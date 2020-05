Eigenes Haus angezündet: Bewährung für Leipziger Installateur

Leipzig

Am Ende musste Thomas W. (61) nicht mehr zurück in die Untersuchungshaft, wo er die letzten acht Monate saß: Der Mann, der nach Überzeugung des Landgerichts sein eigenes Einfamilienhaus in Leipzig-Mölkau anzündete und damit seine hochbetagte Schwiegermutter in Lebensgefahr brachte, muss nicht für mehrere Jahre hinter Gitter. Die 1. Strafkammer verurteilte den bislang unbescholtenen Installateur wegen schwerer Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung zu zwei Jahren Haft, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Schwiegermutter akut bedroht

„Wir haben es relativ selten mit einem Angeklagten zu tun, der sein Leben an Ordnung und festen Regeln gestaltet, und der dann in einem Moment sein ganzes Leben fast weggeworfen hat“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf. Laut Anklage hat Thomas W. am 1. Oktober 2019 gegen 10.30 Uhr im Schlafzimmer seines Hauses mit etwa fünf Litern Benzin ein Feuer gelegt. Das entstehende Gas-Luft-Gemisch entzündete sich schlagartig. Erst brannte das Bett, dann fraßen sich die Flammen weiter durchs Erdgeschoss. Weil dichter Rauch auch ins Obergeschoss drang, wo Schwiegermutter Anneliese M. (88) wohnte, war das Leben der Rentnerin akut bedroht. Feuerwehrleute retteten die Seniorin, die mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus kam.

Anzeige

Welt brach zusammen

Doch im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft, die Thomas W. ursprünglich sogar wegen versuchten Mordes angeklagt hatte, vermochte die Kammer in dem seit Dienstag laufenden Prozess keinen Tötungsvorsatz zu erkennen. Der Angeklagte sei am Vorabend der Tat mit seiner Frau Daniela W. (50) in massiven Streit geraten, so Jagenlauf, nachdem die Ehe 30 Jahre weitgehend unbelastet gehalten hatte. Bei dieser Auseinandersetzung kam es nach den Erkenntnissen des Gerichts zu Handgreiflichkeiten in einem solchen Ausmaß, dass für Daniela W. eine Grenze überschritten war und eine Trennung im Raum stand.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Feuerwehr rettete die 88-jährige Schwiegermutter des verurteilten Brandstifters aus dem verqualmten Obergeschoss. Quelle: News5

„Für den Angeklagten brach eine Welt zusammen“, so der Richter. „In einer absoluten Ausnahmesituation traf er eine absolut falsche Entscheidung.“ An seiner Täterschaft gebe es keine Zweifel. Hinweise auf einen unbekannten Dritten lägen nicht vor, zudem sei das Haus abgeschlossen gewesen. Ehefrau Daniela W. war an jenem Tag bereits frühmorgens zu einer Dienstreise nach Hamburg aufgebrochen. Allerdings sei nicht feststellbar, dass Thomas W. an seine Schwiegermutter und die Gefahr für sie dachte, als er das Feuer legte.

Lange U-Haft eine Lehre

Letztlich sei es dem Zufall und ihrer Geistesgegenwart zu verdanken, dass die hochbetagte Seniorin den Brand ohne schlimmere Folgen überstand. Doch der mit 2,5 Promille erheblich angetrunkene Thomas W. hatte seine Schwiegermutter, zu der er ein gutes Verhältnis hatte, offenbar vollkommen vergessen. Als die Feuerwehr ihn in der Garage fand, wo er nach der Brandstiftung wartete, soll er sich lediglich nach seinem Hund erkundigt haben.

Gleichwohl gehe die Kammer davon aus, dass Thomas W. seine Tat mittlerweile massiv bereue, so Jagenlauf. Hinzu komme, dass für den bisher nicht vorbestraften Mann die achtmonatige Untersuchungshaft „eine mehr als ausreichende Lehre“ sei.

Von Frank Döring