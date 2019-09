Eigenen Sohn missbraucht: Sieben Jahre Haft für Leipziger Vater

Leipzig

Am Ende des seit Anfang April dauernden Prozesses war das Landgericht Leipzig überzeugt: Lkw-Fahrer Maik W. (40) hat sich mehrfach massiv an seinem eigenen Sohn vergangen und ihn auch noch geschlagen. Vor der 2. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Michael Dahms gab es nun die Quittung dafür: sieben Jahre Haft, unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Körperverletzung. Bislang befand er sich in Untersuchungshaft.

Geliebte beteiligt

Angeklagt war der aus Zeitz stammende Beschuldigte ursprünglich wegen 56 Missbrauchsfällen von Oktober 2016 bis zum Jahr 2018. Schließlich ahndete das Gericht zwölf Sexualstraftaten. Der alleinerziehende Vater hatte für seinen im Jahr 2004 geborenen Jungen, der aus einer früheren Beziehung stammt, das Sorgerecht. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll er seinen Sohn überwiegend in seiner Wohnung in Leipzig-Grünau zum Sex gezwungen haben.

Laut Anklageschrift war seine Geliebte Peggy K. (41) in 36 Fällen beteiligt. Beide sollen nach Angaben des Gerichts mit anderen Partnern verheiratet sein und seit 2016 eine außereheliche, sexuelle Beziehung geführt haben. Dabei soll es auch immer wieder zu gemeinsamen Übergriffen auf den Sohn von Maik W. gekommen sein.

Verteidiger verstorben

Tragisch: Das Verfahren gegen die Mitangeklagte Peggy K. musste Anfang September abgetrennt und ausgesetzt werden, weil ihr bestellter Verteidiger überraschend verstorben ist. Wann das Verfahren gegen die Komplizin fortgesetzt werden kann, ist nach Angaben des Gerichts gegenwärtig noch ungewiss.

Bei dem Prozess war die Öffentlichkeit bereits kurz nach Beginn ausgeschlossen worden. Der Verteidiger von Maik W. hatte dies noch vor Verlesen der Anklageschrift beantragt. Der Grund aus seiner Sicht: Wäre die Gerichtsverhandlung öffentlich, würden schutzwürdige Interessen seines Mandanten verletzt und dessen Ansehen in der Öffentlichkeit beschädigt.

Von FranK Döring