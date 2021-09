„Eigene Wohnung“: Leipzig startet Modellprojekt für Obdachlose

Leipzig

Leipzig geht neue Wege im Kampf gegen Obdachlosigkeit. Im September startet die Stadt ein Modellprojekt namens „Eigene Wohnung“, das Betroffenen den Bezug von privatem Wohnraum ermöglicht. Das Ganze beruht auf dem in anderen Ländern schon praktizierten Konzept „Housing First“.

Der ausschlaggebende Punkt dabei: Die Vermittlung geschieht ohne die bisher üblicher Bedingungen. Weder das Durchlaufen verschiedener Ebenen von Unterbringungsformen noch Abstinenz von Alkohol oder anderen Suchtmitteln werden als Voraussetzung verlangt. „Das Konzept hat der Stadtrat im April 2020 beschlossen, seit Juni dieses Jahres wird es im Sozialamt koordiniert“, erläutert Tom Hübner, Abteilungsleiter Soziale Wohnhilfen. Partner der Stadt sind die LWB als Vermieter und das sozialpsychiatrische Zentrum „Das Boot gGmbH“.

Betreuung ist nicht verpflichtend

„Weil viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen – und dazu gehören auch Suchterkrankungen – zu tun haben, sind die erfahrenen Sozialarbeiterinnen und -arbeiter des Boot für die Betreuung der Personen besonders geeignet“, so Hübner. Laut Personalschlüssel kommen auf eine Betreuerin oder einen Betreuer sieben Klientinnen und Klienten. Verpflichtend ist die Unterstützung für die Neu-Mieter nicht.

Für das Modellprojekt, das bis Ende 2023 läuft, wurden 25 Haushalte aus 174 Bewerbungen per Losverfahren ermittelt. Spätestens im Januar sollen alle in ihren vier Wänden wohnen. „Das sind durchweg Probanden mit hoher Eigenmotivation, die wissen, worauf sie sich einlassen,“ betont Hübner. Dazu gehört unter anderem Verlässlichkeit bei Behördengängen oder notwendigen Schritten wie beispielsweise beim Anmelden des Stromanschlusses.

Angespannter Wohnungsmarkt

Dass die Zahl der Probanden niedrig ist, liegt zum einen daran, „dass wir zunächst Erfahrungen sammeln müssen, wie gut das Projekt funktioniert. Zum anderen ist der Leipziger Wohnungsmarkt angespannt wie nie, so dass es schwer ist, Wohnungen für Obdachlose zu bekommen.“ Im vergangenen März hatte das Sozialamt noch davon gesprochen, „mindestens 40 obdachlosen Personen“ eine Wohnmöglichkeit zu bieten.

Diejenigen, die vorerst durchs Raster fielen, werden vom Sozialdienst kontaktiert – mit dem Ziel, zunächst in Notunterkünften einen Platz zu bekommen. Das ist der bislang übliche Weg. „Eigene Wohnung“, vom Land mit insgesamt 111 000 Euro gefördert, funktioniert anders: Statt Betroffenen wie bisher das Leben auf der Straße erträglicher zu machen, geht es nun darum, sie aus der Obdachlosigkeit zu holen. Hier gilt der Ansatz, dass eine obdachlose Person oder Familie zunächst eine Unterkunft als Basis für Sicherheit und Stabilität braucht, um andere Probleme wie Schulden oder Sucht anzugehen. Ein Weg, den Wissenschaftlerin Luisa Schneider vom Max-Planck-Institut Halle bereits vor einem knappen Jahr im LVZ-Interview favorisierte.

Leitfaden für andere Kommunen

Das Projekt soll als Handlungsleitfaden für andere Kommunen des Bundeslandes entwickelt werden. „Damit stellen wir den sächsischen Kommunen künftig eine praktische Arbeitsgrundlage für die Entwicklung eigener Projekte der Wohnungslosenhilfe zur Verfügung“, erklärt Sozialministerin Petra Köpping. Auch Sozialbürgermeister Thomas Fabian begrüßt das anstehende Vorhaben. „Mit dem Modellprojekt gehen wir politisch und fachlich einen neuen Weg in Leipzig“, sagt er. Ein Institut wird das Ganze wissenschaftlich begleiten und auswerten.

„Mit ‚Housing First‘ wird Wohnungslosigkeit nicht nur verwaltet, sondern beendet“, sagt Simone Lang, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Auch die Bahnhofsmission Leipzig sieht darin einen richtigen Schritt und unterstützt ihre Besucherinnen und Besucher dabei. „Wir haben bereits obdachlose Wohnungs-Interessenten zu Gesprächen mit den LWB, Sozialamt und Boot-Zentrum begleitet“, berichtet Sozialarbeiterin Michelle von Grzymala. „Das lief sehr produktiv und auf Augenhöhe ab. Man kann sich mehrere Wohnungen anschauen und Wünsche zum bevorzugten Stadtteil äußern.“

Einer ihrer Klienten ist „Oskar“, den die LVZ im August porträtiert hatte. „Er findet das Projekt großartig und entwickelt gerade neuen Mut, sich einen Job zu suchen.“ Das Angebot der Betreuung als Leitplanken für die Rückkehr in ein geregeltes Leben möchte Oskar wahrnehmen.

Studien belegen Erfolge

Funktioniert Housing First? Als Alternative zum System von Notunterkünften und vorübergehender Unterbringung wird es in anderen Städten bereits umgesetzt. Studien aus Deutschland gibt es dazu noch nicht, aber aus anderen Ländern – mit positiven Ergebnissen: Demnach leben teilweise über 90 Prozent der ehemals Obdachlosen auch nach zwei Jahren noch in den Wohnungen, und sie sind psychisch stabiler.

Von Mark Daniel