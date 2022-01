Leipzig

Ab Montag, den 24. Januar, bietet die Stadt Leipzig die ersten zehn Baugrundstücke für Einfamilienhäuser als Erbbaurecht an. Durch die Zahlung eines jährlichen Erbbauzinses entfalle für die Nutzer, einen hohen Kaufpreis für das Grundstück schon während der Bauphase bezahlen zu müssen, erklärte das Liegenschaftsamt. Die städtischen Grundstücke würden über eine Laufzeit von bis zu 99 Jahren zu einem Erbbauzinssatz in Höhe von 2,5 Prozent pro Jahr angeboten.

Besichtigungstermine für zwei bebaute Flächen

Konkret stehen folgende Grundstücke zur Auswahl: Stifterstraße 8 in Probstheida – 730 m² (unbebaut), Gildemeisterring 14 in Probstheida – 930 m² (unbebaut), Bodenreformweg 54 in Schönefeld-Ost – 1020 m² (unbebaut), Bodenreformweg 55 in Schönefeld-Ost – 1020 m² (unbebaut), Bautzner Straße 27 in Schönefeld-Ost – 540 m² (unbebaut), Darwinstraße 39 in Thekla – 1010 m² (unbebaut), Pöppigstraße 17 in Thekla – 1000 m² (unbebaut), Eva-Maria-Buch-Straße 12 in Thekla – 1000 m² (unbebaut), Eduard-von-Hartmann-Straße 29/31 in Gohlis-Mitte – 760 m² (bebaut), Friedrich-Naumann-Straße 20 in Wahren – 400 m² (bebaut).

Für die zwei bebauten Grundstücke biete das Liegenschaftsamt Besichtigungstermine am 3. und 10. Februar, jeweils von 10 bis 15 Uhr, an, so Amtsleiter Matthias Kaufmann. Bauinteressenten für diese Objekte würden gebeten, sich vorab per E-Mail unter eigenheime@leipzig.de anzumelden. Sie erhalten dann ein Zeitfenster zugewiesen. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist (bis zum 18. April) nehme das Liegenschaftsamt die Vertragsverhandlungen mit den jeweils Erstplatzierten auf. Alle Details würden dann in einem Erbbaurechtsvertrag vereinbart.

Alle Angebote in bestehenden Eigenheim-Siedlungen

Um vor allem Familien mit Kindern zu unterstützen, wolle das Liegenschaftsamt in zwei Jahren insgesamt 50 Einzelgrundstücke aus bestehenden Einfamilienhausgebieten in mehreren Tranchen an den Markt bringen, hieß es weiter. Bei der Auswahl der Bewerber spielten neben sozialen Kriterien auch ökologische Gesichtspunkte des Bauvorhabens eine Rolle. Zwei Änderungsanträge zu den Auswahlkriterien fanden in der jüngsten Stadtratssitzung keine Mehrheiten.

Die Grundstücksexposés und Bewerbungsfragebögen stehen ab Montag im Internet unter www.baupilot.com/leipzig. Weitere Informationen unter www.leipzig.de/eigenheime.

