Leipzig

Etwa 45.000 Wohnungen in Leipzig gehören börsennotierten Konzernen. Das besagt eine Studie im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Laut Projektleiter Christoph Trautvetter hat sich diese Zahl in den vergangenen zehn Jahren nahezu vervierfacht. Gerechnet auf den Gesamtbestand von 340.000 Wohnungen liege der Anteil in Leipzig (13,2 Prozent) mittlerweile fast so hoch wie in Berlin (16,8 Prozent). In der deutschen Hauptstadt könnten 330.000 der insgesamt 1,97 Millionen Wohnungen börsennotierten Konzernen zugeordnet werden.

Für die Messestädter sei das rasante Wachstum dieses Segments keine gute Nachricht, so Trautvetter. Denn zum Beispiel die Dax-Schwergewichte Vonovia und Deutsche Wohnen würden jedes Jahr 60 bis 70 Prozent ihres operativen Gewinns an die Aktionäre ausschütten. „Auch genossenschaftliche, gemeinnützige oder kommunale Unternehmen erzielen Gewinne. Aber sie stecken dieses Geld wieder komplett in ihre Bestände, führen damit Reparaturen durch oder bauen neue Häuser.“ Ihr Anteil in Leipzig betrage etwa 86.000 Wohnungen, also 25,3 Prozent.

Leipzig in Datenbank aufgenommen

In Berlin bemühe sich die Stiftung, die der Partei Die Linke nahe steht, schon längere Zeit um mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt. In die entsprechende Recherchedatenbank (www.wemgehoertdiestadt.de) seien jetzt auch Leipzig, Hamburg und München aufgenommen worden. Jedoch sei die Informationsbeschaffung oft sehr schwierig: Sie fuße noch auf dem letzten Zensus von 2011, werde durch die Auswertung von Wohnungsanzeigen und Geschäftsberichten so gut wie möglich fortgeschrieben. Zum Beispiel habe die TAG Immobilien in ihrer letzten Bilanz 10.009 Wohnungen für Leipzig genannt, von denen sich aber wahrscheinlich ein größerer Teil außerhalb des Stadtgebiets befinde, so der Projektleiter.

Leipzigs größte Vermieter Nach Recherchen der Rosa-Luxemburg-Stiftung haben die zwölf größten Vermieter folgende Wohnungsbestände in Leipzig: 1) LWB (36.500 Wohnungen, gehört der Stadt) 2) WBG Kontakt (12.000, Genossenschaft) 3) TAG Immobilien (10.009, börsennotiert, größe Bestände in Wahren, Connewitz, Neulindenau) 4) WG Lipsia (9.300, Genossenschaft) 5) Vonovia (9136, börsennotiert, Schönefeld, Reudnitz, Anger-Crottendorf, Lindenau) 6) BGL (8000, Genossenschaft) 7) Grand City Properties (7350, börsennotiert, vor allem Grünau) 8) Wogetra (7040, Genossenschaft) 9) VLW (6400, Genossenschaft) 10) Deutsche Wohnen (geschätzt 6000) 11) Unitas (5366, Genossenschaft) 12) Adler Group (4749, börsennotiert, oft Gründerzeitviertel)

„Was es in Leipzig und vielen anderen Städten angesichts der Mietenexplosion bräuchte, sind mehr Wohnungen in öffentlicher Hand“, kommentierte Caren Lay, stellvertretende Fraktionschefin der Linken im Bundestag, die Ergebnisse. Überfällig seien außerdem öffentlich einsehbare Immobilienregister. „Es ist ein Skandal, dass die Besitzverhältnisse der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Der Verschleierung von Eigentümerstrukturen, Geldwäsche oder Steuerflucht werden so Tür und Tor geöffnet.“ Nur das Land Brandenburg habe jüngst mit einem starken Transparenzgesetz bessere Bedingungen geschaffen.

Uni erforscht Mieter-Situation in Connewitz

Die Landtagsabgeordnete und Stadträtin Juliane Nagel (Linke) meinte, wahrscheinlich müsse auch in Leipzig bald „über eine bürgerschaftliche Initiative zur Enteignung der großen profitorientierten Player“ gesprochen werden. Es sei verkehrte Welt, dass ihr das Rathaus zum Beispiel auf eine Anfrage zu der Anzahl von Wohnungen der früheren CG-Gruppe im Stadtgebiet keine Auskunft habe geben wollen. Dabei falle es vielen Leipzigerinnen und Leipzigern mit geringem Einkommen immer schwerer, eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Um exemplarisch die Wohnsituation in einem Stadtteil zu untersuchen, hat das Institut für Geographie der Universität Leipzig gerade einen Aufruf an alle Mieterinnen und Mieter in Connewitz gestartet, ihre Erfahrungen aufzuschreiben und an folgende Adresse zu mailen: wem-gehoert-leipzig@posteo.de. Laut Projektleiter Michael Janoschka werden die Einsendungen anonymisiert ausgewertet. Das wissenschaftliche Vorhaben nutze auch die Erkenntnisse aus der aktuellen Analyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Leipzig.

Von Jens Rometsch