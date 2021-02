Eigenheim-Bau begrenzen? Das sagen Leipziger Politiker zum Grünen-Vorstoß

Leipzig

Wohnraum für viele – statt für wenige? Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, hat eine bundesweite Debatte entfacht. Er hatte Zweifel am unbeschränkten Bau neuer Einfamilienhäuser angemeldet, da diese viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie verbrauchen und zu zusätzlichem Verkehr führen. Wie kommt diese Kritik in Leipzig an? Und wie steht es eigentlich um den Eigenheimbau in der Stadt?

CDU: Recht auf Eigenheim nicht verhandelbar

„Die von den Grünen angestoßene Debatte ist ein Offenbarungseid. Es geht dieser Partei offensichtlich darum, bis ins Detail das Leben der Menschen zu regulieren“, sagt Eric Buchmann, der Sprecher der Leipziger CDU. Der Staat habe nicht das Recht, hier regulierend einzugreifen und vorzuschreiben, wer wie zu leben hat. Für die CDU sei das Recht auf ein Eigenheim nicht verhandelbar, betont Buchmann. Das sieht auch CDU-Stadträtin Jessica Heller so, die für den Bundestag kandidiert.

In einem Spiegel-Interview äußert Heller zwar durchaus Verständnis für Hofreiters Analyse. „Eine zunehmende Zersiedelung ist schon ein Problem“, sagte sie am Mittwoch gegenüber der LVZ. Sie wünsche sich aber, dass die Grünen brauchbare Vorschläge machen, wie Wohnen und Arbeiten näher zusammenrücken könnten. „Eigenheime sind der Lebenstraum vieler Menschen – das müssen die Politiker auch akzeptieren.“ Ihr Ziel sei vielmehr, dafür zu sorgen, dass eigene Häuser in Großstädten wie Leipzig nicht zum Luxus werden. „Da denke ich besonders an Anreize, bestehende Häuser zu sanieren.“ Dies beginne schon damit, Baurecht und Baugenehmigungen zu vereinfachen. Notwendig sei aber auch, die Infrastruktur an den Stadträndern sowie im ländlichen Raum zu verbessern, um „Schlafdörfer“ mit viel Pendelverkehr zu vermeiden.

Grüne, SPD und Linke: Innerstädtische Quartiere haben Vorrang

Die Leipziger Grünen betonen, dass weder Hofreiter noch sie „die eigenen vier Wände verbieten“ wollen. „Vorrang hat für uns aber die Entwicklung innerstädtischer Quartiere, in denen wir sinnvoll Baulücken schließen wollen“, sagt Fraktionschef Tobias Peter. Flächensparendes Bauen, ergänzt Grünen-Stadtrat Michael Schmidt, treibe seine Fraktion seit Jahren voran. Grundsätzlich habe er nichts dagegen einzuwenden, Einfamilien- und Reihenhäuser wie künftig an der Emil-Teich-Straße zu entwickeln. Das sehe der Flächennutzungsplan auch so vor. „Geschosswohnungsbau zwischen Einfamilienhäusern halte ich regelrecht für Unsinn.“ Seiner Ansicht nach werde es immer Gebiete geben, in denen der Traum vom eigenen Haus möglich sei.

„In den Ortsteilen schließen wir Eigenheime nicht aus. Wir gucken aber genau, wo es passt und wo der Mehrgeschossbau besser und ressourcenschonender wäre“, sagt Franziska Riekewald (Linke). Schließlich müsse verhindert werden, zu viele Flächen zu versiegeln. „Wir möchten dennoch keineswegs, dass die Leute alle nach Markkleeberg, Taucha oder Torgau ziehen.“

Das unterstützt auch Christopher Zenker (SPD). Kleine Stadthäuser, wie in der Brandstraße, die in den 1990-er-Jahren innerstädtisch genehmigt worden waren, könne er sich jetzt nicht mehr vorstellen. „Das war damals eine andere Situation.“ Um Wohnprobleme zu mildern, setze seine Fraktion auf Mehrgeschosser in lebendigen, vielfältigen Stadtquartieren.

AfD: Siedlungen am Stadtrand fördern

Für Tobias Keller (AfD) ist Eigenheimbau vor allem „familienfreundliches Wohnen“. Dafür müsste die Infrastruktur am Stadtrand ausgebaut werden. „Es ist doch Unsinn, dass in Eigenheimen zuviel Beton verbaut wird. Anders als im Geschossbau wird da sogar viel mehr Holz verwendet“, sagt er. Viele Eigenheim-Besitzer hätten zudem ein Gartengrundstück, schützten Tiere und Pflanzen. Diese Siedlungen am Stadtrand müssten gefördert werden. „Sonst ziehen noch mehr Leute in die Innenstadt und das Wohnungsproblem dort wird größer.“

Von Mathias Orbeck