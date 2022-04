Leipzig

Die Politik hat die Wirkung von Schutzverordnungen im erreichten Stadium der Pandemie ausgereizt. Rückwärtsrollen zu Quarantäne-Kontrollen. Impfpflicht ab 18? Ab 50? Ab 60? Es ist immer öfter so, dass politische Entscheidungen in Widersprüchen versanden. Der klare Kurs ist nicht mehr erkennbar. Deswegen: Der Weg aus der Pandemie führt nur noch über die Eigenverantwortlichkeit der Menschen.

Wie auch sonst? Es war immer auch eine Frage der individuellen Ausprägung von Verantwortung für sich selbst und für andere, wie stark Kurven zu Inzidenzen, Bettenauslastung oder Todesfällen nach oben oder unten ausschlagen. In den Monaten, in denen es zu gefährlich war, allein auf den gesunden Menschenverstand der Bevölkerung zu setzen, war es wichtig und richtig, gesetzliche Grenzen zu stecken. Jetzt, da Omikron weniger gefährlich als Delta ist und die Ansteckungs- und Todesraten sinken. Jetzt wäre es gut, den Dingen endlich ihren Lauf zu lassen und nicht länger so zu tun, als hätte die Menschheit es in der Hand, eine Seuche zu kontrollieren.

Lesen Sie dazu auch das Contra: Corona und der Mythos der Eigenverantwortung

Es steht nicht in unserer Macht, jeden und alles zu schützen

Die Eigenverantwortung der Menschen ist geeignetes Mittel. Absolut. Der Weg aus dieser Pandemie ist der Weg in die Endemie. Hin zu einem Leben mit Corona. Auf das werden wir uns einstellen müssen. Darauf, dass wir vor neuen Wellen stehen werden. Dass Menschen mit einer Corona-Infektion sterben. Dass es nicht in unserer Macht steht, jeden und alles zu schützen. Und darauf, dass die diskutierte Eigenverantwortung in ein paar Monaten nichts anderes ist als der gesunde Menschenverstand.

Dem folgt nicht jeder. Stimmt. Wovor uns aber auch in der Vergangenheit keine Schutzverordnung bewahrt hat. Bei keiner Seuche. Bei keiner Grippewelle. Bei keinem Krieg.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der gesunde Menschenverstand reagiert rebellisch, wenn man ihm vorzuschreiben versucht, wie er ticken soll. Der Verstand wird lernen, wie er mit Corona umgeht. Wenn der Verstand es gelernt hat, ist es Normalität. Dorthin bringen uns in dieser Phase keine Regeln mehr.

Von Thomas Lieb