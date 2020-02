Eigenheime in und um Leipzig: So stark sind die Preise gestiegen

Leipzig

Um mehr als 15 Prozent sind die Preise für neu gebaute Häuser und Eigentumswohnungen in Leipzig im vergangenen Jahr geklettert. Es war in beiden Segmenten der größte Anstieg unter den zehn wichtigsten Metropolen in Deutschland. Das hat das Internetportal ImmoScout24 festgestellt. Neben den großen Sieben ( Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt/Main, Düsseldorf, Stuttgart) wurden auch Dresden und Bremen untersucht. Mit gut 600 .000 Bürgern liegt Leipzig auf Platz 8 der deutschen Großstädte.

Aufgrund seiner guten wirtschaftlichen Entwicklung schließe Leipzig nun auch bei den Immobilienpreisen zu anderen Metropolen auf, schreiben die Fachleute von ImmoScout24. Jedoch komme die Messestadt dabei von einem relativ niedrigen Niveau. Einfluss dürfte auch das äußerst geringe Angebot an Bauflächen für Eigenheime in Leipzig im Jahr 2019 gehabt haben (die LVZ berichtete).

15 Prozent Aufschlag in einem Jahr

In München koste ein Neubau-Haus (in den zurückliegenden drei Jahren errichtet, 140 Quadratmeter Wohnfläche auf 600 Quadratmeter großem Grundstück) im Durchschnitt fast 1,5 Millionen Euro. In Stuttgart wurde die Grenze von einer Million Euro im letzten Jahr erstmals übersprungen. In Leipzig wären zum Jahresende 2019 für das gleiche, jüngst errichtete Einfamilienhaus im Durchschnitt 501 .187 Euro zu berappen gewesen – also 15,4 Prozent mehr als zum Jahresende 2018.

Markkleeberg noch teurer als Leipzig

Im benachbarten Markkleeberg mit seinen Seen mussten Häuslebauer allerdings noch mehr bezahlen. Dort hätte das gleiche Objekt durchschnittlich 502 .649 Euro (+8,8 Prozent) gekostet. Im sonstigen Umland von Leipzig werden neue Einfamilienhäuser oft für 100 000 bis 200 .000 Euro weniger angeboten. Am günstigsten ist es in Krostitz mit 275. 227 Euro (+5,9 Prozent), Espenhain mit 279 .223 Euro (+9,1 Prozent) und in Machern mit 294. 138 Euro (+7,3 Prozent).

Schkeuditz , Rackwitz , Krostitz günstig

Neben Krostitz verzeichnete Schkeuditz den niedrigsten Preisanstieg von 5,9 Prozent. In der Flughafenstadt mit ihrem stark wachsenden Angebot an Bauflächen hätte das neue Einfamilienhaus mit der gleichen gehobenen Ausstattung 311 .439 Euro gekostet.

Umland bleibt unter 400 .000 Euro

In Rackwitz lag der Preis bei 315 .574 Euro (+6,4 Prozent), in Zwenkau bei 323. 942 Euro (+7,3 Prozent), in Markranstädt bei 343. 358 Euro (+8,2 Prozent), in Naunhof bei 349 .564 Euro (+9,3 Prozent), in Taucha bei 376 .547 Euro (+6,7 Prozent), in Großpösna bei 381 .553 Euro (+9,0 Prozent) und in Borsdorf bei 388. 843 Euro (+9,4 Prozent).

Übrigens: Dresden und Umland hatten mit 294 709 Euro den niedrigsten Durchschnittswert unter den zehn untersuchten Metropolen. Im Dresdner Stadtgebiet lag der Preis bei nur 436 019 Euro (+2,9 Prozent).

Rekord bei Eigentumswohnungen

In seinen „Neubau-Kauf-Maps“ geht das Internetportal auch auf die Entwicklung bei neuen Eigentumswohnungen ein. Erwartungsgemäß sind diese im Leipziger Stadtbezirk Mitte am teuersten – Ende 2019 waren dort durchschnittlich 4547 Euro pro Quadratmeter (Erstbezug für ein Drei-Raum-Quartier mit 80 Quadratmetern Fläche) zu bezahlen, was insgesamt 363 .760 Euro entspricht. Der Preisanstieg gegenüber Ende 2018 betrug 16,7 Prozent, was ein bundesweiter Rekord war.

Der Stadtbezirk Südwest folgte bei den neuen Eigentumswohnungen mit 3446 Euro (+15,3 Prozent) auf dem zweiten Rang. Dahinter lag Leipzig-Nord mit 3322 Euro (+15,4 Prozent). Am günstigsten gab es neue Quartiere dieses Formats in West bei einem durchschnittlichen Angebotspreis von 2580 Euro (+12,2 Prozent) sowie in den drei östlichen Stadtbezirken. Diese wiesen eine Spanne von 2625 bis 2758 Euro auf.

Andere Sphären in Hamburg und München

Kleiner Trost für die Leipziger mit schmalerem Budget: In Dresden-Weixdorf hätte die gleiche Wohnung durchschnittlich 5379 Euro pro Quadratmeter gekostet, in Berlin-Grunewald 7791 Euro, in Stuttgart-Frauenkopf 8589 Euro, in Hamburg-Harvestehude 11 .168 Euro sowie in der Münchner Maxvorstadt sogar 13 .095 Euro pro Quadratmeter.

LWB bietet fünf Grundstücke in Thekla

Noch ein Tipp für Kurzentschlossene: Bewerbungsschluss für fünf günstige Baugrundstücke in Leipzig-Thekla ist der 28. Februar um 18 Uhr. Wie berichtet, verkauft der stadteigene Großvermieter LWB diese Flächen für freistehende Eigenheime ausschließlich an Familien mit Kindern, welche auch Anspruch auf das Wohnkindergeld des Bundes haben. Die Preise pro Grundstück liegen zwischen 92 .000 und 96. 000 Euro und sind unveränderliche Festpreise.

Von Jens Rometsch