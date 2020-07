Eigenheime: So heftig klettern die Preise in Leipzig und der Region

Leipzig

Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Leipzig haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Im zweiten Quartal 2020 wurden im Stadtgebiet durchschnittlich 3126 Euro pro Quadratmeter für solche Gebäude in Inseraten verlangt. Das geht aus einem Immobilienpreisranking des renommierten Forschungsinstituts Empirica hervor, in dem als „Neubauten“ nur Häuser erfasst werden, die maximal zehn Jahre alt sind.

70 000 Euro mehr in zwei Jahren

Für solche „Neubauten“ wurden in Leipzig vor zehn Jahren erst 1477 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Vor fünf Jahren waren es 1838 Euro. Seitdem ging die Kurve steiler nach oben. Allein in den beiden letzten Jahren stieg der Preis um insgesamt 711 Euro auf den aktuellen Wert. Für ein kleines Häuschen mit 100 Quadratmetern müssten heute demnach etwa 70 000 Euro mehr bezahlt werden als noch im Dürresommer 2018.

Dresden ist noch etwa teurer

Deutschlandweit hat sich Leipzig bei den Eigenheimpreisen jetzt auf Platz 151 unter den 400 Städten und Landkreisen vorgeschoben. Dresden kommt mit aktuell 3657 Euro im „Neubau“ sogar auf Platz 97. Im ganzen Bundesgebiet wachsen laut der Statistik, in die Daten von über 100 Immobilienplattformen einfließen, die Unterschiede zwischen Stadt und Land. So sind die Durchschnittspreise im Landkreis Nordsachsen in den letzten zehn Jahren „nur“ von 1049 auf 1892 Euro geklettert, im südlich angrenzenden Landkreis Leipzig von 1395 auf 2268 Euro. Als Faustregel gilt nach wie vor: Je weiter ein Standort von Leipzig weg ist, desto günstiger wird es.

Große Ausnahme bei Döbeln

Im Kreis Mittelsachsen samt Döbeln haben sich neue Eigenheime seit 2010 lediglich von 1156 auf 1271 Euro pro Quadratmeter verteuert. Im Altenburger Land ging es im Mittel von 1483 auf 2038 Euro hinauf.

Ebenfalls bundesweit zu beobachten sei, dass die Mieten deutlich weniger stark anziehen als die Kaufbeträge für Wohneigentum, erläutert Empirica-Chef Reiner Braun. So kletterten die Angebotskaltmieten in der Stadt Leipzig seit 2010 von 4,68 auf aktuell 7,08 Euro pro Quadratmeter (plus 51 Prozent), die Preise für Eigentumswohnungen im „Neubau“ indes von 1963 auf 3952 Euro pro Quadratmeter (plus 101 Prozent). Bei den Einfamilienhäusern betrug das Plus 112 Prozent.

Preisexplosion für „Gebrauchte“

In der Messestadt lässt sich beim Hauskauf offenbar auch nicht dadurch deutlich sparen, dass man ein älteres Objekt in den Fokus nimmt. Bei den Eigenheimen, die mehr als zehn Jahre alt sind, explodierte der Durchschnittspreis seit 2010 von genügsamen 1142 auf nun 3057 Euro pro Quadratmeter. Das war ein Anstieg um 168 Prozent. Bei den „gebrauchten“ Eigenheimen belegt Leipzig im bundesweiten Preisranking schon Rang 102 von 400. Im Kreis Nordsachsen ist es mit 1526 Euro der Platz 327, im Landkreis Leipzig mit 1933 Euro der Rang 327, in Mittelsachsen mit 1059 Euro der Rang 380 (!) sowie im Altenburger Land mit 1124 Euro der Rang 370.

Leipziger Mittelwert: 398 000 Euro

Im Vergleich zu anderen Gegenden lässt sich beim Hauskauf in Mitteldeutschland mit viel Sorgfalt und etwas Glück also immer noch ein Schnäppchen machen. Dies deckt sich auch mit einer Auswertung des Internetportals Immowelt zu den Inseraten im ersten Halbjahr 2020. Demnach wurden Einfamilienhäuser in Leipzig (im Mittelwert aller Eigenheime, Doppel- und Reihenhäuser; unabhängig vom Baualter) zuletzt für 398 000 Euro feilgeboten. In Halle ( Saale) waren es 284 000 Euro, in Chemnitz 290 000, in Erfurt 351 000, in Dresden 418 000, in Jena 480 000, in Berlin 530 000, in Mainz 615 000 sowie in München durchschnittlich fast 1,3 Millionen Euro.

Von Jens Rometsch