„Speziell aufgrund der Niederschlagswasserproblematik gibt es einige Erschließungsgebiete, welche sich schwierig und kostenintensiv gestalten“, bestätigten die Leipziger Wasserwerke auf LVZ-Anfrage.

Aktuell habe das kommunale Unternehmen fast 100 Bauvorhaben von Dritten in der Bearbeitung. Darunter seien 28 Großprojekte wie das Krystallpalast-Areal oder das neue Quartier am Bayerischen Bahnhof. Sechs weitere Großprojekte stünden vor dem Vertragsabschluss, so Sprecherin Katja Gläß.

Leipzig hat in den letzten Jahren 100.000 Einwohner hinzugewonnen

„Die Leipziger Wasserwerke bearbeiten alle Gebiete und Anforderungen mit einer enormen Manpower“, betonte sie. Dennoch gehöre es ebenso zur Wahrheit, dass die Bedingungen für die gewünschten Erschließungen immer „schwieriger und zeitaufwendiger“ würden.

Weil die Stadt Leipzig in den letzten Jahren 100.000 Einwohner hinzugewonnen hat, würden viele Kanalsysteme kaum noch Reserven aufweisen. „Unsere Bestandsanlagen kommen an ihre Grenzen.“ Neue Wohngebiete könnten also meist nicht einfach an die vorhandenen Rohre angeschlossen werden, sondern bräuchten „aufwendige äußere Erschließungen“, so Gläß.

Programm zum Klimaschutz schreibt „wassersensible Gestaltung“ Gestaltung vor

Zudem schrieben die Ziele der Stadtplanung und das vor zwei Monaten von der Ratsversammlung beschlossene Sofortprogramm zum Klimaschutz eine „wassersensible Gestaltung“ Leipzigs vor. Dazu gehöre beispielsweise, dass Regenwasser möglichst vor Ort versickern oder verdunsten soll.

Viele Investoren stünden aber selbst unter dem Druck der im Stadtgebiet stark steigenden Grundstückspreise. Sie versuchten daher, ihre Flächen maximal zu bebauen, also umfangreich zu versiegeln. „Im Gegenzug sind die Maßnahmen, um Ausgleich zu schaffen – wie Retentionsgründächer – kostspielig.“

Gerade größere Eigenheim-Gebiete brauchen Zeit

Erst wenn ein Vorhabenträger nachweise, dass das Regenwasser (etwa wegen eines hohen Grundwasserspiegels) nicht vor Ort zu versickern ist, werde geprüft, ob es in die Kanalisation oder Gräben und Teiche abgeleitet werden kann. „Nicht selten braucht es zur Lösungsfindung vor der eigentlichen Planung Studien und Variantenbetrachtungen. Des Weiteren ist die enge Abstimmung mit der Stadt, Umweltbehörden und weiteren an der Erschließung beteiligten Partnern nötig.“ Gerade größere Eigenheim-Gebiete bräuchten daher Zeit.

Im übrigen würden die wassertechnischen Anlagen auf dem Areal in aller Regel vom Vorhabenträger selbst errichtet. „Wir beraten diese und erteilen letztlich die Genehmigung für die zu bauende Infrastruktur“, sagte Gläß. Nur Eingriffe in der äußeren Erschließung, die mehrere Gebiete oder kritische Anlagenteile betreffen, führten die Wasserwerke immer selbst durch. „Solche Maßnahmen müssen wir intern aber einordnen und planen.“

Von Jens Rometsch