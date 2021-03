62.500 Euro in einem Jahr - So schnell verteuern sich Eigenheime in Leipzig

Wer schon ein Eigenheim in Leipzig besitzt, kann sich glücklich preisen. Allein im Jahr 2020 hat sich der Wert solcher Immobilien um durchschnittlich 62.500 Euro erhöht. Auch für Doppel-, Reihenendhäuser und für Bauland explodierten die Preise. Hier alle Details.