirmer werden die frisch Graduierten Zeugen zweier leidenschaftlicher Reden.

Christine Lagarde, einstige französische Finanzministerin, ist in Wortwahl, Habitus und stilvollem Witz ganz die Grande Dame. Mit Charme und Wärme schwärmt sie – auf Englisch – in ihrer Laudatio zunächst von Leipzig als faszinierender Stadt, danach von den vier Ds, die aus ihrer Sicht die deutsche Bundeskanzlerin ausmachen: Diplomacy (Diplomatie), Diligence (Sorgfalt), Determination (Entschlossenheit) und Duty (Pflichtgefühl).

Zur Galerie Am Samstag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Ehrendoktorwürde der Leipziger Handelshochschule verliehen bekommen. Auch Christine Lagarde war in der Messestadt.

Bedeutung von Toleranz

„Ob Klimawandel, Migrationsdruck, Finanzkrise, Handelsspannungen oder Bedenken beim Datenschutz – sie weiß genau, dass wir nicht alleine spielen können, sondern Teil eines modernen, internationalen Orchesters sein müssen“, merkt die 63-Jährige an. Ebenso wie sie spricht die mit dem schon 17. Doktortitel ausgestattete Merkel in ihrer Dankesrede – nach dem Gesang von Startenor Rolando Villazon – mehrfach von der Bedeutung von Vielfalt, Freiheit und Toleranz.

„Die menschliche Würde muss erhalten bleiben“, fordert sie und hofft, dass auch die jungen HHL-Absolventen dazu beitragen, das Vertrauen in die durch Globalisierung angeschlagene soziale Marktwirtschaft wieder herzustellen.

Kraftakt der Ostdeutschen

Sehr entspannt bis humorvoll spricht sie von ihrer Leipziger Studentenzeit und einem Grund für ihre Wahl des Physikstudiums: „In der Wissenschaft konnte selbst die DDR nichts verbiegen: Die Erdanziehungskraft galt auch bei uns.“ Die 65-Jährige würdigt den großen Kraftakt, den die Bevölkerung in Ostdeutschland seit dem Mauerfall geleistet hat und verlangt Wertschätzung dafür.

Eindringlich beschwört sie die gerade Graduierten: „Lassen Sie Ihr Studium hier ein völkerverbindendes Zeichen sein!“ So unpopulär die Kompromisse sein mögen, sagt sie, so unverzichtbar seien sie nicht nur in der Politik. In Anspielung auf ein Zitat aus den „Meistersingern“ erklärt Merkel: „Verachtet mir die Kompromisse nicht.“ Das alles, so Merkel schmunzelnd, erlaubt sie sich Kraft ihrer neuen Auszeichnung den HHL-Leuten sagen zu dürfen.

Eine Menge Gelassenheit

Und dann fällt noch ein bemerkenswerter Satz; „Die Universitäten, die mir ihre Doktortitel gegeben haben, werden sowieso noch von mir hören, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin.“ Wenn jemand so freimütig über sein politisches Ende redet, muss eine Menge Gelassenheit dahinter stecken.

Langer Applaus für 20 Minuten Dankes-, ja beinahe Ruckrede. Kurz darauf steigt Merkel in die vor dem Opernbrunnen wartende Limousine. Zu einem Zeitpunkt, an dem die beiden Sammler die neuen Autogramme wahrscheinlich schon in Rahmen gesteckt haben.

Von Mark Daniel