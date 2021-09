Leipzig

Es wird ein ganz besonderer Forst: Bach-Wald heißt das Areal am Westufer des Störmthaler Sees künftig. Auf einer Fläche von rund 29 Hektar soll ein Mischwald aus 129 000 Bäumen und Sträuchern wachsen. Die ersten Setzlinge sind schon in die Erde gekommen. Bis zum 3. Oktober läuft eine Crowdfunding-Aktion, um dem ehrgeizigen Projekt neuen Schwung zu geben. Ziel ist es, in diesem Herbst mindestens 16 000 Euro zu erreichen. „Wer spendet, kann seinen Baum sogar selbst pflanzen“, sagt Michael Maul, der Intendant des Leipziger Bachfestes. Er hatte im Sommer 2019 die Idee. 2020 sollte eigentlich das Bachfest „We are family“ starten, das Corona letztlich verhindert hat. Geplant war, Bachchöre aus aller Welt einzuladen. 50 Chöre hatten bereits zugesagt – von denen natürlich ein Großteil mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen wäre.

Michael Maul, der Intendant des Leipziger Bachfestes, beim Pflanzen von Setzlingen für den Bachwald am Störmthaler See. Quelle: Sandra Schmidt

Projekt läuft zunächst bis 2026

„Da hätten wir unser Markenzeichen, die Internationalität unseres Festivals, auf die Spitze getrieben“, betont Maul. Viele Künstler sowie fast die Hälfte des Publikums kommt aus dem Ausland, die meisten aus den USA. Doch Flugreisen sorgen nun mal für einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Das ist ein Zeiten der Klimaerwärmung ein ernstzunehmendes Problem. Daher entstand die Idee, durch Anpflanzen eines Waldes etwas gegenzusteuern. Projektträger ist die gemeinnützige Stiftung „Wald für Sachsen“. Die sorgt dafür, dass keine Monokultur entsteht. „Es ist ein künstlich angelegter Standort“, erklärt Projektleiter Olaf Kroggel von der Stiftung „Wald für Sachsen“: „Zuerst greifen wir natürlich auf heimische Baumarten wie Ebereschen, Pappelarten, Robinien bis hin zu Ahorn, Elsbeere und Eichenarten zurück.“ Das sei jeweils abhängig davon, welche Materialien als Kulturboden verkippt worden seien. Der Wald soll einmal 290 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr binden. Geplant ist, das Projekt bis 2026 abzuschließen. In diesem Herbst sollen zunächst 5000 Setzlinge folgen – das entspricht einem Hektar. Mehr wäre allerdings nicht schlecht.

Bach prüfte in Kirche Störmthal die Orgel

Mit Störmthal gibt es sogar einen Bezug zu Johann Sebastian Bach, der wenige Monate nach seinem Amtsantritt als Thomaskantor in der Kirche des Dorfes Störmthal die neue Hildebrandt-Orgel prüfte – mit vortrefflichem Ergebnis. Am 2. November 1723 erklang zur Einweihung Bachs eigens hierfür komponierte Kantate „Höchsterwünschtes Freudenfest“. „Die Pflanzaktion ist kein Feigenblatt, sondern ein ernsthafter Versuch. Wir wissen um den Widerspruch, dass viele Gäste aus aller Welt anreisen. Unsere Internationalität wollen und müssen wir aber erhalten“, so Intendant Maul.

Blick in die Kirche in Störmthal. Wenige Monate nach seinem Amtsantritt als Thomaskantor prüfte Bach dort die neue Hildebrandt-Orgel. Quelle: André Kempner

Maul hofft, dass andere Festivals dem Beispiel folgen

Hauptsponsor ist diesmal die Sparkasse Leipzig, die auf der Plattform https://www.99funken.de/bachwald für die Aktion wirbt. Die neuerliche Kampagne richtet sich vor allem an die Leipzigerinnen und Leipziger, die sowohl vom Bach-Festival, das Touristen in die Stadt bringt, als auch vom Wald profitieren. „Unsere Aktion wurde von vielen Festivals beachtet“, freut sich Maul. „Daher hoffe ich, dass viele sie imitieren.“ Wer 100 Euro oder mehr gibt, wird zur Pflanzaktion am 20. November eingeladen. Für einen Setzling ist man bereits ab drei Euro dabei. Da die Stiftung die Organisation übernimmt, kommen alle Spenden direkt der Pflanzaktion zugute.

Von Mathias Orbeck